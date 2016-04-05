Hotab написав:Це добре. Хоч і неважливо. Це евроінтеграційні процеси в голові юрыста?)) Так?
Це дуже важливо, адже «військовозобов'язані повинні мати довідку з військкомату не лише для виїзду за кордон, а й для виїзду за межі адміністративних районів... Військовозобов'язаний, який в умовах, коли в державі проводиться мобілізація, має намір покинути місце проживання і виїхати за межі адміністративного району, повинен про це повідомити районного військового комісара і отримати дозвіл... Це не обов'язково виїзд за межі державного кордону. Навіть переміщуючись по території держави». https://news.dtkt.ua/law/legislation/32527
Ukrainian написав:Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
Hotab написав:А отже очевидно , що всі дозволи (довідки, повідомлення) були.
Це замало, бо всі дозволи (довідки, повідомлення) варто зберігати до 120 років.
Тобі замало, чи кому? Яка тобі справа до моїх довідок? Що там у нас з агресією? Радієш, космополіт? Планета об'єднується , зникають кордони?
у меня стойкое ощущение, что юрист - рашкованская консерва. Впечатление о нем сложилось еще по ковидной ветке. Он еще там пытался разжигать недовольство любыми разумными мерами. Теперь вот релоцировался сюда и методично пытается уже здесь лодку раскачивать.
Hotab написав:Тобі замало, чи кому? Яка тобі справа до моїх довідок? Що там у нас з агресією? Радієш, космополіт? Планета об'єднується , зникають кордони?
у меня стойкое ощущение, что юрист - рашкованская консерва. Впечатление о нем сложилось еще по ковидной ветке. Он еще там пытался разжигать недовольство любыми разумными мерами. Теперь вот релоцировался сюда и методично пытается уже здесь лодку раскачивать.
Це тільки видима частина його діяльності. Воно ще і форум цей паскудить. Всюди розсилає на нього скарги.