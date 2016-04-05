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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 145214531454145514561457>
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:34

  otg написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зайди в ютуб и посмотри видео Илларионова за апрель 21 года

https://youtu.be/oiMAfBEgdMQ с 29 минуты смотреть
Смотрел как то этот эфир. Со временем забылось. На сколько Илларионов был прав. Карта почти точь в точь. Жаль что его никто не слушает. В стране преобладают что то непонячтное в виде скрещеного кота с собакой. :)

Карта там только юга
А лично про меня, так я всегда говорил, что Путин нападёт

Но что ты говорил ?
"Порохоботы" не нагнетайте, америка нагнетает, никакого нападения не будет

А теперь вы такие всезнайки, да мы всегда знали, что будет нападение
Вы те самые гниды, которые хуже московских вшей
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:35

  Visky написав:Якби був вище, Ви би не писали, що "не знаю", і Цей факт тут обговорювався, депутат був перший, тому ще більше сумнівів у достовірності цієї "інфи"
Якби не якби. Я любу інфу піддаю сумніву будь з якого боку вона би не звучала. Не піддають лише ті кого зомбує той чи інший утюг. Тому і маємо зомбованих россіян з котрих дуже велика доля етнічних українців, хто би що тут не розповідав.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:36

  Ukrainian написав:Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети.
Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости"
Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні".
Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Тому що західних військ не має на нашій території, на відміну від російських на білоруській території.
Щось я не пригадую, щоб хтось виграв війну чужою зброєю, за чужі гроші. Нема снарядів чи куль? То треба згадувати досвід другої світової про розпорошене виробництво, а не клянчити і ображатись на партнерів. Орки беруть наші міста модернізованою зброєю другої світової. Якщо ми хочемо хоча б зупинити ворога, то треба більше зброї, своєї зброї, хай і не високотехнологічної.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:37

  Успіх написав:
  5929966 написав:
  Успіх написав:І як наполовину жартує мій один колега по зброї - що ми були в одному місці на вогневій, що там чужі дрони чуть не на плечі сідали/чуть солдат не крали))


Пане Успіх, а може нам на форумі зібрати грошей та передати в твій підрозділ? Шанвоні, як ідея ?

Дякую, та в нас тут є люди, які мають виходи на волонтерів і як щось конкретне потрібно (як от зараз мають машину пригнати з Польщі) - то вони допомагають.
А так просто збирати гроші саме на нашу батарею - немає потреби.
Але все одно дякую!


Мав на увазі дрон якщо що)
5929966
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:39

  lapay написав:
  Ukrainian написав:Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети.
Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости"
Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні".
Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Тому що західних військ не має на нашій території, на відміну від російських на білоруській території.
Щось я не пригадую, щоб хтось виграв війну чужою зброєю, за чужі гроші. Нема снарядів чи куль? То треба згадувати досвід другої світової про розпорошене виробництво, а не клянчити і ображатись на партнерів. Орки беруть наші міста модернізованою зброєю другої світової. Якщо ми хочемо хоча б зупинити ворога, то треба більше зброї, своєї зброї, хай і не високотехнологічної.
Утопия. К войне готовятся десятилетия, а не налаживают производство оружия во время войны.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:43

  otg написав:
  lapay написав:
  Ukrainian написав:Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети.
Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости"
Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні".
Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Тому що західних військ не має на нашій території, на відміну від російських на білоруській території.
Щось я не пригадую, щоб хтось виграв війну чужою зброєю, за чужі гроші. Нема снарядів чи куль? То треба згадувати досвід другої світової про розпорошене виробництво, а не клянчити і ображатись на партнерів. Орки беруть наші міста модернізованою зброєю другої світової. Якщо ми хочемо хоча б зупинити ворога, то треба більше зброї, своєї зброї, хай і не високотехнологічної.
Утопия. К войне готовятся десятилетия, а не налаживают производство оружия во время войны.

во время второй мировой Союз именно так и поступал, не так ли? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:46

  lapay написав:
  Ukrainian написав:Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети.
Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости"
Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні".
Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Тому що західних військ не має на нашій території, на відміну від російських на білоруській території.
Щось я не пригадую, щоб хтось виграв війну чужою зброєю, за чужі гроші. Нема снарядів чи куль? То треба згадувати досвід другої світової про розпорошене виробництво, а не клянчити і ображатись на партнерів. Орки беруть наші міста модернізованою зброєю другої світової. Якщо ми хочемо хоча б зупинити ворога, то треба більше зброї, своєї зброї, хай і не високотехнологічної.

Пропонуєш Україні з нуля створити та випускати аналоги томагавків чи іскандерів у військовий час?
Почитай скільки літаків передала Америка ссср під час другої світової
Там рахунок на тисячі
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:во время второй мировой Союз именно так и поступал, не так ли?

В союзу тил не прострілювався ракетами
Америка передала союзу
СРСР отримав 12 980 танків за ленд-лізом
США і Великобританія поставили 22 150 літаків, з яких 9621 винищувач (4952 — типу Р-39 «Аерокобра»), 3632 бомбардувальники (861 — «Б-25»
http://pivnich.org.ua/314-lend-lz-scho- ... ganda.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:54

Патриарх Кирилл упал во время освящения храма в Новороссийске
https://www.youtube.com/watch?v=yr8xDsm ... 0%BD%D1%8C
Из коментов
-У Бога есть чувство юмора
-Ногами вперед. Бог все бачить і грішника наказує.
-Патриарх упал задом в святую воду и его крест отлетел и с треском ударился об пол
-В России в последнее время Бог посылает много знаков
-Аннушка масло разлила, но трамвая рядом не оказалось!
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Пропонуєш Україні з нуля створити та випускати аналоги томагавків чи іскандерів у військовий час?
Почитай скільки літаків передала Америка ссср під час другої світової
Там рахунок на тисячі

В нас артилерійських снярядів вже немає. Чи ми тільки бандеросмузі можемо самі робити, а все інше треба клянчити? Так випрошувати гроші і зброю кожен дурень може, на відміну від організації оборони.
lapay
 
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