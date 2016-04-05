andrijk777 написав:Сіверодонецьк і Лисичанськ - ситуації зовсім інші.
Так, Лисичанськ знаходиться не тільки за річкою, а на висотах, але судячи з усього, якщо почався відступ, значить фронт під Лисичанськом справді розвалюється, і була загроза, що прикрити відступ з Сіверодонецька пізніше вже буде нікому, а там на надувних лодках хлопці переливаються.
Зараз треба буде дивитися, де буде нова лінія оборони, бо очевидно, що ворог наступає, хоча наші триндять, що там усі хочуть утекти, та виснажені - але по результатам поки що ми втрачаємо території.
Війну виграє логістика. В Сєвпродонецьку були розбиті мости, без логістики воювати важко. В Лисичанську вони теж хочуть порушити логістику, бомбардуючи дороги і стискаючи коридор постачання. Ми їх вимотуємо важкими боями, слабша армія тільки так може зупинити сильнішу. Слава богу, що путін ще не доріс до сталіна, щоб кинути на нас мільйонну армію і тисячі воєнних заводів.
Ось вам опер. ситуація з мапою https://kurs.com.ua/ua/novost/869904-va-voiska-rf-zahvatili-gorskoe-v-luganskoi-oblasti В будь-якому випадку, мені набридли часті потрапляння наших в оточення. Замість маневрових відступів і перегрупувань, з можливими точковими жалючими контратаками ДРГ - вперта оборона. І ящо в Сєверодонецьку було надійне укриття "Азот", то в Гірському і Золотому - переважно окопи під переважаючим ворожмем вогнем. В даному випадку вважаю, що було за доцільне своєчасно відійти до Лоскутівки - Долини - Устинівки, тримаючи крім фронтального й флангові удари, з можливістю (і по ситуації) відходу до Вовчарівка - Біла Гора і надалі уникати оточень, маневрувати. Це важко при шквальних арт- і можливо авіа-обстрілах і ворожій розвідці, але ж вони не безперервні, й це точно краще оточень. https://kor.ill.in.ua/a/610x0/2745538.jpg?v=637916684134918167
Востаннє редагувалось Visky в П'ят 24 чер, 2022 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Visky написав:Ось вам опер. ситуація з мапою https://kurs.com.ua/ua/novost/869904-va-voiska-rf-zahvatili-gorskoe-v-luganskoi-oblasti В будь-якому випадку, мені набридлі часті потрапляння наших в оточення. Замість маневрових відступів і перегрупувань, з можливими точковими жалючими контратаками ДРГ - вперта оборона. І ящо в Сєверодонецьку було надійне укриття "Азот", то в Гірському і Золотому - переважно окопи під переважаючим ворожмем вогнем. В даному випадку вважаю, що було за доцільне своєчасно відійти до Лоскутівки - Долини - Устинівки, тримаючи крім фронтального й флангові удари, з можливістю (і по ситуації) відходу до Вовчарівка - Біла Гора і надалі уникати оточень, маневрувати. Це важко при шквальних атрт- і можливо авіа-обстрілах і ворожій розвідці, але ж вони не безперервні, й це точно краще оточень. https://kor.ill.in.ua/a/610x0/2745538.jpg?v=637916684134918167
Військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України успішно збив 24 червня російський штурмовик Су-25 "Грач" з ПЗРК "Ігла, - повідомляється у телеграм-каналі ДШВ ЗСУ. Водночас у повідомленні наголошується, що зенітник, який збив літак, прийшов до армії добровольцем із мобілізації й отримав відповідну підготовку своєї спеціальності.
Оточення наших в Гірському й Золотому підтверджується словами Голови військової адміністрації Гірської громади Бабченка в наведеній мною вище статті (там же й мапа бойових дій): "На сьогодні Гірська громада повністю окупована, на околицях йдуть незначні локальні бої". Значить, наші там все ще залишилися, оскільки "ведуть бої". Одночасно він, а наш Генштаб ще вчора, повідомили про взяття ворогом Лоскутівки - Долини - Устинівки. Т.ч., оточення підтверджене, на жаль..., на жаль чергове...