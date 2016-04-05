RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 146114621463146414651466>
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:07

  Investor_K написав:Якого хера останні дні ці ракети розліталися?

Предполагаю, что связано с блокадой Калининграда Литвой. По Литве бить нельзя, страна НАТО все-таки, поэтому бьют по Украине.
Неудивительно, что желающих вступить в НАТО увеличивается на глазах
Востаннє редагувалось Damien в Нед 26 чер, 2022 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 744
З нами з: 28.04.20
Подякував: 437 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:08

Стосовно Ф-15, 16, 18

Навчання асів триватиме півроку.
https://m.youtube.com/watch?v=nIsg1OA0tpU
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25192
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:10

  Investor_K написав:Якого хера останні дні ці ракети розліталися?

https://interfax.com.ua/news/general/836601.html
Ракет X-22 в рф около 20 тыс. есть
maza5
 
Повідомлень: 246
З нами з: 27.08.14
Подякував: 19 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:11

Нас цитують ;))

11-49 Ракетные удары по Киеву нужно расценивать как преднамеренную эскалацию. Об этом заявил экс-премьер Швеции, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям Карл Бильдт.
По его словам, обстрелы жилых кварталов столицы - это сигнал саммиту G7, который сегодня стартовал в Баварии.

08-31
  fler написав:Самміт G7 пройде в Баварському замку Ельмау з 26 по 28 червня під головуванням канцлера ФРГ Олафа Шольца...
Отже, пу (в очікуванні чергового прищемлення фаберже) вранці привітав G7 :roll:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:15

  Damien написав: По Литве бить нельзя, страна НАТО все-таки, поэтому бьют по Украине.


Вже зустрічаються офіційні повідомлення з порадами тимчасово виїхати з Литви. Можливо готуються провокації?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1059 раз.
Подякували: 1208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:16

  detroytred написав:Навчання асів триватиме півроку.
https://m.youtube.com/watch?v=nIsg1OA0tpU

Круто. Якщо все так, як кажуть і планують, то через півроку це справді ас.
До того ж в програмі підготовки західних пілотів є відмінності: дуже багато уваги приділяється практичному відпрацюванню особливих випадків в польотів , або як це називається у них emergency situation. У нас це відпрацьовують на землі в кабінах або тренажерах, у них також і в повітрі. І це дуже цінно.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7833
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:33

  wild.tomcat написав:ну знову за рибу гроші.
ви в курсі, що означає "б'ють не паспорту, а по фізіономії"? чи так і будете дурня далі клеїти?

Согласен.
Ко мне пренезии за цитату другого пользователя форума?
Я обращал внимание модераторов на эту цитату - делают вид, что не видят. Что ещё я могу сделать?
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16181
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9329 раз.
Подякували: 4477 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:33

  Hotab написав:Північ лівобережної України.

  antey1969 написав:Теперь вот релоцировался сюда...

Отут, з колесами і з довідкою військового комісара?:
Hotab написав:Питання по темі.
В понеділок буду в Києві.
Хочу релакснути кілька днів з баришньою.
Прошу контакт місця, де можна винайняти 1к квартиру на 4+- дні. Можна за містом, колеса будуть зі мною.
Точно все порядно буде, гарантую. Лише секс і Мартіні.
Напишіть в ЛС або тут.
Igneus
 
Повідомлень: 1417
З нами з: 29.08.18
Подякував: 1041 раз.
Подякували: 687 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:37

  Investor_K написав:Якого хера останні дні ці ракети розліталися?

Чергова спіраль...
Незабаром слід чекати ударів по очисних спорудах, ТЕЦ, ГЕС і т.д.

З більш сильним супротивником не можна боротися навіть! симетричними методами або за його правилами.
Бо це веде до великих втрат...

Про несиметричні промовчу. Кожен сам зрозуміє.
Тільки в нас є одна проблемка -- наявність ЯЗ у ворога.

Тому колія. З якої не зійти.
Варвари діють просто та прямлінійно - піднімають та піднімають ціну. Вище та вище. До того ж поступово.
Захід же чомусь чекає... наступних вищих рівнів. Сходинок попереду ще багато.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25192
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:48

  prodigy написав:BIGor
який Антонов і які літаки, окрім КБ не має нічого

навіть АН158/178 має на 60% імпорті компоненти,
а ще подивитись на відео на наших працівників-це профі, але їм за 55-58 мінімум (тобто, це дідугани)

Ну якщо завжди сидіти на дивані і придумувати відмазки - то дійсно літаків не буде. Імпорт - нагадайте мені, на Україну наклали санкції по купівлі імпортних комплектуючих?
По працівниках - НАУ та ХАІ випускають щорічно тисячі профільних спеціалістів. Немає інженерів щоб створити своє - купіть ліцензію або передеріть якийсь старий Міг.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6266
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1026 раз.
Подякували: 1348 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 146114621463146414651466>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97047
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.