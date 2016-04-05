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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1447144814491450
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:посмотрите на Олафа Шольца-это банальный "бухгалтер"

Може не зовсім банальний:
Ми бачимо сьогодні, в чому Шольц був замішаний. (У молодості був затятим соціалістом-антикапіталістом-антинатовцем, прихильником марксистського крила СДПН, але кардинально змінив свої погляди. Кілька років тому згадувався у зв'язку з корупційними діями в багатомільйонних махінаціях з податками на кшталт наших оборудок з поверненням фіктивного ПДВ, тільки при багаторазовому перепродажу акцій. https://fakty.ua/402799-putin-mozhet-po ... arri-tabah
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:03

І, все-таки, капіталізм -- це зло...

І не лише з причин щедро оприлюднених Наомі Кляйн у книзі "Капіталізм проти Клімату" (вона може навіть і перегинає палицю...)

Але от і на війні видно, що капіталізм -- то є зло...
Наприклад, безпілотники. Цивільні.
Хтось у кап. світі їх винайшов (як дорогу іграшку?), хтось виробив, хтось заробив гроші й дав їх укр.волонтерам -- купити безпілотник війську (>100тис₴ за модель із хорошим zoom).
А потім -- РЕП заввиграшки збиває той безпілотник (навіть коли той всього лише на ~1/7 своєї макс.відстані), і знайти його вкрай складно... І ЗСУ "сліпне". :(

Питань нема -- якщо воно не військове, то протидіяти РЕПам і не має права. Майже така інфо і написана на пульті. Бо яка країна дозволить імпорт іграшок із характеристиками зброї? А особливо у мирний час.

Але ж чи повинна дорога іграшка безповоротно пропадати? Навіть над своїми позиціями. І навіть у мирний час (читав відгуки людей).
З точки зору виробника-капіталіста -- то повинна, мабуть. Хай нову купують. :(
Але з точки зору споживачів, а особливо на війні... -- от мені це видається неймовірною підлістю -- не забезпечити легкий пошук втраченого дрона. Всі ж можливості для цього є. Радіо. І сильна батарея (>14В*>5000мА =~80 Вт*год), у якій на мить розірвання сигналу ще є вдосталь заряду, аби дрон днями міг працювати в режимі радіоприймача і/або шумного будильника. І все ж мало би бути просто. Якщо зник і зв'язок, і супутники -- то треба, щонайменше, швидко сісти, перейти в режим економного приймача і чекати команд з пульту. Але чомусь у реалі все не так... :(

Якщо знаєте якісь кращі моделі дронів, не настільки підло-капіталістичні -- то саме на них треба би тратити волонтерський спільнокошт. А не купувати у всіляких особливо падлючних капіталюг. Яким чхати і на довкілля, і на людські життя, і на все... Які думають лише про зростання продажів. І все ніяк не вдавляться.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:19

Ми, українці, всі зараз у стресовому стані, тому що постійно втрачаємо – здоров’я, майно, роботу, бізнес, доходи, близьких людей.
Кожний знімає стрес по-своєму. (Спорт, секс, алкоголь, іжа, таблетки, наркота тощо). Гумор теж добряче допомагає.
antey1969
Ми розуміємо, що орки не завжди криворукі і нам прилітає не лише по сортирам, але ті інші прильоти мені здалися не смішними. Негатив тут і без мене багато висвітлюють. Якщо вам там у Німеччині не вистачає, то вертайтесь в Україну – тут отримаєте досхочу.
fler
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 14:56

для тех, кто умеет думать:
edvardd
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