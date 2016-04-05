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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1457145814591460
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:27

  beee написав:
  Хомякоид написав:
  Goodman написав:Згодом подадуть офіційне інфо.


Пишут к деду Лукьяну прилетело.

Бахнуло сильно, ещё и одна за другой с перерывом. И ожиданием следующего взрыва - адское.
Львовский квартал добили в хлам сволочи.
Куда они бьют? Типа по Артёма? Там пусто блин.
Это специально запугивание спонтом по военной цели, а сами дома еboшат suki

Тот дом, где на втором этаже погибла журналистка, снесли наполовину?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тот самый. Добили suki. Специально террором занимаются.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:31

Ось і можлива причина... Почалося.

Самміт G7 пройде в Баварському замку Ельмау з 26 по 28 червня під головуванням канцлера ФРГ Олафа Шольца.
Лідери також розглядають нові заходи, спрямовані на ізоляцію Росії від світової економіки та порушення ланцюжків постачання російського оборонного комплексу; планують досягнути нових домовленостей щодо зниження цін на енергоносії та продовольства в світі.
На одному із засідань до лідерів «сімки» дистанційно приєднається президент України Володимир Зеленський.
Президент Франції Макрон зазначив, що на саміті у Німеччині обговорюватимуть спільні дії в умовах війни в Україні, а також її можливі наслідки.
Борис Джонсон висловив упевненість, що українське питання стане одним із головних на зустрічі представників G7.
https://zn.ua/WORLD/sehodnja-v-hermanii ... it-g7.html

Країни члени групи великої сімки незабаром повідомлять рішення заборонити імпорт нового золота з Росії – другого за величиною експортного товару для Росії. https://zn.ua/WORLD/lidery-g7-dohovoril ... ossii.html

Отже, пу (в очікуванні чергового прищемлення фаберже) вранці привітав G7 :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:36

  Goodman написав:
  Хомякоид написав:Куди прилетіло ? Хоч по районам ?

Згодом подадуть офіційне інфо.

Зображення

Друге влучення ракети в Києві було по дитячому садку на вулиці Половецькій
На місці, де був дитячий майданчик, тепер вирва діаметром 7 метрів. Про це повідомляє Геращенко.

https://t.me/poglyadkievregion/46710
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 08:47

  vitaliian написав:
  Goodman написав:
  Хомякоид написав:Куди прилетіло ? Хоч по районам ?

Згодом подадуть офіційне інфо.

Зображення

Друге влучення ракети в Києві було по дитячому садку на вулиці Половецькій
На місці, де був дитячий майданчик, тепер вирва діаметром 7 метрів. Про це повідомляє Геращенко.

https://t.me/poglyadkievregion/46710

А как же призывы не публиковать фото и видео прилетов? Тем более такая узнаваемая локация.
Интересно, по заводу Артема целились или никуда конкретно не целились, а просто для массовости на Киев насыпали.
Julio
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 09:05

  Julio написав:А как же призывы не публиковать фото и видео прилетов
имхо когда прилетает в жилой дом надо публиковать во всех СМИ по максимуму, чтобы народы всех стран и континентов видели что Пуйло террорист. В этом случае не публиковать это укрывать преступление.

Публиковать нельзя когда попадает в военные или стратегические объекты.
vitaliian
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