Мы оказались в эпицентре европейского кризиса в области безопасности, и этот кризис быстро становится общемировым.
Кто же из лидеров объединенной Европы руководит совместными усилиями по выходу из этого кризиса? Похоже, никто. .......... Олаф Шольц, сменивший Меркель на посту главы самой богатой страны Европы, с треском провалил возможность возглавить ЕС в борьбе с кризисом, вызванным вторжением России в Украину.
Да, он начал серьезные реформы у себя дома, пообещав модернизировать военные силы Германии и инвестировать в них - впервые со времен Второй мировой войны. Чтобы решиться на такое, нужна была смелость, учитывая, как сильно переживают немцы из-за своей истории.
Но посмотрите, насколько уныла картина рейтингов популярности Шольца внутри страны, или спросите у его коллег по ЕС: сумел ли господин канцлер воспользоваться моментом? Нет.
С начала российского вторжения в Украину создается впечатление, что события постоянно застают его врасплох и он опасается взять на себя лидерство. Его неспешность с поставками оружия Украине - один из примеров. .................. Да, западные державы сходятся на том, что Россия должна потерпеть поражение в Украине. Но что это означает на практике?
Официально, конечно, союзники скажут, что Украина сама должна определиться, какие у нее военные задачи. Но для Украины конкретные возможности спланировать боевые действия напрямую зависят от того, какое оружие и сколько поставит ей Запад. ........... Вашингтон считает, что долгосрочный прогноз - новая холодная война. И США нужна поддержка Европы, чтобы противостоять Китаю с Россией (если эти державы выберут такой сценарий) . ......... Все это изображается как альянс демократий западного типа. Евросоюз - важная часть этого альянса. ЕС хотел бы стать в нем ключевым политическим (равно как и экономическим) игроком.
Но этой мечте не суждено сбыться, если объединенная Европа будет продолжать с грехом пополам бороться с кризисами при отсутствии решительного руководства и решительного лидера.
Злой одессит По потерям российских оккупационных войск на 25.06.2022 По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 25.06.2022 превысили 66,5 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие), согласно оценке с учётом смертности в лечебных учреждениях превысили 37 тыс человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск за 4 месяца полномасштабной войны в Украине превысили 103,5 тыс чел. Фактически, за 4 месяца полномасштабной войны в Украине, российский оккупационный контингент потерял убитыми, раненными и пленными более 57% от своего первоначальной численности, которой намеревались оккупировать территорию страны за считанные дни.
По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, первая партия из четырех высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые США пообещали Украине, в настоящее время находится в стране, а недавно объявленная партия из четырех HIMARS будет доставлена «к середине июля».
Еще один взвод украинцев проходит обучение работе с системами, сообщил чиновник журналистам по фоновому звонку.
ЛАД написав:При курсе долл./руб грубо 75 это получается 20 млрд. долл
по факту грошей сп*здили значно більше , ніж на 20 ярдов танки Т90 закінчились через месяц боїв, ракети на підході (калібрів може сотка і та на кораблях, човнах)
основна перевага на фронті у ворога залишилась тільки і артілерії, навіть в повітрі вже не така відчутна як на початку війни, враховуючи потужне застосування гарматних стволів може ще на місяц вистачить (максимум) не хочу робити прогнози, але відчуваю, що через 2 тижні ворог буде остаточно виснажений на Луганщині і має перегруперовуватись (10 тижнів атакувальних дій тим самим складом не може робити ніяка армія, навіть китайська...)
ЛАД, не падайте духом поручик Тримаймо стрій! Ми україні! Ми переможемо!
сп*здили наверняка много. Но и потратили на вооружения, думаю, заметно больше. Вооружились они неплохо. То, что Т90 закончились, не показатель - массовое перевооружение армии дело не быстрое. Гарматні стволи вони виготовляють самі, на відміну від нас. Ваш прогноз, сподіваюсь, виправдається.
Духом падать не собираюсь, но малость надоело. Не нравятся разговоры о "войне на годы". Проиграть нам вряд ли дадут, но вот что будет с Украиной после войны... И с родным городом... Уже сейчас называют цифры на восстановление порядка триллиона, и не гривен. Если продлится ещё год и больше, какая будет цифра? + чем дольше война, тем меньше людей вернётся из-за границы. Кого будем приглашать на работу (из какой страны)? Или ограничимся с/х?
мы на это повлиять не можем, поэтому не надо изводить себя негативными прогнозами.
в войну на годы не верю. как бы не пиарили Рашу, запас прочности у нее очень небольшой. санкции ввели очень серьезные, и как бы не хорохорились, долго в войну они играть не смогут в силу разных факторов. а вот как она закончится, насколько хватит нашего наступательного потенциала - надо надеяться на лучшее, предпосылки для этого есть.
а вот обстреливать из Белгорода Харьков - могут долго. в общем, вопрос как закончится война.
а восстановление - примеры разные есть, так что опять смотрим с оптимизмом. как тратить деньги - по-европейски или как обычно - то же зависит от нас.
edvardd написав:Злой одессит По потерям российских оккупационных войск на 25.06.2022 По имеющейся информации санитарные потери российских оккупантов по состоянию на утро 25.06.2022 превысили 66,5 тыс человек. Невозвратные санитарные потери (погибшие), согласно оценке с учётом смертности в лечебных учреждениях превысили 37 тыс человек. Таким образом, суммарные потери российских оккупационных войск за 4 месяца полномасштабной войны в Украине превысили 103,5 тыс чел. Фактически, за 4 месяца полномасштабной войны в Украине, российский оккупационный контингент потерял убитыми, раненными и пленными более 57% от своего первоначальной численности, которой намеревались оккупировать территорию страны за считанные дни.
1. Очень интересно, откуда инфа у "Злой одессит"? Ему лично ЦРУ докладывает? Или МИ-6? Или у него собственная разведка? 2. Если верить этим цифрам, почему война до сих пор не закончилась, а орки не удирают, сверкая пятками, в Мордор?
Починаючи з серпня відбудуться певні події, які продемонструють всьому світові, що починається переломний момент. Про це начальник ГУР МО України генерал-майор Кирило Буданов заявив в ефірі одного з найбільших мовників Великої Британії “ITV news”. “Україна повернеться до кордонів 1991 року і ми не розглядаємо жодних інших сценаріїв. До кінця року активні бойові дії знизиться практично до нуля. Ми відновимо контроль над своїми територіями вже в осяжному майбутньому,” – зазначив Кирило Буданов. “путін не досягне успіху. Це трагедія, до якої він привів росію та Україну, і це закінчиться катастрофою для росії. Нічого іншого,” – підсумував керівник воєнної розвідки України. https://zn.ua/UKRAINE/perelomnyj-moment ... a-hur.html
Shaman написав:............... мы на это повлиять не можем, поэтому не надо изводить себя негативными прогнозами.
в войну на годы не верю. как бы не пиарили Рашу, запас прочности у нее очень небольшой. санкции ввели очень серьезные, и как бы не хорохорились, долго в войну они играть не смогут в силу разных факторов. а вот как она закончится, насколько хватит нашего наступательного потенциала - надо надеяться на лучшее, предпосылки для этого есть.
а вот обстреливать из Белгорода Харьков - могут долго. в общем, вопрос как закончится война.
а восстановление - примеры разные есть, так что опять смотрим с оптимизмом. как тратить деньги - по-европейски или как обычно - то же зависит от нас.
Не очень понятно. 1. "обстреливать из Белгорода Харьков - могут долго" (хотелось бы точнее). "в войну на годы не верю". "Долго" - это не годы? Нет ли противоречия? 2. Запас прочности у них для нас достаточный. На сколько его хватит, зависит больше не от санкций, кот. пока влияют достаточно слабо, а от поставок оружия нам. 3. Прежде, чем тратить деньги, их нужно иметь. А задач и проблем у Запада и всего человечества хватает, на Украине свет клином не сошёлся. Может случиться так, что к концу войны мы будем иметь чуть ли не сильнейшую в Европе армию и околонулевую экономику.
Вчора одна з ракет розтрощила Миколаївський міський туалет. Вкотре гроші пішли в лайно Інша російська ракета класу "земля-повітря", запущена на Луганщині, розвернулася в повітрі на 180 градусів і впала майже в тому ж місці, звідки була запущена. За посиланням є відео, ймовірно, знято біля міста Алчевськ, в ніч на 24 червня 2022 року. Причина несправності незрозуміла, деякі припускають, що це могло статися через злом чи глушення українського безпілотника. https://www.epochtimes.com.ua/novyny-su ... yka-144210
Shaman написав:............... мы на это повлиять не можем, поэтому не надо изводить себя негативными прогнозами.
в войну на годы не верю. как бы не пиарили Рашу, запас прочности у нее очень небольшой. санкции ввели очень серьезные, и как бы не хорохорились, долго в войну они играть не смогут в силу разных факторов. а вот как она закончится, насколько хватит нашего наступательного потенциала - надо надеяться на лучшее, предпосылки для этого есть.
а вот обстреливать из Белгорода Харьков - могут долго. в общем, вопрос как закончится война.
а восстановление - примеры разные есть, так что опять смотрим с оптимизмом. как тратить деньги - по-европейски или как обычно - то же зависит от нас.
Не очень понятно. 1. "обстреливать из Белгорода Харьков - могут долго" (хотелось бы точнее). "в войну на годы не верю". "Долго" - это не годы? Нет ли противоречия? 2. Запас прочности у них для нас достаточный. На сколько его хватит, зависит больше не от санкций, кот. пока влияют достаточно слабо, а от поставок оружия нам. 3. Прежде, чем тратить деньги, их нужно иметь. А задач и проблем у Запада и всего человечества хватает, на Украине свет клином не сошёлся. Может случиться так, что к концу войны мы будем иметь чуть ли не сильнейшую в Европе армию и околонулевую экономику.
Но надеяться, конечно, надо. Согласен.
1. под войной я подразумеваю боевые столкновения, как сейчас. ракетные обстрелы городов- это акт государственного терроризма в чистом виде, на боевые действия влияют слабо. 2. все-таки от санкций. когда мы говорим про усталость - вы думаете в Раше нет усталости? одно дело выказывать поддержку, а другое дело, что война в Раше никому нафиг не сдалась, а проблем принесла уже очень много - и как эти настроения выстрелят - мы просто не можем спрогнозировать. 3. мы сейчас точка конфликта в меняющемся миропорядке, и для Запада важны тоже символы. я бы говорил, что больше зависит от нас, как быстро мы способны организовать общество, живущее по европейским правилам. пока у нас формальное членство (что тоже важно) опережает реальное состояние дел. 4. мы не затрагивали эту тему, но я уже делал прогноз, что окончание войны будет сопровождаться разрушением Раши, и наша роль будет важна. но это уже из относительно далекой области, что мы однако еще увидим. если кто-то с этим не согласиться, даже не буду спорить.
и когда я говорю надеяться, то имею ввиду что для этого есть основания негативные сценарии есть, но они менее вероятны, точнее маловероятны
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 25 чер, 2022 12:23, всього редагувалось 1 раз.