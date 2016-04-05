Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові не змогли «доробити заплановане» в Сєвєродонецьку через передчасне оприлюднення інформації в соцмережах.
«Чому не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли з… або зайшли у … населений пункт до того, як про це заявить Генштаб. Тому що це завдає шкоду роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час – добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції», – написала вона у фейсбуці 25 червня.
«Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції – як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», – додала вона.
24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляли.
Борис Джонсон опасается, что Украину вынудят заключить "плохой мир"
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он опасается давления на Украину с целью заключения мирного соглашения с Россией, которое не отвечает ее интересам. Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 25 июня. "Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить — может быть, принудить — украинцев к плохому миру", — сказал Джонсон.
Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться задуманного в Украине, будут опасны для международной безопасности и станут "долгосрочной экономической катастрофой".
Ukrainian написав:Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові не змогли «доробити заплановане» в Сєвєродонецьку через передчасне оприлюднення інформації в соцмережах.
«Чому не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли з… або зайшли у … населений пункт до того, як про це заявить Генштаб. Тому що це завдає шкоду роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час – добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції», – написала вона у фейсбуці 25 червня.
«Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції – як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», – додала вона.
24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляли.
считаю что оф инфу должны давать только официалы из штаба или Офиса президента. из-за этих ипучих лайков сколько уже горя. вспомните поначалу даже при запрете сьемок как имбицил в киеве снял технику под ступенями торгового центра в киеве.Погибло много военных и техника была уничтожена одной ракетой. Он извинился сидя в машине полиции
Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости" Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні". Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Раша уничтожает Украину. А запад говорит, что им не выгодно уничтожить рашу, им выгодно постепенно ее обеселить, что бы она не имела большого полит. и эконом. влияния в мире. Поэтому и оружие дают не для полного уничтожения, а для медленного её вымирания на полит. арене.
Успіх написав:І як наполовину жартує мій один колега по зброї - що ми були в одному місці на вогневій, що там чужі дрони чуть не на плечі сідали/чуть солдат не крали))
Пане Успіх, а може нам на форумі зібрати грошей та передати в твій підрозділ? Шанвоні, як ідея ?
Дякую, та в нас тут є люди, які мають виходи на волонтерів і як щось конкретне потрібно (як от зараз мають машину пригнати з Польщі) - то вони допомагають. А так просто збирати гроші саме на нашу батарею - немає потреби. Але все одно дякую!
Игорь Алексеевич написав: Странная политика модератора - кстати Илларионов в апреле 21года, показывал карту военных действий в Украине, в случае нападения. Она один в один с сегодн. боями. Можно в ютубе посмотреть его карту в апреле 21года. Спасибо ему, я тогда летом начал выводить полностью свой капитал с банков и переводить в у.е. по курсу 26,8. Это была не паника, а здравый смысл.
О! подтянулся тот, кто заранее всё знал и выводил капитал ещё прошлым летом
Кому ты тут впариваешь своё фуфло ?
Приводи пост Илларионова в апреле 21 года, а не трынди Потому как, трындежь за тобой замечен неоднократно
Зайди в ютуб и посмотри видео Илларионова за апрель 21 года
Смотрел как то этот эфир. Со временем забылось. На сколько Илларионов был прав. Карта почти точь в точь. Жаль что его никто не слушает. В стране преобладают что то непонячтное в виде скрещеного кота с собакой.