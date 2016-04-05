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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14511452145314541455 ... 1457>
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 17:49

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові не змогли «доробити заплановане» в Сєвєродонецьку через передчасне оприлюднення інформації в соцмережах.

«Чому не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли з… або зайшли у … населений пункт до того, як про це заявить Генштаб. Тому що це завдає шкоду роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час – добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції», – написала вона у фейсбуці 25 червня.

«Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції – як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», – додала вона.

24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляли.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 17:54

Борис Джонсон опасается, что Украину вынудят заключить "плохой мир"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что он опасается давления на Украину с целью заключения мирного соглашения с Россией, которое не отвечает ее интересам. Об этом сообщает агентство Reuters в субботу, 25 июня.
"Слишком много стран говорят, что это европейская война, в которой нет необходимости… и поэтому давление будет расти, чтобы побудить — может быть, принудить — украинцев к плохому миру", — сказал Джонсон.

Джонсон сказал, что последствия того, что президент России Владимир Путин сможет добиться задуманного в Украине, будут опасны для международной безопасности и станут "долгосрочной экономической катастрофой".

https://ukranews.com/news/865180-boris- ... plohoj-mir
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 17:54

  Visky написав: Тому, що він перший "повідомив", орки після цього шарманку запустили. Цей факт тут обговорювався. Розширюйте кругозір, вище за оркоТВ
Хто перший не знаю і не знаєте Ви. Але орки на нього навіть не зссилались. Кругозір в мене огого. Дай боже каждому тут.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 17:55

  Ukrainian написав:Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські військові не змогли «доробити заплановане» в Сєвєродонецьку через передчасне оприлюднення інформації в соцмережах.

«Чому не можна публічно говорити, що ЗСУ вийшли з… або зайшли у … населений пункт до того, як про це заявить Генштаб. Тому що це завдає шкоду роботі ЗСУ. Це забирає в них дорогоцінний час – добу/дві, які вони ще могли реалізовувати свої військові плани і маневри в умовах непублічності ходу військової операції», – написала вона у фейсбуці 25 червня.

«Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції – як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане», – додала вона.

24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що захисники Сєвєродонецька отримали команду відходити на нові позиції. Водночас ні в Генштабі, ні в Міноборони про такий наказ наразі не повідомляли.

считаю что оф инфу должны давать только официалы из штаба или Офиса президента.
из-за этих ипучих лайков сколько уже горя.
вспомните поначалу даже при запрете сьемок как имбицил в киеве снял технику под ступенями торгового центра в киеве.Погибло много военных и техника была уничтожена одной ракетой.
Он извинился сидя в машине полиции :twisted:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:02

  otg написав:
  Visky написав: Тому, що він перший "повідомив", орки після цього шарманку запустили. Цей факт тут обговорювався. Розширюйте кругозір, вище за оркоТВ
Хто перший не знаю і не знаєте Ви. Але орки на нього навіть не зссилались. Кругозір в мене огого. Дай боже каждому тут.
Якби був вище, Ви би не писали, що "не знаю", і Цей факт тут обговорювався, депутат був перший, тому ще більше сумнівів у достовірності цієї "інфи"
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:05

Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети.
Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости"
Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні".
Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:10

Раша уничтожает Украину. А запад говорит, что им не выгодно уничтожить рашу, им выгодно постепенно ее обеселить, что бы она не имела большого полит. и эконом. влияния в мире.
Поэтому и оружие дают не для полного уничтожения, а для медленного её вымирания на полит. арене. :cry:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:13

  5929966 написав:
  Успіх написав:І як наполовину жартує мій один колега по зброї - що ми були в одному місці на вогневій, що там чужі дрони чуть не на плечі сідали/чуть солдат не крали))


Пане Успіх, а може нам на форумі зібрати грошей та передати в твій підрозділ? Шанвоні, як ідея ?

Дякую, та в нас тут є люди, які мають виходи на волонтерів і як щось конкретне потрібно (як от зараз мають машину пригнати з Польщі) - то вони допомагають.
А так просто збирати гроші саме на нашу батарею - немає потреби.
Але все одно дякую!
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:18

  Игорь Алексеевич написав:
  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав:
Странная политика модератора - кстати Илларионов в апреле 21года, показывал карту военных действий в Украине, в случае нападения. Она один в один с сегодн. боями. Можно в ютубе посмотреть его карту в апреле 21года.
Спасибо ему, я тогда летом начал выводить полностью свой капитал с банков и переводить в у.е. по курсу 26,8. Это была не паника, а здравый смысл.

О! подтянулся тот, кто заранее всё знал и выводил капитал ещё прошлым летом

Кому ты тут впариваешь своё фуфло ?

Приводи пост Илларионова в апреле 21 года, а не трынди
Потому как, трындежь за тобой замечен неоднократно

Зайди в ютуб и посмотри видео Илларионова за апрель 21 года

https://youtu.be/oiMAfBEgdMQ с 29 минуты смотреть

И чё, где там про Чернигов, Киев, Харьков ?

Ты опять обосрался, как и всегда
Ты просто трындишь
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:29

  Игорь Алексеевич написав:Зайди в ютуб и посмотри видео Илларионова за апрель 21 года

https://youtu.be/oiMAfBEgdMQ с 29 минуты смотреть
Смотрел как то этот эфир. Со временем забылось. На сколько Илларионов был прав. Карта почти точь в точь. Жаль что его никто не слушает. В стране преобладают что то непонячтное в виде скрещеного кота с собакой. :)
otg
 
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