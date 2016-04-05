Смотрел как то этот эфир. Со временем забылось. На сколько Илларионов был прав. Карта почти точь в точь. Жаль что его никто не слушает. В стране преобладают что то непонячтное в виде скрещеного кота с собакой.
Карта там только юга А лично про меня, так я всегда говорил, что Путин нападёт
Но что ты говорил ? "Порохоботы" не нагнетайте, америка нагнетает, никакого нападения не будет
А теперь вы такие всезнайки, да мы всегда знали, что будет нападение Вы те самые гниды, которые хуже московских вшей
Visky написав:Якби був вище, Ви би не писали, що "не знаю", і Цей факт тут обговорювався, депутат був перший, тому ще більше сумнівів у достовірності цієї "інфи"
Якби не якби. Я любу інфу піддаю сумніву будь з якого боку вона би не звучала. Не піддають лише ті кого зомбує той чи інший утюг. Тому і маємо зомбованих россіян з котрих дуже велика доля етнічних українців, хто би що тут не розповідав.
Ukrainian написав:Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости" Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні". Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Тому що західних військ не має на нашій території, на відміну від російських на білоруській території. Щось я не пригадую, щоб хтось виграв війну чужою зброєю, за чужі гроші. Нема снарядів чи куль? То треба згадувати досвід другої світової про розпорошене виробництво, а не клянчити і ображатись на партнерів. Орки беруть наші міста модернізованою зброєю другої світової. Якщо ми хочемо хоча б зупинити ворога, то треба більше зброї, своєї зброї, хай і не високотехнологічної.
Успіх написав:І як наполовину жартує мій один колега по зброї - що ми були в одному місці на вогневій, що там чужі дрони чуть не на плечі сідали/чуть солдат не крали))
Пане Успіх, а може нам на форумі зібрати грошей та передати в твій підрозділ? Шанвоні, як ідея ?
Дякую, та в нас тут є люди, які мають виходи на волонтерів і як щось конкретне потрібно (як от зараз мають машину пригнати з Польщі) - то вони допомагають. А так просто збирати гроші саме на нашу батарею - немає потреби. Але все одно дякую!
Ukrainian написав:Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости" Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні". Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Тому що західних військ не має на нашій території, на відміну від російських на білоруській території. Щось я не пригадую, щоб хтось виграв війну чужою зброєю, за чужі гроші. Нема снарядів чи куль? То треба згадувати досвід другої світової про розпорошене виробництво, а не клянчити і ображатись на партнерів. Орки беруть наші міста модернізованою зброєю другої світової. Якщо ми хочемо хоча б зупинити ворога, то треба більше зброї, своєї зброї, хай і не високотехнологічної.
Утопия. К войне готовятся десятилетия, а не налаживают производство оружия во время войны.
Ukrainian написав:Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости" Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні". Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Тому що західних військ не має на нашій території, на відміну від російських на білоруській території. Щось я не пригадую, щоб хтось виграв війну чужою зброєю, за чужі гроші. Нема снарядів чи куль? То треба згадувати досвід другої світової про розпорошене виробництво, а не клянчити і ображатись на партнерів. Орки беруть наші міста модернізованою зброєю другої світової. Якщо ми хочемо хоча б зупинити ворога, то треба більше зброї, своєї зброї, хай і не високотехнологічної.
Утопия. К войне готовятся десятилетия, а не налаживают производство оружия во время войны.
во время второй мировой Союз именно так и поступал, не так ли?
Ukrainian написав:Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости" Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні". Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Тому що західних військ не має на нашій території, на відміну від російських на білоруській території. Щось я не пригадую, щоб хтось виграв війну чужою зброєю, за чужі гроші. Нема снарядів чи куль? То треба згадувати досвід другої світової про розпорошене виробництво, а не клянчити і ображатись на партнерів. Орки беруть наші міста модернізованою зброєю другої світової. Якщо ми хочемо хоча б зупинити ворога, то треба більше зброї, своєї зброї, хай і не високотехнологічної.
Пропонуєш Україні з нуля створити та випускати аналоги томагавків чи іскандерів у військовий час? Почитай скільки літаків передала Америка ссср під час другої світової Там рахунок на тисячі
Shaman написав:во время второй мировой Союз именно так и поступал, не так ли?
В союзу тил не прострілювався ракетами Америка передала союзу СРСР отримав 12 980 танків за ленд-лізом США і Великобританія поставили 22 150 літаків, з яких 9621 винищувач (4952 — типу Р-39 «Аерокобра»), 3632 бомбардувальники (861 — «Б-25» http://pivnich.org.ua/314-lend-lz-scho- ... ganda.html
Патриарх Кирилл упал во время освящения храма в Новороссийске https://www.youtube.com/watch?v=yr8xDsm ... 0%BD%D1%8C Из коментов -У Бога есть чувство юмора -Ногами вперед. Бог все бачить і грішника наказує. -Патриарх упал задом в святую воду и его крест отлетел и с треском ударился об пол -В России в последнее время Бог посылает много знаков -Аннушка масло разлила, но трамвая рядом не оказалось!
Ukrainian написав:Пропонуєш Україні з нуля створити та випускати аналоги томагавків чи іскандерів у військовий час? Почитай скільки літаків передала Америка ссср під час другої світової Там рахунок на тисячі
В нас артилерійських снярядів вже немає. Чи ми тільки бандеросмузі можемо самі робити, а все інше треба клянчити? Так випрошувати гроші і зброю кожен дурень може, на відміну від організації оборони.