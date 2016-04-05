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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14561457145814591460>
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 00:47

Ютубчик не дав відповідь на питання, чи вважає пан igneus сьогоднішні події актом агресії держави РФ на адресу держави Україна.

Так само як і гіпотетичні 60+ років в його паспорті не відповідають на питання:

Тобто ніякої допомоги воюючій державі, воюючій армії нема. Так?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:як я приблизно з 2010 року перебуваю в євроінтеграційному:

Тобто путєн зараз на танку об'єднує (звичайно ж під собою) Європу і почав це робити з бомбардувань України. Так?
І пан igneus вітає подальше об'єднання Європи методом бомбардувань країн Балтії , Польщі і т.д.?
Це все просто евроінтеграція по igneus-ські??
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:20

  Hotab написав:об'єднує (звичайно ж під собою) Європу

Росія виходить із Ради Європи і у юристів, які працюють з Євросудом, залишається 46 держав-відповідачів:
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ros ... 54535.html

Євроінтеграція здійснюється відповідно до Маастрихтського договору 1992 року і
Копенгагенської декларації 1993 року, ані на підставі Ваших припущень, які формуються унаслідок Вашої неповаги до історії політичних і правових вчень.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Євроінтеграція здійснюється відповідно до Маастрихтського договору 1992 року і

Замість розповідей про "фазовану антенну решітку", яка в черговий раз не відповідає на поставлені питання, тут очікуються відповіді на питання, викладені у повідомленні вище.

А саме отут. :lol:
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:35

  Hotab написав:тут очікуються відповіді на питання, викладені у повідомленні вище

Ви помиляєтесь, адже не меньш, ніж за трьома критеріями, запитання ставлю я.
До речі, Бог надав людині два вуха та один рот, бо знаючий говорить, а мудрий слухає:
https://apladm.od.court.gov.ua/sud9105/ ... ws/381628/
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Ви помиляєтесь

Якраз ні. Тому що ще до широкомасштабної агресії ідентифікував тут ватного.
Тому що я вашого брата за милю відчуваю. :lol:

  Igneus написав:запитання ставлю я

В державі Україна зрадники і колаборанти не мають права ставити питання. Вони лише відповідають.

То що там у нас з агресію?
Що там з вашою допомогою ЗСУ та державі Україна по відбиттю широкомасштабної агресії?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:48

  Hotab написав:не мають права ставити питання. Вони лише відповідають.

Не треба зарікатися від суми і від тюрьми.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 01:50

  Igneus написав:
  Hotab написав:не мають права ставити питання. Вони лише відповідають.

Не треба зарікатися від суми і від тюрьми.


Яким боком до української т̶ю̶р̶ь̶м̶и тюрми (про безграмотне використання частки "ані" теж потрібно почитати мрійливому фантазеру))) ) має колаборант, який спить і бачить комусь в Україні ставити запитання? Чи не час здути щоки, прийти до тями і зрозуміти, що ніяких запитань він нікому ставити не буде?

То що там у нас з агресію?
Що там з вашою допомогою ЗСУ та державі Україна по відбиттю широкомасштабної агресії?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 02:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:You’ve bitten off more than you can chew.
You are trying to do too much and you can’t do all of these things

Абсолютно вірно.
Щічки здуваємо, і натяки на свою значимість в питаннях "суми/тюрми" засовуємо собі поглибше. Пусте місце - це лише пусте місце. Скільки б воно не намагалось створити враження.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 05:31

Цього ранку "утюжать" ракетами Київ.
4 утюга - то точно.
Goodman
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