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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14601461146214631464 ... 1466>
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 10:41

  Hotab написав:Це добре. Хоч і неважливо.
Це евроінтеграційні процеси в голові юрыста?)) Так?

Це дуже важливо, адже «військовозобов'язані повинні мати довідку з військкомату не лише для виїзду за кордон, а й для виїзду за межі адміністративних районів... Військовозобов'язаний, який в умовах, коли в державі проводиться мобілізація, має намір покинути місце проживання і виїхати за межі адміністративного району, повинен про це повідомити районного військового комісара і отримати дозвіл... Це не обов'язково виїзд за межі державного кордону. Навіть переміщуючись по території держави».
https://news.dtkt.ua/law/legislation/32527
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Якого хера останні дні ці ракети розліталися?
Востаннє редагувалось Investor_K в Нед 26 чер, 2022 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 10:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Це дуже важливо, адже «військовозобов'язані повинні мати довідку з військкомату не лише для виїзду за кордон, а й для виїзду за межі адміністративних районів...

Так-так. А отже очевидно , що всі дозволи (довідки, повідомлення) були. Просто нашому ватному "євроінтегратору" їх не показували , за відсутністю такої потреби. :lol:

Так що там зараз за взриви в Києві? Путєн пускає космополітичні ракети? Ще не агресія?
  Investor_K написав:Якого хера останні дні ці ракети розліталися?


Ва-банк ідуть.

Юрист, ти що відчуваєш, коли гинуть сотні українців під путінським ракетами??

Це ніякі не українці, а просто люди планети, і тобі все одно?? Ще нема агресії?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 чер, 2022 10:51, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 10:47

  Visky написав:
  Ukrainian написав:Вооруженные силы Украины отступили из Золотого и Горского (Луганская область) почти без потерь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
Ага... Як бальзам від Арестовича з трансляцією Фейгіним, цих дуже авторитетних... казкарів. Як завжди заспокоїли, дякую. От тільки ж хто там в Гірському, в оточенні, продовжує вести бої, як заявляє Голова військової адміністрації Гірської громади Бабченко? https://kurs.com.ua/ua/novost/869904-va-voiska-rf-zahvatili-gorskoe-v-luganskoi-oblasti

Гірська громада - це не саме Гірське, а вся територія, із довколішніми селами. Тому околиці можуть бути і десь під лисичанськом. Подробиць не знаю, просто думки вголос
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 10:50

  Hotab написав:А отже очевидно , що всі дозволи (довідки, повідомлення) були.

Це замало, бо всі дозволи (довідки, повідомлення) варто зберігати до 120 років.

  Hotab написав:що відчуваєш

Спочатку скажіть українцям, а в якому адміністративному районі держави у Вас виникло це запитання?
Востаннє редагувалось Igneus в Нед 26 чер, 2022 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 10:52

  Igneus написав:
  Hotab написав:А отже очевидно , що всі дозволи (довідки, повідомлення) були.

Ц̶е Цого замало, бо всі дозволи (довідки, повідомлення) варто зберігати до 120 років.

Тобі замало, чи кому? Яка тобі справа до моїх довідок?
Що там у нас з агресією? Весь день Київ обстрілюють.
Радієш, космополіт? Планета об'єднується , зникають кордони?

  Igneus написав:Спочатку скажіть українцям, а в якому адміністративному районі держави у Вас виникло це запитання?

Яким "українцям". Це ти тут "українець", чи може дружок твій із Запоріжжя?
Північ лівобережної України.
Так що ти там відчуваєш, коли гинуть українці?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 10:59

  Вкладчик1234 написав:Карточному туристу и синевирскому ТРО уже дал ответ его коллега и друг модераторов (поэтому ему можно такое писать)
Цитата, которая до сих пор на месте:

  airmax78 написав:Юридически у нас до сих пор войны нет - никто нам войну не объявлял и мы никому.


ну знову за рибу гроші.
ви в курсі, що означає "б'ють не паспорту, а по фізіономії"? чи так і будете дурня далі клеїти?
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  wild.tomcat написав:будете дурня далі клеїти?

Йому не доводиться клеїти.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:04

  Hotab написав:
  Igneus написав:
  Hotab написав:А отже очевидно , що всі дозволи (довідки, повідомлення) були.

Це замало, бо всі дозволи (довідки, повідомлення) варто зберігати до 120 років.

Тобі замало, чи кому? Яка тобі справа до моїх довідок?
Що там у нас з агресією? Радієш, космополіт? Планета об'єднується , зникають кордони?

у меня стойкое ощущение, что юрист - рашкованская консерва.
Впечатление о нем сложилось еще по ковидной ветке. Он еще там пытался разжигать недовольство любыми разумными мерами.
Теперь вот релоцировался сюда и методично пытается уже здесь лодку раскачивать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:06

  antey1969 написав:
  Hotab написав:Тобі замало, чи кому? Яка тобі справа до моїх довідок?
Що там у нас з агресією? Радієш, космополіт? Планета об'єднується , зникають кордони?

у меня стойкое ощущение, что юрист - рашкованская консерва.
Впечатление о нем сложилось еще по ковидной ветке. Он еще там пытался разжигать недовольство любыми разумными мерами.
Теперь вот релоцировался сюда и методично пытается уже здесь лодку раскачивать.


Це тільки видима частина його діяльності. Воно ще і форум цей паскудить. Всюди розсилає на нього скарги.
Hotab
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