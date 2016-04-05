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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1457145814591460>
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 05:40

  Goodman написав:Цього ранку "утюжать" ракетами Київ.
4 утюга - то точно.


Куди прилетіло ? Хоч по районам ?
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 05:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Хомякоид написав:Куди прилетіло ? Хоч по районам ?

Згодом подадуть офіційне інфо.
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 05:50

  Goodman написав:
  Хомякоид написав:Куди прилетіло ? Хоч по районам ?

Згодом подадуть офіційне інфо.


Пишут к деду Лукьяну прилетело.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 07:16

  Ukrainian написав:Будуть утюжити поки не почне прилітати відповідь. Наразі немає чим. Те що було своє порізали, нового не створили, і союзники не хочуть нічого далекобійного давати.
Шо то мне кажется что есть это далекобийне. Но..... Есть много но.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 07:48

Шось пішло не так... Surprise

В ночь с 25 на 26 июня президент страны-агрессора Владимир Путин срочно прибыл в Кремль.
Путин прибыл в Кремль сразу ж после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

А зранку в Києві та Мико пролунали вибухи.. :roll:
Моя версія - відбулося щось неочікуване для них, хтось перетнув їхню червону лінію. Можливо, вчора орки десь добряче відгребли та/або після зустрічі з лукою у пу з'явилось розуміння, що гаплик незабаром :roll: У будь-якому разі ми про це дуже скоро дізнаємось, бо такі новини не проходять непомітними.
Київ - це попередження, а Мико - це чергова відповідь на чергові успіхи у Херсонській обл.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 07:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Моя версія - відбулося щось неочікуване для них, хтось перетнув їхню червону лінію.

Україні повернули ядерну зброю???
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 07:57

  Хомякоид написав:
  Goodman написав:
  Хомякоид написав:Куди прилетіло ? Хоч по районам ?

Згодом подадуть офіційне інфо.


Пишут к деду Лукьяну прилетело.

Бахнуло сильно, ещё и одна за другой с перерывом. И ожиданием следующего взрыва - адское.
Львовский квартал добили в хлам сволочи.
Куда они бьют? Типа по Артёма? Там пусто блин.
Это специально запугивание спонтом по военной цели, а сами дома еboшат suki
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 07:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Моя версія - відбулося щось неочікуване для них, хтось перетнув їхню червону лінію. Можливо, вчора орки десь добряче відгребли та/або після зустрічі з лукою у пу з'явилось розуміння, що гаплик незабаром

Начебто, хамерси розбили командний пункт в Ізюмі. От і прилетіло у відповідь в Київ.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:03

  Ukrainian написав:
  fler написав:Моя версія - відбулося щось неочікуване для них, хтось перетнув їхню червону лінію.

Україні повернули ядерну зброю???

Но ведь писали про "неохайного" сержанта с украинскими корнями на бельгийском складе НАТО, который якобы перепутал ящики с ракетами для ХИМЕР и отправил один ящик с двумя тактическими ракетами с ядерными зарядами в 5Кт и соответсвенно с другими полётными характеристиками(не 80км радиус работы, а от 300от)
На Фейсбуке даже опровержение этой "шутке" написали, сказали что это глупая провокация, и за репост банили на неделю(меня конкретно)
Может не такая ж уже шутка и что то полетело сегодня допустим по Волгограду или Обнинску?
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:05

  fler написав:В ночь с 25 на 26 июня президент страны-агрессора Владимир Путин срочно прибыл в Кремль.
Путин прибыл в Кремль сразу ж после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

А зранку в Києві та Мико пролунали вибухи.. :roll:
Моя версія - відбулося щось неочікуване для них, хтось перетнув їхню червону лінію.
По моему пресса слишком много внимания уделяет рядовому событию.Или просто хотят сделать сенсацию из ничего. А города Украины мутузят уж который день. Да ракетные обстрелы активизировались в последнее время, но думаю, это связано с другим.
otg
 
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