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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1439144014411442>
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:47

  Zebra написав:
  andrijk777 написав:Сіверодонецьк і Лисичанськ - ситуації зовсім інші.

Так, Лисичанськ знаходиться не тільки за річкою, а на висотах, але судячи з усього, якщо почався відступ, значить фронт під Лисичанськом справді розвалюється, і була загроза, що прикрити відступ з Сіверодонецька пізніше вже буде нікому, а там на надувних лодках хлопці переливаються.

Зараз треба буде дивитися, де буде нова лінія оборони, бо очевидно, що ворог наступає, хоча наші триндять, що там усі хочуть утекти, та виснажені - але по результатам поки що ми втрачаємо території.

Війну виграє логістика. В Сєвпродонецьку були розбиті мости, без логістики воювати важко. В Лисичанську вони теж хочуть порушити логістику, бомбардуючи дороги і стискаючи коридор постачання.
Ми їх вимотуємо важкими боями, слабша армія тільки так може зупинити сильнішу. Слава богу, що путін ще не доріс до сталіна, щоб кинути на нас мільйонну армію і тисячі воєнних заводів.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:49

  Hotab написав:
  pesikot написав:Тьфу, блядь .

Так старый немного немецкий ватан же. На рашаТВ в Германии подъедается.

Я вот этого никогда не понимал

Сидит такой условный ватан в Германии или в США.
Получает пособие или имеет свой бизнес

Но люто ненавидит Запад и любит Путина
Ну так едь в РФ, на пособие в РФ. Или строй свой бизнес в РФ

Но не хотят. Хотят жить на ненавистном Западе и .. поучать жителей Украины, как хорошо в России
ИМХО. Это какое-то психическое заболевание
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 18:57

Опер. ситуація з мапою

Ось вам опер. ситуація з мапою https://kurs.com.ua/ua/novost/869904-va-voiska-rf-zahvatili-gorskoe-v-luganskoi-oblasti
В будь-якому випадку, мені набридли часті потрапляння наших в оточення. Замість маневрових відступів і перегрупувань, з можливими точковими жалючими контратаками ДРГ - вперта оборона. І ящо в Сєверодонецьку було надійне укриття "Азот", то в Гірському і Золотому - переважно окопи під переважаючим ворожмем вогнем. В даному випадку вважаю, що було за доцільне своєчасно відійти до Лоскутівки - Долини - Устинівки, тримаючи крім фронтального й флангові удари, з можливістю (і по ситуації) відходу до Вовчарівка - Біла Гора і надалі уникати оточень, маневрувати. Це важко при шквальних арт- і можливо авіа-обстрілах і ворожій розвідці, але ж вони не безперервні, й це точно краще оточень.
https://kor.ill.in.ua/a/610x0/2745538.jpg?v=637916684134918167
Востаннє редагувалось Visky в П'ят 24 чер, 2022 19:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:04

  Visky написав:Ось вам опер. ситуація з мапою https://kurs.com.ua/ua/novost/869904-va-voiska-rf-zahvatili-gorskoe-v-luganskoi-oblasti
В будь-якому випадку, мені набридлі часті потрапляння наших в оточення. Замість маневрових відступів і перегрупувань, з можливими точковими жалючими контратаками ДРГ - вперта оборона. І ящо в Сєверодонецьку було надійне укриття "Азот", то в Гірському і Золотому - переважно окопи під переважаючим ворожмем вогнем. В даному випадку вважаю, що було за доцільне своєчасно відійти до Лоскутівки - Долини - Устинівки, тримаючи крім фронтального й флангові удари, з можливістю (і по ситуації) відходу до Вовчарівка - Біла Гора і надалі уникати оточень, маневрувати. Це важко при шквальних атрт- і можливо авіа-обстрілах і ворожій розвідці, але ж вони не безперервні, й це точно краще оточень.
https://kor.ill.in.ua/a/610x0/2745538.jpg?v=637916684134918167


Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:13

Знай наших! ;)

Військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ (ДШВ) Збройних сил України успішно збив 24 червня російський штурмовик Су-25 "Грач" з ПЗРК "Ігла, - повідомляється у телеграм-каналі ДШВ ЗСУ.
Водночас у повідомленні наголошується, що зенітник, який збив літак, прийшов до армії добровольцем із мобілізації й отримав відповідну підготовку своєї спеціальності.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:31

Оточення наших в Гірському й Золотому підтверджується словами Голови військової адміністрації Гірської громади Бабченка в наведеній мною вище статті (там же й мапа бойових дій): "На сьогодні Гірська громада повністю окупована, на околицях йдуть незначні локальні бої". Значить, наші там все ще залишилися, оскільки "ведуть бої". Одночасно він, а наш Генштаб ще вчора, повідомили про взяття ворогом Лоскутівки - Долини - Устинівки. Т.ч., оточення підтверджене, на жаль..., на жаль чергове...
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 19:34

  Hotab написав:
  Zebra написав:Під Лисичанськом здається розвалилася уся оборона

Тихенько почитуємо раша-пабліки? Чи подоляка ю. з тим рижим дістрофіком подивлюємось?

Пора виходити на подіум нашому пацифісту-космополіту. Щоб розказав, що кордонів насправді нема і треба здаватись.


сколько можно терпеть эту ватную зебру, почему не забанить на месяц?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:21

  prodigy написав:
  Hotab написав:
  Zebra написав:Під Лисичанськом здається розвалилася уся оборона

Тихенько почитуємо раша-пабліки? Чи подоляка ю. з тим рижим дістрофіком подивлюємось?

Пора виходити на подіум нашому пацифісту-космополіту. Щоб розказав, що кордонів насправді нема і треба здаватись.


сколько можно терпеть эту ватную зебру, почему не забанить на месяц?

чувак, ти щось перепутав, я стараюся на форумі об'єктивну картинку давати, задонатиш на ВСУ 10 тисяч грн на місяць, тоді будеш п...и.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:32

  prodigy написав:
  Hotab написав:
  Zebra написав:Під Лисичанськом здається розвалилася уся оборона

Тихенько почитуємо раша-пабліки? Чи подоляка ю. з тим рижим дістрофіком подивлюємось?

Пора виходити на подіум нашому пацифісту-космополіту. Щоб розказав, що кордонів насправді нема і треба здаватись.


сколько можно терпеть эту ватную зебру, почему не забанить на месяц?

Выступлю в защиту Zebra

оно так себя возносило, что его падение - прям пример другим
Что так делать не нужно
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 24 чер, 2022 20:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:34

Zebra
купил военные облигации на миллион...
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