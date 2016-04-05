Предполагаю, что связано с блокадой Калининграда Литвой. По Литве бить нельзя, страна НАТО все-таки, поэтому бьют по Украине.
Неудивительно, что желающих вступить в НАТО увеличивается на глазах
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Додано: Нед 26 чер, 2022 11:07
Предполагаю, что связано с блокадой Калининграда Литвой. По Литве бить нельзя, страна НАТО все-таки, поэтому бьют по Украине.
Неудивительно, что желающих вступить в НАТО увеличивается на глазах
Востаннє редагувалось Damien в Нед 26 чер, 2022 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:08
Стосовно Ф-15, 16, 18
Навчання асів триватиме півроку.
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:10
Ракет X-22 в рф около 20 тыс. есть
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:11
Нас цитують ;))
11-49 Ракетные удары по Киеву нужно расценивать как преднамеренную эскалацию. Об этом заявил экс-премьер Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.
По его словам, обстрелы жилых кварталов столицы - это сигнал саммиту G7, который сегодня стартовал в Баварии.
08-31
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:15
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:16
Круто. Якщо все так, як кажуть і планують, то через півроку це справді ас.
До того ж в програмі підготовки західних пілотів є відмінності: дуже багато уваги приділяється практичному відпрацюванню особливих випадків в польотів , або як це називається у них emergency situation. У нас це відпрацьовують на землі в кабінах або тренажерах, у них також і в повітрі. І це дуже цінно.
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:33
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:33
Отут, з колесами і з довідкою військового комісара?:
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:37
Чергова спіраль...
Незабаром слід чекати ударів по очисних спорудах, ТЕЦ, ГЕС і т.д.
З більш сильним супротивником не можна боротися навіть! симетричними методами або за його правилами.
Бо це веде до великих втрат...
Про несиметричні промовчу. Кожен сам зрозуміє.
Тільки в нас є одна проблемка -- наявність ЯЗ у ворога.
Тому колія. З якої не зійти.
Варвари діють просто та прямлінійно - піднімають та піднімають ціну. Вище та вище. До того ж поступово.
Захід же чомусь чекає... наступних вищих рівнів. Сходинок попереду ще багато.
Додано: Нед 26 чер, 2022 11:48
Ну якщо завжди сидіти на дивані і придумувати відмазки - то дійсно літаків не буде. Імпорт - нагадайте мені, на Україну наклали санкції по купівлі імпортних комплектуючих?
По працівниках - НАУ та ХАІ випускають щорічно тисячі профільних спеціалістів. Немає інженерів щоб створити своє - купіть ліцензію або передеріть якийсь старий Міг.
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