Додано: Суб 25 чер, 2022 06:28

Беларускі Гаюн

2 часа назад

Про массовые запуски ракет российскими ВВС с территории Беларуси ночью 25 июня

Первый запуск сегодня ночью был примерно в 3.45 с воздуха. Мы анализируем имеющиеся записи переговоров российских пилотов, позже постараемся дать более подробную инфу.

Предположительно вылеты бомбрдировщиков из РФ, потому о взлётах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема ранее была следующая: взлёт авиации из аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлёт близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолёт над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ.

Почему люди не слышали истребителей/бомбардировщиков - вероятно на большой высоте работали, и могли наблюдать только после запуска ракет (есть специфический след, сопровождающийся звуком, похожим на взрыв).

Сколько всего было запусков со стороны территории Беларуси (с воздуха и, возможно, земли) - будем ждать официальную информацию от ВСУ, собранную техническими средствами.

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