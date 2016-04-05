Мы оказались в эпицентре европейского кризиса в области безопасности, и этот кризис быстро становится общемировым.



Кто же из лидеров объединенной Европы руководит совместными усилиями по выходу из этого кризиса? Похоже, никто.

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Олаф Шольц, сменивший Меркель на посту главы самой богатой страны Европы, с треском провалил возможность возглавить ЕС в борьбе с кризисом, вызванным вторжением России в Украину.



Да, он начал серьезные реформы у себя дома, пообещав модернизировать военные силы Германии и инвестировать в них - впервые со времен Второй мировой войны. Чтобы решиться на такое, нужна была смелость, учитывая, как сильно переживают немцы из-за своей истории.



Но посмотрите, насколько уныла картина рейтингов популярности Шольца внутри страны, или спросите у его коллег по ЕС: сумел ли господин канцлер воспользоваться моментом? Нет.



С начала российского вторжения в Украину создается впечатление, что события постоянно застают его врасплох и он опасается взять на себя лидерство. Его неспешность с поставками оружия Украине - один из примеров.

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Да, западные державы сходятся на том, что Россия должна потерпеть поражение в Украине. Но что это означает на практике?



Официально, конечно, союзники скажут, что Украина сама должна определиться, какие у нее военные задачи. Но для Украины конкретные возможности спланировать боевые действия напрямую зависят от того, какое оружие и сколько поставит ей Запад.

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Вашингтон считает, что долгосрочный прогноз - новая холодная война. И США нужна поддержка Европы, чтобы противостоять Китаю с Россией (если эти державы выберут такой сценарий) .

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Все это изображается как альянс демократий западного типа. Евросоюз - важная часть этого альянса. ЕС хотел бы стать в нем ключевым политическим (равно как и экономическим) игроком.



Но этой мечте не суждено сбыться, если объединенная Европа будет продолжать с грехом пополам бороться с кризисами при отсутствии решительного руководства и решительного лидера.