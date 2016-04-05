За ленд-лізом надійшли 9600 артилерійських, понад 13 000 зенітних і протитанкових гармат, 131 600 кулеметів, 326 тисяч тонн вибухівки, 473 мільйони артснарядів. За роки війни було отримано 363 308 армійських вантажівок Studebaker і Ford, 43 728 джипів Willys, 3510 амфібій — загалом 410 318 одиниць. За роки війни у СРСР виробили 115,4 тис. металорізальних верстатів. Союзники поставили ще 44,6 тисячі, причому вони були більш якісні й вартісні.
Одним із найслабших місць радянської економіки було виробництво бензину, який називали «кров’ю війни». Загалом із США, Великої Британії та Канади доставлено 2586 тис. тонн авіабензину і світлих бензинових фракцій.
Понад чверть ваги усіх поставок становило продовольство, а це близько 4,5 млн тонн. Зокрема — майже мільйон тонн зерна, 610 тисяч тонн цукру, 665 тисяч тонн м’ясних консервів (789 млн банок тушонки), 500 тисяч тонн олії, 130 тисяч тонн тваринного жиру тощо. Значна частина продовольства надходила у вигляді концентратів, яєчного порошку, згущеного і порошкового молока, висушених овочів. Було отримано також близько 69 млн квадратних метрів вовняних тканин, 15 млн пар армійських черевиків, один мільйон пар валянок, а також медичне обладнання, яке успішно працювало ще довгі роки після закінчення війни…
Медикаменти, поставлені за заявкою, складеною у жовтні 1941 року Головним військово-санітарним управлінням РСЧА, — це 65 найменувань, серед яких 900 тис. пінцетів різних видів, 717 тис. шприців, 3,6 млн голок до шприців, 30 тонн таніну, 10 тонн чистого кофеїну, 15 тонн стрептоциду, пеніциліну та антибіотиків, що становило близько 80% від сукупних потреб у роки війни, завдяки чому було врятовано мільйони життів на фронті й у тилу.
Загалом поставки за ленд-лізом становили близько $ 50,1 млрд (еквівалентно приблизно $ 610 млрд у сучасних цінах). За час війни США надали допомогу за ленд-лізом урядам 42 країн, включаючи Велику Британію, СРСР, Китай, Австралію, Бельгію, Нідерланди, Нову Зеландію тощо.
Ukrainian написав:Загалом поставки за ленд-лізом становили близько $ 50,1 млрд (еквівалентно приблизно $ 610 млрд у сучасних цінах). За час війни США надали допомогу за ленд-лізом урядам 42 країн, включаючи Велику Британію, СРСР, Китай, Австралію, Бельгію, Нідерланди, Нову Зеландію тощо.
Те що зараз поставляють це крапля в морі.
Порівняй розмір воюючих армій тоді і зараз. Ми просимо в них те, чого них немає, в потрібній нам кількості. Ні гармат, ні совкових снарядів і ракет до Градів. Фінам американська зброя, куплена, навіть кредит не хотіли давати, прийшла вже після закінчення Зимової війни. Вони три таких армії, яка на нас напала, встигли перемолоти за три місяці. Як казав азіров - не требм скиглити..., ніхто за нас наші проблеми не вирішать, в тому числі і проблеми зі зброєю.
Засновник української компанії AB Games А. Большаков у партнерстві з інженером Є.Рвачовим запустив компанію, яка розроблятиме безпілотники для української армії з виробництвом у Києві. Нині у розробці три моделі дронів — розвідник, вантажний (бойовий) та дрон-камікадзе. За розрахунками, собівартість бойового дрона складе приблизно 150 000 грн, камікадзе коштуватиме близько $500. Поки що розробники збирають перші прототипи та тестують їх із загонами з Харкова. Для них будуть збирати перші 10-20 дронів кожного виду. https://gamedev.dou.ua/news/uav-defense ... e-project/
Пам'ятаєте репліку кота з мультика "Простоквашино"? "Деньги у нас есть, у нас ума нету".(с) По темі вона звучатиме трохи дивно: Військові розробки в нас є (причому багато), в нас розуму немає". Бо гроші на оборонку ми розікрали. Коли країна прострілюється на всій території, то яке військове виробництво може бути? Тільки за кордоном.