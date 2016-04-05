Додано: Суб 25 чер, 2022 13:32

ЛАД написав: Но этой мечте не суждено сбыться, если объединенная Европа будет продолжать с грехом пополам бороться с кризисами при отсутствии решительного руководства и решительного лидера.

https://www.bbc.com/russian/features-61908415

откуда в Европе взяться новому Де Голлю...немцам уж точно сразу начинает мерещиться новый Гитлер, немцы восточной Германии вообще поголовно бывшие пионеры , их все утраивало последние 15 лет (пионерка Меркель, дешевый газ, сильный лидер в россии, у Германии с которой самый большой товарооборот в Европе), фактически Германия (а также Франция, Италия, и та же Британия) основные виновники в том, что пуйло не поставили на место ни в 2007 (Мюнхенская речь), ни в 2008(нападение на Грузию) и тем более в 2014(у россии есть свои геополитические интересы), а что если ваш сосед по парадной имеет интерес забраться и обчистить вашу квартиру (у него свои интересы)-надо было жестко реагировать, а не выражать озабоченность...россия скупившая на деньги газпрома все европейские сми(преимущественно) продвигала нарратив, что у нас в 2014 банальный переворот на деньги олигархов (Коломойского, Порошенко) против бандюка президента (т.е. бандитские разборки в стиле Ливии или африканцев)трудно ожидать смелости решений от трусливых политиков , посмотрите на Олафа Шольца-это банальный "бухгалтер"(министр труда, юрист по трудовому законодательству), "крыса концелярская", который был все время на вторых ролях (у Шредера, потом у Меркель), ему 64 года и он уже почти пенсионер , редко кто из мужчин проявляет смелось после угасания физической силы(и потенции)вся надежда на США (Америка единственная в мире страна, у которой есть что нам дать, а не ждать как в Германии, когда заказ будет принят и промышленность наберет обороты к ноябрю/декабрю/январю)в Европе на Бориса Джонсона,на Анджея Дуду и стран Балтии (которые отдали нам до 1/3 всего оружия в наличии)