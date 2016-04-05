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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:48
sashaqbl написав: fler написав:
Хто в темі та може пояснити - навіщо вони зібралися, чого насправді бояться, що збираються робити? Як ситуація в Афгані може вплинути на війну в Україні?
Бояться, судячи з усього, вторгнення талібів. Росія викачує техніку і людей на війну в Україні в тому числі і з своїх закордонних баз. Відповідно, сильно послабли позиції на афганському кордоні, що може призвести до вторгнення звідти на територію созників чи б то пак сателітів Росії, закрема, Таджикістану.
про талибов в статье нет ни слова. талибы были в контрах с перечисленными.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:48
Посмотрите видео про позитивного парня, который поменяв несколько танков не ноет про всё пропало...правда длинное, но оно того стоит...
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 17:51
Zebra написав: Hotab написав: Zebra написав:
Під Лисичанськом здається розвалилася уся оборона
Тихенько почитуємо раша-пабліки? Чи подоляка ю. з тим рижим дістрофіком подивлюємось?
Якби фронт був там міцним - з Сіверодонецька навряд би відступали.
Лисичанськ все-таки за річкою. Невже не видно що лінія фронту йде по Сіверському Донцю?
Сіверодонецьк і Лисичанськ - ситуації зовсім інші.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:00
Фашисты на самом деле не за Украину, а за РФ
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pesikot
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:05
Tegularius написав: Starikan написав:
И как вы себе представляете это окончание войны? Думаете, после полной оккупации бамбаса (а она неизбежна) рф остановится? А что делать с частично оккупированными Херсонской, Запорожской и Харьковской областями, так и останется?
В этом и тупик. Рф может и согласилась бы зафиксировать такую линию разграничения, но для Украины сие неприемлемо.
Бедная Россиюшка, уже согласна на то, чтобы все признали захваченные ею территории
Да вот бяда, Украина не согласна, что у Украины оттяпали её территории
Звучит, как - насильник уже согласен, что всё было взаимно. Но жертва насилия была против
Сколько ещё у нас таких, как ты, оправдателей насилия, убийств и мародёрства
Тьфу, блядь ..
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:07
andrijk777 написав:
Сіверодонецьк і Лисичанськ - ситуації зовсім інші.
Так, Лисичанськ знаходиться не тільки за річкою, а на висотах, але судячи з усього, якщо почався відступ, значить фронт під Лисичанськом справді розвалюється, і була загроза, що прикрити відступ з Сіверодонецька пізніше вже буде нікому, а там на надувних лодках хлопці переливаються.
Зараз треба буде дивитися, де буде нова лінія оборони, бо очевидно, що ворог наступає, хоча наші триндять, що там усі хочуть утекти, та виснажені - але по результатам поки що ми втрачаємо території.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:10
Hotab написав:
При чому тут Северодонецк. Його давно пора було залишити. Такі міста потрібно тримати тільки в контексті "наносити максимальні втрати ворогу в обороні". Якщо вже нема чим наносити (а мости до Лисичанська давно знищені, і БК закінчується), то і тримати його нема сенсу.
Вуличні бої для наступаючого - це значні врати.
А відступ під вогнем - це втрати для відступаючого.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:28
Щодо війни мій прогноз.
Херсон нам повернуть назад в обмін на підписання Мінську-3.
Будуть пропонувати відведення російських військ від Харкова, Херсону та Запоріжжя на відстань недоступності для якогось калібру артилерійського снаряду. Однозначно Путін не віддасть сухопутний коридор, але скаже своїй русні, що цілі виконані, створені зони безпеки і все таке інше.
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:36
Zebra
Zebra написав:
Щодо війни мій прогноз.
Херсон нам повернуть назад в обмін на підписання Мінську-3
, ти ще не зрозумів ?
Більше Мінськів не буде. Або ми, або нас
Путін хоче зруйнувати всю Україну, а не домовлятись
Будь яка домовленість з Путіним для України - це Путін зупиниться, накопиче сили та піде далі
Це Мінськ-1 та Мінськ-2 зупинили повномасштабні бойові дії
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Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:38
pesikot написав:
Тьфу, блядь .
Так старый немного немецкий ватан же. На рашаТВ в Германии подъедается.
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