Бахнуло сильно, ещё и одна за другой с перерывом. И ожиданием следующего взрыва - адское. Львовский квартал добили в хлам сволочи. Куда они бьют? Типа по Артёма? Там пусто блин. Это специально запугивание спонтом по военной цели, а сами дома еboшат suki
Тот дом, где на втором этаже погибла журналистка, снесли наполовину?
Самміт G7 пройде в Баварському замку Ельмау з 26 по 28 червня під головуванням канцлера ФРГ Олафа Шольца. Лідери також розглядають нові заходи, спрямовані на ізоляцію Росії від світової економіки та порушення ланцюжків постачання російського оборонного комплексу; планують досягнути нових домовленостей щодо зниження цін на енергоносії та продовольства в світі. На одному із засідань до лідерів «сімки» дистанційно приєднається президент України Володимир Зеленський. Президент Франції Макрон зазначив, що на саміті у Німеччині обговорюватимуть спільні дії в умовах війни в Україні, а також її можливі наслідки. Борис Джонсон висловив упевненість, що українське питання стане одним із головних на зустрічі представників G7. https://zn.ua/WORLD/sehodnja-v-hermanii ... it-g7.html
А как же призывы не публиковать фото и видео прилетов? Тем более такая узнаваемая локация. Интересно, по заводу Артема целились или никуда конкретно не целились, а просто для массовости на Киев насыпали.
Julio написав:А как же призывы не публиковать фото и видео прилетов
имхо когда прилетает в жилой дом надо публиковать во всех СМИ по максимуму, чтобы народы всех стран и континентов видели что Пуйло террорист. Публиковать нельзя когда попадает в военные или стратегические объекты.