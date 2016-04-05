Ukrainian написав:Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
Хз може кацапи в один одного стріляють, який сенс в усьому зраду шукати?
Так-так, кацапи перестрілюються з батальйонами ЛНР і з ДНР... Смішно було б, якби не так сумно... Повідомлялось, що на "Азоті" залишались групи прикриття відходу основних сил, думаю, і тут так само... Це в кращому разі. То мають тепер відходити з боєм на прорив, або без, розпорошившись тощо
Востаннє редагувалось Visky в Суб 25 чер, 2022 02:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:........... А есть с чего делать запасы? Запрет на экспорт газа собственной добычи уже ввели. На экспорт угля, по-моему, тоже.
Пока что у нас управляющая компания вчера устроила собрание жильцов и сообщила, что с 01.06 цена на газ для быт. потребителей поднимается с 7,80 до 30 грн за куб. В связи с этим цена за куб гор. воды поднимется с 76,46 до 400-500 грн...
Газ здорожчає в 4 рази, а гаряча вода в 6 разів, цікаво...
Это объясняется тем, что очень много выехавших из Харькова. Уменьшается количество потребителей.
Бумага какая то есть на этот счёт? Или так - кто то важный с тремя подбородками на собрании ОСББ что то ляпнул многозначительно и все подхватили? То что цена на газ прыгнет и не сомневаюсь. Вопрос до какого уровня и как оно увяжется с субсидиями. И не будет ли ситуации, что подтопить небольшой дом до +15 в мороз будет кубов так под 200/мес, а пенсия так и останется у бабушки на уровне 2 - 2,5кгрн, т.е. в районе 70-80кубов, а чтоб оформить субсидию вы сперва долги то оплатИте ???
Беларускі Гаюн 2 часа назад Про массовые запуски ракет российскими ВВС с территории Беларуси ночью 25 июня Первый запуск сегодня ночью был примерно в 3.45 с воздуха. Мы анализируем имеющиеся записи переговоров российских пилотов, позже постараемся дать более подробную инфу. Предположительно вылеты бомбрдировщиков из РФ, потому о взлётах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) у нас информации не было. Схема ранее была следующая: взлёт авиации из аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлёт близко к границе с Украиной, запуск ракет, пока самолёт над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ. Почему люди не слышали истребителей/бомбардировщиков - вероятно на большой высоте работали, и могли наблюдать только после запуска ракет (есть специфический след, сопровождающийся звуком, похожим на взрыв). Сколько всего было запусков со стороны территории Беларуси (с воздуха и, возможно, земли) - будем ждать официальную информацию от ВСУ, собранную техническими средствами. @Hajun_BY