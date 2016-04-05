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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14551456145714581459>
Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересная мысль. Оказывается, наши контрнаступления имеют успех, потому что наступать - грабить, насиловать, убивать у орков мотивация имеется, а вот защищаться - нет.
А я подозревал, что мой обоcpaный строительный унитаз - для орков - главный мотиватор наступления
beee
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 22:38

  otg написав:
  Schmit написав:Потрібно роздробити виробництво по маленьких металообробних цехах по усій країні, кінцеве складання виконувати у бомбосховищах і також розосереджено.
Вы фантаст батенька :) Есть хоть какой опыт организации производства?

Опит єсть, цивільної продукції звичайно.
Будь-який виріб складається з деталей, дрібних і крупних вузлів. Замість того, щоб виготовляти і складати все в одному місці - розкидаємо техдокументацію деталей і дрібних складальних одиниць "на сторону" по вже існуючих цивільних малих підприємствах..., їх повно по всій країні. Критичні вузли - можна і за кордоном. Організувати по суті доведеться лише кінцеве складання. Так, будуть проблеми з якістю, але це краще, ніж чекати милостиню від "Заходу".
Не розумію, що тут фантастичного?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 22:46

  Schmit написав:Опит єсть, цивільної продукції звичайно.
Будь-який виріб складається з деталей, дрібних і крупних вузлів. Замість того, щоб виготовляти і складати все в одному місці - розкидаємо техдокументацію деталей і дрібних складальних одиниць "на сторону" по вже існуючих цивільних малих підприємствах..., їх повно по всій країні. Критичні вузли - можна і за кордоном. Організувати по суті доведеться лише кінцеве складання. Так, будуть проблеми з якістю, але це краще, ніж чекати милостиню від "Заходу".
Не розумію, що тут фантастичного.
Ну я понял какой у Вас опыт. :) Наладить производство оружия это не неделя и не месяц. И не важно раскидываете Вы это производство или нет. Даже наладить производство труб подобных тем что стряпают палестинцы не так просто. Тем более во время войны. Понятно что чем то занимаются (нам естественно об этом не говорят), но альтернативы западному оружию в ближайшей перспективе нет.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 23:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Я займаюся, зокрема, відшкодуванням шкоди, ані пожертвами та/або даруванням

Га? "кто на ком стоял?"(с)
  Igneus написав:краще звернутися у зазначеному контексті, наприклад, до панів

Ні, краще питати про кордони та протистояння їх порушнику - у космополіта.
  Igneus написав:Оскільки один з цих панів нещодавно отримав військове звання "підполковник", то під час звернення до нього Вам треба додержуватися вимог Статуту внутрішньої служби ЗСУ.

А якби один з панів отримав в/зв "лейтенант", то треба дотримуватись вимог цього Статуту? Що за наркоманська логіка ?
  Igneus написав:До речі, він


То що, росія агресор? Чи путєн няшка, бо кордонів нема для космополіта, і тому нема ніякого їх порушення і відповідно агресії?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 23:19

  otg написав:
  Schmit написав:Опит єсть, цивільної продукції звичайно.
Будь-який виріб складається з деталей, дрібних і крупних вузлів. Замість того, щоб виготовляти і складати все в одному місці - розкидаємо техдокументацію деталей і дрібних складальних одиниць "на сторону" по вже існуючих цивільних малих підприємствах..., їх повно по всій країні. Критичні вузли - можна і за кордоном. Організувати по суті доведеться лише кінцеве складання. Так, будуть проблеми з якістю, але це краще, ніж чекати милостиню від "Заходу".
Не розумію, що тут фантастичного.
Ну я понял какой у Вас опыт. :) Наладить производство оружия это не неделя и не месяц. И не важно раскидываете Вы это производство или нет.

Ця війна надовго, якщо навіть три місяці - відновлювати виробництво потрібно.
  otg написав:Даже наладить производство труб подобных тем что стряпают палестинцы не так просто. Тем более во время войны.

Ніхто і не каже робити все з нуля, замовляти нове обладнання, налагоджувати лінії... Цивільні дрібні металообробні цехи, виробництва друкованих плат... вже є. Закидуєте їм креслення/техдокументацію і вони працюють, поряд зі своєю повсякденною продукцією виготовляють замовлення для оборонки.
  otg написав:альтернативы западному оружию в ближайшей перспективе нет.

Що ж, "зробили їх разом" у 2019, тепер відгрібаємо усі. Налагоджені ще при баризі лінії для серійного виробництва останні майже три роки простоювали, а тепер зруйновані і дійсно альтернативы нет.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 25 чер, 2022 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 23:34

  Hotab написав:
  lapay написав:нам є що втрачати, якщо не буде чим стріляти.

Деякі космополіти на цьому форумі вважають, що нема чого.

Що стосується цього питання, то воно не за адресою.
Я займаюся, зокрема, відшкодуванням шкоди, ані пожертвами та/або даруванням.
Вам краще звернутися у зазначеному контексті, наприклад, до панів, які розмірковували, в тому числі, щодо долі херсонських кавунів та кетчупу і мелітопольської черешні:
https://www.youtube.com/watch?v=g3VaAnvOBgQ
https://www.youtube.com/watch?v=GR8Aowe_-U0

Оскільки один з цих панів нещодавно отримав військове звання "підполковник", то під час звернення до нього Вам треба додержуватися вимог Статуту внутрішньої служби ЗСУ. До речі, він також захоплюється працями Гоббса, Локка, Руссо, Маркузе тощо, якими Ви необгрунтовано нехтуєте.

  Hotab написав:Ні, краще питати про кордони та протистояння їх порушнику - у космополіта.

Коли космополіти створили у 1945 році ООН, Генеральна Асамблея якої прийняла у 1948 році Загальну декларацію прав людини, в межах якої я працюю, мене не було навіть у планах батька.
Якщо Ви вважаєте космополітів "порушниками кордону", то інформую, що штаб-квартира ООН знаходиться у Нью-Йорку, ані в Румунії, де Ви скуповували євро, чи в Синевирі, де Ви зараз відпочиваєте.
До речі, якби не ця Декларація, яка гарантувала право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну (стаття 13), Вам не вдалося б придбати євро в Румунії :wink:
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2022 23:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Я займаюся, зокрема, відшкодуванням шкоди, ані


Що? Яке ще "ані"??


  Igneus написав:Якщо Ви вважаєте космополітів "порушниками кордону

Де це таке "якщо" намалювалось? З яких це слів? Космополіт почув якісь голоси в голові і відповів на їх питання?

  Igneus написав:інформую, що штаб-квартира ООН знаходиться у Нью-Йорку

А ця " фазована антена решітка" навіщо нам??
:lol:
  Igneus написав:До речі, якби не ця Декларація, яка гарантувала право покинути будь-яку країну, включаючи й свою власну, і повертатися у свою країну (стаття 13), Вам не вдалося б


А що, до цієї декларації подорожі між країнами були заборонені?? Ви щось сьогодні вживали, крім чаю та кави? :lol:

Отже, після того як ми почули відповіді на голоса в голові юриста, хотілося б почути відповіді на мої питання: то чи є агресія путєна на адресу України, чи він просто в рамках відсутності кордонів між державами гуляє на танку по планеті ? Що зробив юрист для захисту кордонів держави, від якої він отримує військову пенсію?
На яку суму допоміг ЗСУ? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:15

  Hotab написав:А що, до цієї декларації подорожі між країнами були заборонені??

В деяких країнах подорожі були дозволені лише в межах їх кордонів:
https://hromadske.radio/podcasts/zustri ... ukrayinciv

  Hotab написав:хотілося б почути відповіді на мої питання

Відповідь на запитання на кшталт "за червоних чи за білих" може надати лише особа з найпростішим типом мислення. До речі, історія показала, що програли всі.

  Hotab написав:держави, від якої він отримує військову пенсію

Військова пенсія має назву "за вислугу років", тобто за минуле, ані на майбутнє.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Відповідь на запитання на кшталт "за червоних чи за білих"

Такого питання не було. Було про агресію. Відповідь буде, чи буде знову " фазована антенна решітка"? :lol:

  Igneus написав:особа з найпростішим типом мислення.

А особа з більш складним типом мислення відповідає на питання якихось голосів в своїй голові?)))

  Igneus написав:Військова пенсія має назву "за вислугу років", тобто за минуле, ані на майбутнє.

Тобто людина, яка отримує військову пенсію від держави Україна, складала присягу на вірність цій державі, обіцяла захищати її кордони та слугувати її народу - не має турбуватись про захист її кордонів?

  Igneus написав:ані на майбутнє.

Ані - це аеронавігаційні вогні?))
Тобто ніякої допомоги воюючій державі, воюючій армії нема. Так?

Чи все ж таки є, але іншій державі і армії? :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:41

  Hotab написав:Такого питання не було. Було про агресію. Відповідь буде... А особа з більш складним типом мислення відповідає на питання...

https://www.youtube.com/watch?v=YdGwYV_ZBSM

  Hotab написав:Тобто людина, ... яка складала присягу на вірність цій державі, обіцяла захищати її кордони та слугувати її народу - не має турбуватись про захист її кордонів?

На виконання ч. 2 ст. 65 Конституції України громадяни відбувають військову службу відповідно до закону, тобто від 18 до 60 років.
Мені на початку січня 2022 року виповнилося 60. А Вам вже 100 років?
Igneus
 
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