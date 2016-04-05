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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1456145714581459>
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:47

Ютубчик не дав відповідь на питання, чи вважає пан igneus сьогоднішні події актом агресії держави РФ на адресу держави Україна.

Так само як і гіпотетичні 60+ років в його паспорті не відповідають на питання:

Тобто ніякої допомоги воюючій державі, воюючій армії нема. Так?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:59

  Hotab написав:Ютубчик не дав відповідь на питання

Він надав відповідь, з якой вбачається, що Ви застрягли в націоналістичному проекті, тоді як я приблизно з 2010 року перебуваю в євроінтеграційному:
https://www.youtube.com/watch?v=YdGwYV_ZBSM
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:як я приблизно з 2010 року перебуваю в євроінтеграційному:

Тобто путєн зараз на танку об'єднує (звичайно ж під собою) Європу і почав це робити з бомбардувань України. Так?
І пан igneus вітає подальше об'єднання Європи методом бомбардувань країн Балтії , Польщі і т.д.?
Це все просто евроінтеграція по igneus-ські??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:20

  Hotab написав:об'єднує (звичайно ж під собою) Європу

Росія виходить із Ради Європи і у юристів, які працюють з Євросудом, залишається 46 держав-відповідачів:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ros ... 54535.html

Євроінтеграція здійснюється відповідно до Маастрихтського договору 1992 року і
Копенгагенської декларації 1993 року, ані на підставі Ваших припущень, які формуються унаслідок Вашої неповаги до історії політичних і правових вчень.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Євроінтеграція здійснюється відповідно до Маастрихтського договору 1992 року і

Замість розповідей про "фазовану антенну решітку", яка в черговий раз не відповідає на поставлені питання, тут очікуються відповіді на питання, викладені у повідомленні вище.

А саме отут. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:35

  Hotab написав:тут очікуються відповіді на питання, викладені у повідомленні вище

Ви помиляєтесь, адже не меньш, ніж за трьома критеріями, запитання ставлю я.
До речі, Бог надав людині два вуха та один рот, бо знаючий говорить, а мудрий слухає:
https://apladm.od.court.gov.ua/sud9105/ ... ws/381628/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Ви помиляєтесь

Якраз ні. Тому що ще до широкомасштабної агресії ідентифікував тут ватного.
Тому що я вашого брата за милю відчуваю. :lol:

  Igneus написав:запитання ставлю я

В державі Україна зрадники і колаборанти не мають права ставити питання. Вони лише відповідають.

То що там у нас з агресію?
Що там з вашою допомогою ЗСУ та державі Україна по відбиттю широкомасштабної агресії?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:48

  Hotab написав:не мають права ставити питання. Вони лише відповідають.

Не треба зарікатися від суми і від тюрьми.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:50

  Igneus написав:
  Hotab написав:не мають права ставити питання. Вони лише відповідають.

Не треба зарікатися від суми і від тюрьми.


Яким боком до української т̶ю̶р̶ь̶м̶и тюрми (про безграмотне використання частки "ані" теж потрібно почитати мрійливому фантазеру))) ) має колаборант, який спить і бачить комусь в Україні ставити запитання? Чи не час здути щоки, прийти до тями і зрозуміти, що ніяких запитань він нікому ставити не буде?

То що там у нас з агресію?
Що там з вашою допомогою ЗСУ та державі Україна по відбиттю широкомасштабної агресії?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 02:24

  Hotab написав:... комусь в Україні ставити запитання? ... ніяких запитань він нікому ставити не буде?

You’ve bitten off more than you can chew.
You are trying to do too much and you can’t do all of these things.
https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kod ... ja-383.htm
Igneus
 
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