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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:29
lapay написав: fler написав:
Коли країна прострілюється на всій території, то яке військове виробництво може бути? Тільки за кордоном.
Німці і японці виробляли під масованим бомбардуваннями, кілька ракет в день не може зупинити розпорошене виробньцтво чи підземні заводи.
А в нас є необхідна сировина для виготовлення ракет/літаків/танків/гаубиць? Тобто ви пропонує зараз почати будувати підземні заводи? А що потім, на них виробляти гумові літаки, дерев'яні танки та фанерні ракети? Cкільки винущувачів було виготовлено за роки незалежності? А танків?
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:47
Евгений Н. написав: lapay написав: fler написав:
Коли країна прострілюється на всій території, то яке військове виробництво може бути? Тільки за кордоном.
Німці і японці виробляли під масованим бомбардуваннями, кілька ракет в день не може зупинити розпорошене виробньцтво чи підземні заводи.
А в нас є необхідна сировина для виготовлення ракет/літаків/танків/гаубиць? Тобто ви пропонує зараз почати будувати підземні заводи? А що потім, на них виробляти гумові літаки, дерев'яні танки та фанерні ракети? Cкільки винущувачів було виготовлено за роки незалежності? А танків?
Антонов, Авіант - літаки, Южмаш - ракети. Малишева - танки. При тому що вони це вже виготовляли 30 років назад.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 20:58
BIGor
який Антонов і які літаки, окрім КБ не має нічого
навіть АН158/178 має на 60% імпорті компоненти,
а ще подивитись на відео на наших працівників-це профі, але їм за 55-58 мінімум (тобто, це дідугани)
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:01
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эта война не спринт а марафон" :
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:10
Ukrainian написав: lapay написав: Ukrainian написав:
Хз чому захід не пропонує Україні аналогічні умови.
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що найближчим часом передасть Білорусі комплекси "Іскандер М", які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети.
Джерело: прокремлівське видання "РІА Новости"
Пряма мова: "Ми протягом найближчих кількох місяців передамо Білорусі комплекси Іскандер М, які можуть застосовувати балістичні та крилаті ракети. Причому, як у звичайному, так і в ядерному виконанні".
Деталі: Про це він заявив за підсумками зустрічі із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
Тому що західних військ не має на нашій території, на відміну від російських на білоруській території.
Щось я не пригадую, щоб хтось виграв війну чужою зброєю, за чужі гроші. Нема снарядів чи куль? То треба згадувати досвід другої світової про розпорошене виробництво, а не клянчити і ображатись на партнерів. Орки беруть наші міста модернізованою зброєю другої світової. Якщо ми хочемо хоча б зупинити ворога, то треба більше зброї, своєї зброї, хай і не високотехнологічної.
Пропонуєш Україні з нуля створити та випускати аналоги томагавків чи іскандерів у військовий час?
Навіщо з нуля? Громи, Вільхи... – все давно (ще при «баризі») розроблено і потроху виготовлялось (Вільхи - навіть серійно). Якщо розуму не вистачало виготовляти це все якнайшвидше у більш-менш мирний час, то потрібно робити це зараз, бо "Захід" ніколи не дасть зброї достатньо.
Потрібно роздробити виробництво по маленьких металообробних цехах по усій країні, кінцеве складання виконувати у бомбосховищах і також розосереджено.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:16
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:20
prodigy написав:BIGor
який Антонов і які літаки, окрім КБ не має нічого
навіть АН158/178 має на 60% імпорті компоненти,
а ще подивитись на відео на наших працівників-це профі, але їм за 55-58
мінімум (тобто, це дідугани)
это еще молодежь.
зачастую профиработники - 65-70
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:32
Евгений Н. написав:
А в нас є необхідна сировина для виготовлення ракет/літаків/танків/гаубиць? Тобто ви пропонує зараз почати будувати підземні заводи? А що потім, на них виробляти гумові літаки, дерев'яні танки та фанерні ракети? Cкільки винущувачів було виготовлено за роки незалежності? А танків?
Ну хоча б снарядів, яких нам катастрофічно не вистачає. Звісно, в кооперації з партнерами, бо хімзавод для ракетного палива важко зберегти не під землею, але сировину набагато легше купити, ніж готову зброю, та й дешевше в рази.
Нам все одно доведеться це робити, ця війна надовго, а нам є що втрачати, якщо не буде чим стріляти.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:37
lapay написав:
нам є що втрачати, якщо не буде чим стріляти.
Деякі космополіти на цьому форумі вважають, що нема чого.
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Додано: Суб 25 чер, 2022 21:40
Schmit написав:
Потрібно роздробити виробництво по маленьких металообробних цехах по усій країні, кінцеве складання виконувати у бомбосховищах і також розосереджено.
Вы фантаст батенька
Есть хоть какой опыт организации производства?
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