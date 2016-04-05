fler написав:В Москве впервые состоялась встреча министров обороны России и стран Центральной Азии. ... необходимо усилить координацию между силовыми ведомствами государств Центральной Азии и России по противодействию международным террористическим организациям в регионе и сформировать единые подходы к борьбе с указанными структурами.
Хто в темі та може пояснити - навіщо вони зібралися, чого насправді бояться, що збираються робити? Як ситуація в Афгані може вплинути на війну в Україні?
дело в том, что талибы поставили москалей на счётчик - и те им регулярно платят дань, чтобы талибы не нападали, но кроме талибов есть и другие, которые, тоже денег хотят, короче москали вследствии нехватки войск, организовуют эту шоблу охранять границу, бо платить всем влом...
Тобто в них зростає зовнішня загроза збоку талібів. І чим довше вони будуть з нами воювати та виснажуватись, тим більше зростатиме ця загроза. Ок. Дякую всім, хто мені відповів.
не так, от талибов они временно откупились, но на фоне во вкус вошли другие, короче это их проблемы...
beee Звісно, що його суб'єктивна оцінка. Офіційне зведення рф пише сьогодні про Донбас таке: " Освобождена Катериновка. Бои в Клиновом. На Покровском продвижения пока нет. Семигорье и Кодема пока что удерживаются противником. Продолжились бои за Берестовое и Белогоровку. Николаевку противник пока что удерживает. Бои за Краснополье и Долину. Серьезного продвижения к Сидорово пока что нет. Противник продолжил атаки в районе Павловки и Егоровки."
Коментарі з нашого боку: "Под контролем украинских военных находится 45% Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. «Те города, которые не контролируются украинской властью — откровенно сложно сказать, что они контролируются врагом, потому что эти города уничтожены. Это просто территории этих городов, которые может восстановить только Украина», — сообщил Кириленко."
fler написав:beee Звісно, що його суб'єктивна оцінка. Офіційне зведення рф пише сьогодні про Донбас таке: " Освобождена Катериновка. Бои в Клиновом. На Покровском продвижения пока нет. Семигорье и Кодема пока что удерживаются противником. Продолжились бои за Берестовое и Белогоровку. Николаевку противник пока что удерживает. Бои за Краснополье и Долину. Серьезного продвижения к Сидорово пока что нет. Противник продолжил атаки в районе Павловки и Егоровки."
Коментарі з нашого боку: "Под контролем украинских военных находится 45% Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. «Те города, которые не контролируются украинской властью — откровенно сложно сказать, что они контролируются врагом, потому что эти города уничтожены. Это просто территории этих городов, которые может восстановить только Украина», — сообщил Кириленко."
Під Лисичанськом здається розвалилася уся оборона, тепер будемо спостерігати, куди орки відкинуть фронт.
Тобто в них зростає зовнішня загроза збоку талібів. І чим довше вони будуть з нами воювати та виснажуватись, тим більше зростатиме ця загроза. Ок. Дякую всім, хто мені відповів.[/quote]
как они могут истощится если за время войны они продали на 45 миллиардов евро газа и нефти и это не считая золото,алмазщы и лес с другими ресурсами. А нам европа даёт 9 когда в своё время ленивую Грецию залила сотнями миллиардо для спасения её экономики.
fler написав:Тобто в них зростає зовнішня загроза збоку талібів. І чим довше вони будуть з нами воювати та виснажуватись, тим більше зростатиме ця загроза. Ок. Дякую всім, хто мені відповів.
Це не зовсім в них загроза. Вони не мають кордону з талібами. Загроза в їхніх сателітів центральної Азії, це скоріш загроза їхньому впливу в Азії, ніж безпосередньо загроза Росії. І малоймовірно, що це якось вплине на їхні дії в Україні.
талибы это сильный игрок в азии.После побега США с афгана они окрылённые успехом могут что хочешь учудить.Гремучая смесь религии,терроризма и человеческого ресурса.
Тихенько почитуємо раша-пабліки? Чи подоляка ю. з тим рижим дістрофіком подивлюємось?
Якби фронт був там міцним - з Сіверодонецька навряд би відступали.
При чому тут Северодонецк. Його давно пора було залишити. Такі міста потрібно тримати тільки в контексті "наносити максимальні втрати ворогу в обороні". Якщо вже нема чим наносити (а мости до Лисичанська давно знищені, і БК закінчується), то і тримати його нема сенсу.
fler написав:beee Звісно, що його суб'єктивна оцінка. Офіційне зведення рф пише сьогодні про Донбас таке: " Освобождена Катериновка. Бои в Клиновом. На Покровском продвижения пока нет. Семигорье и Кодема пока что удерживаются противником. Продолжились бои за Берестовое и Белогоровку. Николаевку противник пока что удерживает. Бои за Краснополье и Долину. Серьезного продвижения к Сидорово пока что нет. Противник продолжил атаки в районе Павловки и Егоровки."
Коментарі з нашого боку: "Под контролем украинских военных находится 45% Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. «Те города, которые не контролируются украинской властью — откровенно сложно сказать, что они контролируются врагом, потому что эти города уничтожены. Это просто территории этих городов, которые может восстановить только Украина», — сообщил Кириленко."
Це добре. Но я очень понимаю личные его эмоции. у страха рога велики