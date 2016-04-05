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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1447144814491450>
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 11:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Как дела на Херсонщине?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:49

  fler написав:Вчора одна з ракет розтрощила Миколаївський міський туалет. Вкотре гроші пішли в лайно :mrgreen:
Інша російська ракета класу "земля-повітря", запущена на Луганщині, розвернулася в повітрі на 180 градусів і впала майже в тому ж місці, звідки була запущена. :twisted:
За посиланням є відео, ймовірно, знято біля міста Алчевськ, в ніч на 24 червня 2022 року. Причина несправності незрозуміла, деякі припускають, що це могло статися через злом чи глушення українського безпілотника.
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-su ... yka-144210

Очередной пропагандон с туалетом по приколу.
Да бл, они все время лупят по туалетам, пустым полям, по себе и по голубям.
И у нас все время "жертв нет".
Интересно, кто-то еще в это верит?
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 12:56

  antey1969 написав:
  fler написав:Вчора одна з ракет розтрощила Миколаївський міський туалет. Вкотре гроші пішли в лайно :mrgreen:
Інша російська ракета класу "земля-повітря", запущена на Луганщині, розвернулася в повітрі на 180 градусів і впала майже в тому ж місці, звідки була запущена. :twisted:
За посиланням є відео, ймовірно, знято біля міста Алчевськ, в ніч на 24 червня 2022 року. Причина несправності незрозуміла, деякі припускають, що це могло статися через злом чи глушення українського безпілотника.
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-su ... yka-144210

Очередной пропагандон с туалетом по приколу.
Да бл, они все время лупят по туалетам, пустым полям, по себе и по голубям.
И у нас все время "жертв нет".
Интересно, кто-то еще в это верит?

давайте определимся с терминами - пропагандоны с той стороны, у них вообще войны нет, и они уже несколько раз выиграли.
и использование термина в адрес проукраинских пользователей, как минимум, некорректно. и в сообщении вы много добавили от себя, чего не было в предыдущем.
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:03

  GALeon написав:Война в Украине закончится путем переговоров, – генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанской газете El Pais.

Он также подчеркнул, что между Альянсом и РФ нет «‎тотальной войны».


кстати, вчера проскочила инфа, что альянс наконец-то планирует выделить Украине (что не помню), но было подчеркнуто, что на сегодня от НАТО не было поставлено НИЧЕГО, ровным счетом НИЧЕГО(с)
все поставки идут от конкретных стран, от альянса НОЛЬ

вопрос: переговоров кого с кем?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:04

  Shaman написав:
  antey1969 написав:
  fler написав:Вчора одна з ракет розтрощила Миколаївський міський туалет. Вкотре гроші пішли в лайно :mrgreen:
Інша російська ракета класу "земля-повітря", запущена на Луганщині, розвернулася в повітрі на 180 градусів і впала майже в тому ж місці, звідки була запущена. :twisted:
За посиланням є відео, ймовірно, знято біля міста Алчевськ, в ніч на 24 червня 2022 року. Причина несправності незрозуміла, деякі припускають, що це могло статися через злом чи глушення українського безпілотника.
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-su ... yka-144210

Очередной пропагандон с туалетом по приколу.
Да бл, они все время лупят по туалетам, пустым полям, по себе и по голубям.
И у нас все время "жертв нет".
Интересно, кто-то еще в это верит?

давайте определимся с терминами - пропагандоны с той стороны, у них вообще войны нет, и они уже несколько раз выиграли.
и использование термина в адрес проукраинских пользователей, как минимум, некорректно. и в сообщении вы много добавили от себя, чего не было в предыдущем.

О них вообще речи не идет - там полная клиника.
Проукраинским пользователям не нужно откровенную лапшу на уши вешать.
Типа не война идет, а игра в бирюльки.
Все крайне серьёзно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:05

  antey1969 написав:
  fler написав:Вчора одна з ракет розтрощила Миколаївський міський туалет. Вкотре гроші пішли в лайно :mrgreen:
Інша російська ракета класу "земля-повітря", запущена на Луганщині, розвернулася в повітрі на 180 градусів і впала майже в тому ж місці, звідки була запущена. :twisted:
За посиланням є відео, ймовірно, знято біля міста Алчевськ, в ніч на 24 червня 2022 року. Причина несправності незрозуміла, деякі припускають, що це могло статися через злом чи глушення українського безпілотника.
https://www.epochtimes.com.ua/novyny-su ... yka-144210

Очередной пропагандон с туалетом по приколу.
Да бл, они все время лупят по туалетам, пустым полям, по себе и по голубям.
И у нас все время "жертв нет".
Интересно, кто-то еще в это верит?


тебе вообще надо отключить возможно комментировать, читай себе молча в германии и ничему не верь...а раша сми(пропагандонам) верь на все 100500%
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:09

  antey1969 написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:...
Очередной пропагандон с туалетом по приколу.
Да бл, они все время лупят по туалетам, пустым полям, по себе и по голубям.
И у нас все время "жертв нет".
Интересно, кто-то еще в это верит?

давайте определимся с терминами - пропагандоны с той стороны, у них вообще войны нет, и они уже несколько раз выиграли.
и использование термина в адрес проукраинских пользователей, как минимум, некорректно. и в сообщении вы много добавили от себя, чего не было в предыдущем.

О них вообще речи не идет - там полная клиника.
Проукраинским пользователям не нужно откровенную лапшу на уши вешать.
Типа не война идет, а игра в бирюльки.
Все крайне серьёзно.

а нельзя все время быть в негативе - в тяжелой ситуации юмор помогает держаться, в том числе черный. а иначе можно сломаться...

попадание в туалет - норм прикол, как и ракета, полетевшая назад :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:11

prodigy
Еще одна жертва голубого экрана.
Зебра, выдержавший осаду в разрушаемом городе - по твоему вата.
Кто говорит, что пропаганда не должна быть вкрай тупой - заткнись.
Кто не скаче... случаем не твой любимый лозунг?
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:19

Shaman
Да. В этом Вы правы.
Но других новостей то по сути нет.
Из таких подборок складывается впечатление что враг криворукий и тупой.
И все как бы несерьёзно
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:32

  ЛАД написав:
Но этой мечте не суждено сбыться, если объединенная Европа будет продолжать с грехом пополам бороться с кризисами при отсутствии решительного руководства и решительного лидера.

https://www.bbc.com/russian/features-61908415


откуда в Европе взяться новому Де Голлю...немцам уж точно сразу начинает мерещиться новый Гитлер, немцы восточной Германии вообще поголовно бывшие пионеры , их все утраивало последние 15 лет (пионерка Меркель, дешевый газ, сильный лидер в россии, у Германии с которой самый большой товарооборот в Европе), фактически Германия (а также Франция, Италия, и та же Британия) основные виновники в том, что пуйло не поставили на место ни в 2007 (Мюнхенская речь), ни в 2008(нападение на Грузию) и тем более в 2014(у россии есть свои геополитические интересы), а что если ваш сосед по парадной имеет интерес забраться и обчистить вашу квартиру (у него свои интересы)-надо было жестко реагировать, а не выражать озабоченность...россия скупившая на деньги газпрома все европейские сми(преимущественно) продвигала нарратив, что у нас в 2014 банальный переворот на деньги олигархов (Коломойского, Порошенко) против бандюка президента (т.е. бандитские разборки в стиле Ливии или африканцев)

трудно ожидать смелости решений от трусливых политиков , посмотрите на Олафа Шольца-это банальный "бухгалтер"(министр труда, юрист по трудовому законодательству), "крыса концелярская", который был все время на вторых ролях (у Шредера, потом у Меркель), ему 64 года и он уже почти пенсионер , редко кто из мужчин проявляет смелось после угасания физической силы(и потенции)

вся надежда на США (Америка единственная в мире страна, у которой есть что нам дать, а не ждать как в Германии, когда заказ будет принят и промышленность наберет обороты к ноябрю/декабрю/январю)
в Европе на Бориса Джонсона,
на Анджея Дуду и стран Балтии (которые отдали нам до 1/3 всего оружия в наличии)
prodigy
 
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