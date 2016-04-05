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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14401441144214431444>
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 20:45

  prodigy написав:Zebra
купил военные облигации на миллион...

и где тут донат? ты просто отдолжил чиновникам макулатуры
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:10

Олександр Сурков

16 год ·

"Ціна свободи висока.

Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована.

Ми вимушені вести маневрену оборону, займати більш вигідні рубежі та позиції. Але кожний метр захопленої окупантом землі залитий його кровʼю."

Валерій Залужний

Поясню про що йде мова.

Війна з Росією - це протистояння світоглядів, ресурсів та технологій.

Морально ми вже перемогли - бо правда на нашому боці. Коли до зазомбованих росіян через холодильники та кладовища дійде, що відбувається насправді то вони почнуть бунтувати як це було у 1905 та 1916. І це - питання часу.

(Російсько-японська війна у 1905 році виснажила військово-економічний потенціал імперії Романових і змусила піти на територіальні поступки на користь Японії. Криза, що була викликана Першою світовою призвела до розвалу Росії)

Технологічно ми відірвалися від них на декілька десятиріч. Протитанкові "Стугни", балістичні "Вільхи", крилаті "Нептуни" - це наш оборонпром та це реальність. На підході найсучасніші комплекси фронтових ППО власного виробництва, які змінять хід війни. Та ще багато чого. На жаль унікальна гаубиця "Богдана" не пішла в серію, але сподіваюся це теж питання найближчого майбутнього.

І це в протидію російськім застарілим танкам та системам наведення для ракет і літаків, які вони збирають з гівна та палок (точніше зі старих або побутових мікросхем які вдається тупо законтрабасити в США та Тайвані)

А ось війна ресурсів поки що на жаль не на нашу користь. Просто тому, що в них П'ЯТИКРАТНА перевага в усьому плюс власні енергоносії.

Рашисти розраховували на легку перемогу, тому просто зайшли до нас танковими колонами. Але з бронетехнікою ми впоралися. Також наша ППО не дозволила їм одержати перевагу в повітрі. Та й з людським ресурсом у кріпацької, протравленої алкоголем Росії що ментально залишилася у вісімнадцятому сторіччі, також все сумно - росіяни в масі дуже погані солдати.

Тому окупанти були змушені піджавши хвоста відступити з трьох вже окупованих областей. Але на третій місяць війни вони намацали тактику яка дозволяє продовжувати агресію. Мова йде про артилерію.

Ствольної артилерії та РСЗО в них дуже багато, незрівняно з нами. Боєприпасів теж. Тому вони почали використовувати тактику випаленої землі. Сконцентрувавшись на декількох ділянках фронту здійснюють потужні артилерійські удари, за ними починають штурм бронетехнікою та піхотою. В дев'яти випадках з десяти наші хлопці такі штурми відбивають, але перевага в арті діє як об'єктивний фактор і одну позицію з десяти доводиться залишати.

В травні і на початку червня ціною витрат тисяч тонн боєприпасів та великих людських втрат рашисти забезпечили собі просування десь у сім кілометрів на тиждень.

Але вони все розуміють і йдуть ва-банк. Зараз вони посилили тиск. Тому ми змушені маневрувати, тобто максимально виснаживши ворога з метою збереження життя наших військових відходити на нові позиції, залишаючи час від часу населені пункти.

Це не просто правильна тактика, це стратегія - що єдино можлива. Ресурс боєприпасів у рашистів гігантський, але не безмежний. Гарматні стволи теж зношуються, а для їх виробництва потрібні західні станки. Тому ми зараз стратегічно виснажуємо противника, максимально зберігаючи власний ресурс ціною реально невеликих територіальних поступок.

Наступати ми поки що не можемо. Для цього треба дооснастити війська та навчити мобілізованих, отримати та освоїти зброю яку нам вже надають союзники й партнери.

Я не арестович. Я офіцер. Тому не хочу бовтати і робити дебільних прогнозів, бо на війні це безглуздо. Але так скажу - мій Головнокомандувач все чітко і лаконічно сформулював(читай вище). Найближчі місяці нам, в першу чергу тим хто зараз героїчно б'ється на Донеччині буде тяжко. Ми будемо виснажувати ворога, при необхідності відходити. Але це не те мoскoвітске безглузде "ні шагу назад" - це період, коли просто треба встояти та дочекатися свого часу, щоб кінцево перемогти.

Ворог виснажується і виснажує нас. Але ми воюємо за свою землю і наше командування знає точно що треба робити. Тож працюємо та воюємо кожен у своєму секторі відповідальності.

Так переможемо!
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:35

  Zebra написав:
  prodigy написав:Zebra
купил военные облигации на миллион...

и где тут донат? ты просто отдолжил чиновникам макулатуры


донаты тоже есть,
тебе квитанции показать...
ты просто жалкий и мелкий жлоб
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 21:44

Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

По его словам, под Лисичанском российские войска развили оперативно-тактический успех.

"Но наше командование успело вывести из намечавшегося тактического окружения в районе Горского и Золотого всех солдат. Вышли организованно, практически без потерь, и занимают новые позиции в нужных местах", - отметил Арестович.

Он также добавил, что информация российской стороны о якобы окружении 2000 военных является психологической операцией.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 22:15

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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:42

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:..........
потери с той стороны выше просто по той причине, что им насрать на солдат, они не думают, как сохранить людей - а мы думаем...

Вы уверены?

сложный вопрос :D
уверен о них или уверен о нас ? ;)

о них уверен, хотя если скажете что ИМХО - не буду спорить.
о нас - предполагаю - все таки более гибкая система управления войсками дает больше возможности.

у них жесткое выполнение приказов и я начальник-ты дурак - пример Белогоровки к этому.

Вроде бы, достаточно ясно, что речь "о них".
Очень боюсь, что мы верим в собственную пропаганду (которая, в общем, правильна и необходима).
Вы знаете, я уже столько читал о "низком моральном духе", "массовых отказах" участвовать в боевых действиях, массовых сдачах в плен (или, по крайней мере, о таком желании) - всё это, естественно, у врага, что уже начинаю удивляться, почему война ещё не закончилась, а наши войска до сих пор не стоят на границах Украины (или хотя бы на границах на 24.02).
В пропаганде вполне допустимо и естественно перегибать палку, тем более, в военное время, но есть опасность увлечься и начать самим слишком сильно верить в эту пропаганду. Это может приводить к крупным ошибкам.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:43

  andrijk777 написав:
  vitaliian написав:если не печатать, в тыкву превратится перемога

Я думаю не одна війна виграна емісією. :D :D
Головне щоб війна була не довга.
Емісія - це просто така форма податку. Забираєте в усіх - віддаєте куди потрібно. Нічого страшного в цьому немає.

Нічого страшного для кого?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 23:59

  Ukrainian написав:Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
Ага... Як бальзам від Арестовича з трансляцією Фейгіним, цих дуже авторитетних... казкарів. Як завжди заспокоїли, дякую. От тільки ж хто там в Гірському, в оточенні, продовжує вести бої, як заявляє Голова військової адміністрації Гірської громади Бабченко? https://kurs.com.ua/ua/novost/869904-va-voiska-rf-zahvatili-gorskoe-v-luganskoi-oblasti
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 00:07

  Visky написав:
  Ukrainian написав:Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
Ага... Як бальзам від Арестовича з трансляцією Фейгіним, цих дуже авторитетних... казкарів. Як завжди заспокоїли, дякую. От тільки ж хто там в Гірському, в оточенні, продовжує вести бої, як заявляє Голова військової адміністрації Гірської громади Бабченко? https://kurs.com.ua/ua/novost/869904-va-voiska-rf-zahvatili-gorskoe-v-luganskoi-oblasti

на околицях йдуть незначні локальні бої

Хз може кацапи в один одного стріляють, який сенс в усьому зраду шукати? :lol:

ЗСУ успішно вийшли з оточення в районі населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області, повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у Telegram.
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 00:12

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:............
Ось щойно в колективі обговорювали цю ситуацію і виникло таке питання:
Оборонний бюджет Германії 56 лярдів(з Вікі). А куди йдуть ці бабки і чого все так фігово?

См. https://ru-geld.de/country/national-budget/expenditures-defense.html
Самая крупная статья расходов (почти 1/3) в 2021 г. - "Командные органы и войска, взносы на социальное обеспечение, обеспечение и снабжение солдат" - 15'385.77 млн. евро из общей суммы 46'930.01 млн. евро.

Военные закупки 8'328.02 млн. евро. І це рік в рік!! Немаленька сума. Можна було б прикупити побільше зброї.
Я просто до того що корупція там така нефігова(я так думаю). Зрозуміло німці не будуть розказувати нам про свою корупцію. У них корупції немає і бути не може. :D :D

На самом деле это очень немного.
Министр обороны Сергей Шойгу, открывая в пятницу первую в 2020 г. коллегию военного ведомства, огласил общий объем и структуру расходов по гособоронзаказу в области вооружений и военной техники (в последние годы эта информация не публикуется). По его словам, на реализацию оборонзаказа в 2020 г. предусмотрено около 1,5 трлн руб. и почти 68% средств пойдет на серийные закупки новейших образцов.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/01/12/820393-uvelichivat-rashodi
При курсе долл./руб грубо 75 это получается 20 млрд. долл. При том что росс. военные расходы реально выше официальных (как это было и в Союзе), особенно с учётом внутренних цен.

P.s. Вам правильно ответил Zebra
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 25 чер, 2022 01:07, всього редагувалось 2 разів.
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