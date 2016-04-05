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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1441144214431444
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 02:41

  Ukrainian написав:
  Visky написав:
  Ukrainian написав:Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
Ага... Як бальзам від Арестовича з трансляцією Фейгіним, цих дуже авторитетних... казкарів. Як завжди заспокоїли, дякую. От тільки ж хто там в Гірському, в оточенні, продовжує вести бої, як заявляє Голова військової адміністрації Гірської громади Бабченко? https://kurs.com.ua/ua/novost/869904-va-voiska-rf-zahvatili-gorskoe-v-luganskoi-oblasti

на околицях йдуть незначні локальні бої

Хз може кацапи в один одного стріляють, який сенс в усьому зраду шукати? :lol:
Так-так, кацапи перестрілюються з батальйонами ЛНР і з ДНР... Смішно було б, якби не так сумно... Повідомлялось, що на "Азоті" залишались групи прикриття відходу основних сил, думаю, і тут так само... Це в кращому разі. То мають тепер відходити з боєм на прорив, або без, розпорошившись тощо
Востаннє редагувалось Visky в Суб 25 чер, 2022 02:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 02:47

Visky ЗСУ успішно вийшли з оточення в районі населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області, повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у Telegram.
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 06:22

  ЛАД написав:
  GALeon написав:
ЛАД написав:...........
А есть с чего делать запасы?
Запрет на экспорт газа собственной добычи уже ввели.
На экспорт угля, по-моему, тоже.

Пока что у нас управляющая компания вчера устроила собрание жильцов и сообщила, что с 01.06 цена на газ для быт. потребителей поднимается с 7,80 до 30 грн за куб. В связи с этим цена за куб гор. воды поднимется с 76,46 до 400-500 грн...

Газ здорожчає в 4 рази, а гаряча вода в 6 разів, цікаво...

Это объясняется тем, что очень много выехавших из Харькова. Уменьшается количество потребителей.

Бумага какая то есть на этот счёт?
Или так - кто то важный с тремя подбородками на собрании ОСББ что то ляпнул многозначительно и все подхватили?
То что цена на газ прыгнет и не сомневаюсь. Вопрос до какого уровня и как оно увяжется с субсидиями. И не будет ли ситуации, что подтопить небольшой дом до +15 в мороз будет кубов так под 200/мес, а пенсия так и останется у бабушки на уровне 2 - 2,5кгрн, т.е. в районе 70-80кубов, а чтоб оформить субсидию вы сперва долги то оплатИте ???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 06:28

Беларускі Гаюн
2 часа назад
Про массовые запуски ракет российскими ВВС с территории Беларуси ночью 25 июня
Первый запуск сегодня ночью был примерно в 3.45 с воздуха. Мы анализируем имеющиеся записи переговоров российских пилотов, позже постараемся дать более подробную инфу.
Предположительно вылеты бомбрдировщиков из РФ, потому о взлётах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема ранее была следующая: взлёт авиации из аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлёт близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолёт над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ.
Почему люди не слышали истребителей/бомбардировщиков - вероятно на большой высоте работали, и могли наблюдать только после запуска ракет (есть специфический след, сопровождающийся звуком, похожим на взрыв).
Сколько всего было запусков со стороны территории Беларуси (с воздуха и, возможно, земли) - будем ждать официальную информацию от ВСУ, собранную техническими средствами.
@Hajun_BY
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