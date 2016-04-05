21 июня на границе с Украиной в Ростовской области разбился штурмовик Су-25, пилот погиб.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:34
Шось пішло не так...
Сегодня утром в рф под Рязанью в поле разбился военный Ил-76: есть раненые и погибшие.
21 июня на границе с Украиной в Ростовской области разбился штурмовик Су-25, пилот погиб.
Востаннє редагувалось fler в П'ят 24 чер, 2022 08:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:40
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В яких роках "прожил" і як зрозумів, скільки літають зараз (2014-2022 рік) льотчики?
Це старйо не перестало коштувати дурних грошей. Воно успішно продається в країни третього світу.
Я ще раз запитую: якщо є державні , оновлені літаки, якщо є стройові пілоти, ,кі , по вашим словам, відмінно підготовлені, навіщо найманці на "старих" літаках?
Я вам трохи допоможу:
1. Або стройові льотчики не такі вже і підготовлені.
2. Або стройові льотчики не хочуть (бояться) літати.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 24 чер, 2022 08:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 08:53
Игорь Алексеевич
Вони 3% Луганської області вже місяць беруть, Лисичанськ можуть і не взяти, якщо видохнуться. Хоча я не думав, що вони і Сєвєродонецьк візмуть.
При такій високій інтенсивності обстрилів, артилерії надовго не вистачить.
Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:01
отправьте товарища принять холодный душ (и остыть в баньке на пару дней),
он просто пачками штампует зраду на всех ветках , достал
Додано: П'ят 24 чер, 2022 09:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Hotab
короче, я за армию беспилотников разного класса и мощное ПВО, типа IRIS
Если импортные самолеты, то с отставными импортными летчиками и техниками.
Вот моя позиция
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