Так само як і гіпотетичні 60+ років в його паспорті не відповідають на питання:
Тобто ніякої допомоги воюючій державі, воюючій армії нема. Так?
|
|
|
Додано: Нед 26 чер, 2022 00:47
Ютубчик не дав відповідь на питання, чи вважає пан igneus сьогоднішні події актом агресії держави РФ на адресу держави Україна.
Так само як і гіпотетичні 60+ років в його паспорті не відповідають на питання:
Додано: Нед 26 чер, 2022 00:59
Він надав відповідь, з якой вбачається, що Ви застрягли в націоналістичному проекті, тоді як я приблизно з 2010 року перебуваю в євроінтеграційному:
Додано: Нед 26 чер, 2022 01:00
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Тобто путєн зараз на танку об'єднує (звичайно ж під собою) Європу і почав це робити з бомбардувань України. Так?
І пан igneus вітає подальше об'єднання Європи методом бомбардувань країн Балтії , Польщі і т.д.?
Це все просто евроінтеграція по igneus-ські??
Додано: Нед 26 чер, 2022 01:20
Росія виходить із Ради Європи і у юристів, які працюють з Євросудом, залишається 46 держав-відповідачів:
Євроінтеграція здійснюється відповідно до Маастрихтського договору 1992 року і
Копенгагенської декларації 1993 року, ані на підставі Ваших припущень, які формуються унаслідок Вашої неповаги до історії політичних і правових вчень.
Додано: Нед 26 чер, 2022 01:23
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Замість розповідей про "фазовану антенну решітку", яка в черговий раз не відповідає на поставлені питання, тут очікуються відповіді на питання, викладені у повідомленні вище.
А саме отут.
Додано: Нед 26 чер, 2022 01:35
Ви помиляєтесь, адже не меньш, ніж за трьома критеріями, запитання ставлю я.
До речі, Бог надав людині два вуха та один рот, бо знаючий говорить, а мудрий слухає:
Додано: Нед 26 чер, 2022 01:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якраз ні. Тому що ще до широкомасштабної агресії ідентифікував тут ватного.
Тому що я вашого брата за милю відчуваю.
В державі Україна зрадники і колаборанти не мають права ставити питання. Вони лише відповідають.
То що там у нас з агресію?
Що там з вашою допомогою ЗСУ та державі Україна по відбиттю широкомасштабної агресії?
Додано: Нед 26 чер, 2022 01:48
Додано: Нед 26 чер, 2022 01:50
Яким боком до української т̶ю̶р̶ь̶м̶и тюрми (про безграмотне використання частки "ані" теж потрібно почитати мрійливому фантазеру))) ) має колаборант, який спить і бачить комусь в Україні ставити запитання? Чи не час здути щоки, прийти до тями і зрозуміти, що ніяких запитань він нікому ставити не буде?
Додано: Нед 26 чер, 2022 02:24
You’ve bitten off more than you can chew.
You are trying to do too much and you can’t do all of these things.
|