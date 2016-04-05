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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1454145514561457>
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 20:29

  lapay написав:
  fler написав:Коли країна прострілюється на всій території, то яке військове виробництво може бути? Тільки за кордоном.

Німці і японці виробляли під масованим бомбардуваннями, кілька ракет в день не може зупинити розпорошене виробньцтво чи підземні заводи.


А в нас є необхідна сировина для виготовлення ракет/літаків/танків/гаубиць? Тобто ви пропонує зараз почати будувати підземні заводи? А що потім, на них виробляти гумові літаки, дерев'яні танки та фанерні ракети? Cкільки винущувачів було виготовлено за роки незалежності? А танків?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 20:47

  Евгений Н. написав:
  lapay написав:
  fler написав:Коли країна прострілюється на всій території, то яке військове виробництво може бути? Тільки за кордоном.

Німці і японці виробляли під масованим бомбардуваннями, кілька ракет в день не може зупинити розпорошене виробньцтво чи підземні заводи.


А в нас є необхідна сировина для виготовлення ракет/літаків/танків/гаубиць? Тобто ви пропонує зараз почати будувати підземні заводи? А що потім, на них виробляти гумові літаки, дерев'яні танки та фанерні ракети? Cкільки винущувачів було виготовлено за роки незалежності? А танків?

Антонов, Авіант - літаки, Южмаш - ракети. Малишева - танки. При тому що вони це вже виготовляли 30 років назад.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 20:58

BIGor
який Антонов і які літаки, окрім КБ не має нічого

навіть АН158/178 має на 60% імпорті компоненти,
а ще подивитись на відео на наших працівників-це профі, але їм за 55-58 мінімум (тобто, це дідугани)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 21:01

"
эта война не спринт а марафон" :



- один из немногих рассеян (и бывших рассеян), который давно считает расчленение РФ обязательным условием нормальной будущей жизни.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 21:10

  Ukrainian написав:
  lapay написав:
  Ukrainian написав:Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети.
Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости"
Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні".
Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Тому що західних військ не має на нашій території, на відміну від російських на білоруській території.
Щось я не пригадую, щоб хтось виграв війну чужою зброєю, за чужі гроші. Нема снарядів чи куль? То треба згадувати досвід другої світової про розпорошене виробництво, а не клянчити і ображатись на партнерів. Орки беруть наші міста модернізованою зброєю другої світової. Якщо ми хочемо хоча б зупинити ворога, то треба більше зброї, своєї зброї, хай і не високотехнологічної.

Пропонуєш Україні з нуля створити та випускати аналоги томагавків чи іскандерів у військовий час?

Навіщо з нуля? Громи, Вільхи... – все давно (ще при «баризі») розроблено і потроху виготовлялось (Вільхи - навіть серійно). Якщо розуму не вистачало виготовляти це все якнайшвидше у більш-менш мирний час, то потрібно робити це зараз, бо "Захід" ніколи не дасть зброї достатньо.
Потрібно роздробити виробництво по маленьких металообробних цехах по усій країні, кінцеве складання виконувати у бомбосховищах і також розосереджено.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 21:16

как-то раньше и не знал никогда про такие штуки :
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/687925/
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 21:20

  prodigy написав:BIGor
який Антонов і які літаки, окрім КБ не має нічого

навіть АН158/178 має на 60% імпорті компоненти,
а ще подивитись на відео на наших працівників-це профі, але їм за 55-58 мінімум (тобто, це дідугани)

это еще молодежь.
зачастую профиработники - 65-70
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 21:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Евгений Н. написав:А в нас є необхідна сировина для виготовлення ракет/літаків/танків/гаубиць? Тобто ви пропонує зараз почати будувати підземні заводи? А що потім, на них виробляти гумові літаки, дерев'яні танки та фанерні ракети? Cкільки винущувачів було виготовлено за роки незалежності? А танків?

Ну хоча б снарядів, яких нам катастрофічно не вистачає. Звісно, в кооперації з партнерами, бо хімзавод для ракетного палива важко зберегти не під землею, але сировину набагато легше купити, ніж готову зброю, та й дешевше в рази.
Нам все одно доведеться це робити, ця війна надовго, а нам є що втрачати, якщо не буде чим стріляти.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 21:37

Цікаво, що скаже igneus))

  lapay написав:нам є що втрачати, якщо не буде чим стріляти.


Деякі космополіти на цьому форумі вважають, що нема чого.
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 21:40

  Schmit написав:Потрібно роздробити виробництво по маленьких металообробних цехах по усій країні, кінцеве складання виконувати у бомбосховищах і також розосереджено.
Вы фантаст батенька :) Есть хоть какой опыт организации производства?
otg
 
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