Немецкий участок газопровода "Северный поток - 2" может быть перепрофилирован для подключения к плавучему СПГ-терминалу в Балтийском море. Такие планы изучает министерство экономики ФРГ, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel в пятницу, 24 июня.



Согласно планам, участок газопровода, проложенный на немецкой территории, может быть национализирован и отсоединен от остальной части "СП-2". Труба, ведущая с берега в море, может быть подключена к плавучему СПГ-терминалу. Как утверждает издание, этот вопрос чиновники Минэкономики обсуждали на встрече с представителями концерна Nord Stream 2. Преимущество такого плана состоит в том, что газопровод подключен на побережье Германии к первоклассной распределительной сети с компрессорными станциями и трубопроводами, которые способны напрямую транспортировать природный газ на юг страны.

.....Дмитрий Песков в пятницу отказался комментировать сообщение Der Spiegel, заявив, что нет смысла "заниматься гипотетическими рассуждениями". По его словам, эта "публикация не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений".



В Минэкономики ФРГ также отказались комментировать эти планы, хотя и не опровергли их.