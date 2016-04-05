Ukrainian написав:Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
Tegularius написав:Талибы - клиенты Китая, который помог им победить и прийти к власти. Учитывая что Пекин и РФ сейчас де-факто на одной стороне, талибы им не угроза. Вон даже на форуме в Спб засветились.
Не так все просто. Талибы давно претендуют на Таджикистан и если раша будет слабой, они быстро его приберут. Спб и все такое это не серьезно. Раша истерично ищет себе союзников. Так что им подходят все. От людоедов с Африки до Ким Чын Ина.
Ukrainian написав:Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
andrijk777 написав:Я поражаюсь людям которые считают что эмиссия решит хотя бы одну проблему, мало того что не решит ни одной, так ещё добавит новых вагон.
Большая эмиссия ничего не даст. Кроме гиперинфляции, которая сделает многих людей нищими и не сильно поспособствует патриотическим настроениям в обществе. Не говоря о том, что держатели военных облигаций и депозитчики посчитают себя банально ограбленными.
Пока Запад даёт Украине валюту, можно держаться за этот счет. Если прекратит нас содержать - никакая эмиссия не спасет.
ЛАД написав:........... А есть с чего делать запасы? Запрет на экспорт газа собственной добычи уже ввели. На экспорт угля, по-моему, тоже.
Пока что у нас управляющая компания вчера устроила собрание жильцов и сообщила, что с 01.06 цена на газ для быт. потребителей поднимается с 7,80 до 30 грн за куб. В связи с этим цена за куб гор. воды поднимется с 76,46 до 400-500 грн...
Газ здорожчає в 4 рази, а гаряча вода в 6 разів, цікаво...
Это объясняется тем, что очень много выехавших из Харькова. Уменьшается количество потребителей.
Немецкий участок газопровода "Северный поток - 2" может быть перепрофилирован для подключения к плавучему СПГ-терминалу в Балтийском море. Такие планы изучает министерство экономики ФРГ, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel в пятницу, 24 июня.
Согласно планам, участок газопровода, проложенный на немецкой территории, может быть национализирован и отсоединен от остальной части "СП-2". Труба, ведущая с берега в море, может быть подключена к плавучему СПГ-терминалу. Как утверждает издание, этот вопрос чиновники Минэкономики обсуждали на встрече с представителями концерна Nord Stream 2. Преимущество такого плана состоит в том, что газопровод подключен на побережье Германии к первоклассной распределительной сети с компрессорными станциями и трубопроводами, которые способны напрямую транспортировать природный газ на юг страны. .....Дмитрий Песков в пятницу отказался комментировать сообщение Der Spiegel, заявив, что нет смысла "заниматься гипотетическими рассуждениями". По его словам, эта "публикация не может быть основанием для каких-то ответственных заявлений".
В Минэкономики ФРГ также отказались комментировать эти планы, хотя и не опровергли их.
Shaman написав:.......... потери с той стороны выше просто по той причине, что им насрать на солдат, они не думают, как сохранить людей - а мы думаем...
Вы уверены?
А якщо вяти до уваги цей фактор: "РОСІЯ ПЕРЕВАЖАЄ У 10-15 РАЗІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ АРТИЛЕРІЇ, А УКРАЇНА ВИКОРИСТАЛА МАЙЖЕ ВСІ ЗАПАСИ СНАРЯДІВ ДО РАДЯНСЬКИХ ЗРАЗКІВ – ГУР МО" https://www.5.ua/suspilstvo/rosiia-perevazhaie-u-10-15-raziv-za-kilkistiu-artylerii-a-ukraina-vykorystala-maizhe-vsi-zapasy-snariadiv-do-radianskykh-zrazkiv-hur-mo-279546.html І це не в 2 рази, "Карле". То чисто математично, з теорії ймові́рностей, у кого втрат буде більше, навіть попри інші фактори? І щось мені не дуже віриться в тотальну криворуко-зорість рашистських артелеристів. В рашці досить уваги приділялось точності артел. стрільби при навчаннях. Ну, навіть якщо припустити неточність їхніх гармат, гаубиць, ненавченість, похибку і брак авіарозвідки і наведення, в чому є сумнів, то 10- і більш кратне переважання в обстрілах по умовно одаковому квадрату площі має призводити до більшої кількості вражень, нажаль...
Ukrainian написав:Ось ще один фейк який тут учора зрадофіли з російсько мовних джерел сюди тягнули.
Генштаб Збройних сил Франції назвав фейком інформацію про те, що Росія захопила самохідні артилерійські установки САУ Caesar в Україні.
Так і рашкін генштаб цього не підтвердив. Французький меланшоніст поширив фейк проти МакАрона і допомоги Україні. Я ще подумав, нащо везти всі 2 машин на "Уралгівнозавод", а не 1, а іншу, логічно, - в нормальне КБ, або відстріляти нею на фронті