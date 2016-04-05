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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 чер, 2022 11:50
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Schmit
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Додано: Нед 26 чер, 2022 11:50
Igneus написав: Hotab написав:
Північ лівобережної України.
antey1969 написав:
Теперь вот релоцировался
сюда...
Отут, з колесами і з довідкою військового комісара?:
Hotab написав:Питання по темі.
В понеділок буду в Києві.
Хочу релакснути кілька днів з баришньою.
Прошу контакт місця, де можна винайняти 1к квартиру на 4+- дні. Можна за містом, колеса будуть зі мною.
Точно все порядно буде, гарантую. Лише секс і Мартіні.
Напишіть в ЛС або тут.
То карточный туризм в Румынии, то "4 дня секса и мартини", то Синевир.
Это точно защита страны? Тебе за это ещё и деньги платят? Неплохо устроился.
Ещё и хватает время устраивать провокации и разборки на форуме
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 26 чер, 2022 11:54
В Черкаси прилетіло, перший раз за війну. Де саме,поки не зрозуміло.
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lapay
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:04
Вкладчик1234 написав: Igneus написав: Hotab написав:
Північ лівобережної України.
antey1969 написав:
Теперь вот релоцировался
сюда...
Отут, з колесами і з довідкою військового комісара?:
Hotab написав:Питання по темі.
В понеділок буду в Києві.
Хочу релакснути кілька днів з баришньою.
Прошу контакт місця, де можна винайняти 1к квартиру на 4+- дні. Можна за містом, колеса будуть зі мною.
Точно все порядно буде, гарантую. Лише секс і Мартіні.
Напишіть в ЛС або тут.
То карточный туризм в Румынии, то "4 дня секса и мартини", то Синевир.
Это точно защита страны? Тебе за это ещё и деньги платят? Неплохо устроился.
Ещё и хватает время устраивать провокации и разборки на форуме
Яким чином особисте життя відміняє службові справи?
Да ніяким))
А "обліко морале" мало того, що залишилося в СРСРі, так до того ж в теперішньому часі не має меж.
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detroytred
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:17
Igneus написав: Hotab написав:
Північ лівобережної України.
antey1969 написав:
Теперь вот релоцировался
сюда...
Отут, з колесами і з довідкою військового комісара?:
Hotab написав:Питання по темі.
В понеділок буду в Києві.
Хочу релакснути кілька днів з баришньою.
Прошу контакт місця, де можна винайняти 1к квартиру на 4+- дні. Можна за містом, колеса будуть зі мною.
Точно все порядно буде, гарантую. Лише секс і Мартіні.
Напишіть в ЛС або тут.
Рашконсерва шьет аморалку украинскому военнослужащему?)))
Просвети ка нас, какие статьи Гражданского или Уголовного кодекса нарушил Хотаб?
А если нет, тогда с какого такого хрена тебя это так взволновало?
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antey1969
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:18
detroytred написав:
Яким чином особисте життя відміняє службові справи?
Да ніяким))
То просто юрыст через вік, а вкладчик через примітивність і нецікавість нікому, не розуміють, що як "карточний туризм", так і секас з мартіні можуть бути одночасно з виконанням службових обов'язків))). Просто у них нема ані обов'язків по захисту держави, ані того всього іншого. Їм важко зрозуміти))).юрыст, тут був приклад вірного! використання частки "ані". А не ото що ти тулиш горбатого
lapay написав:
В Черкаси прилетіло, перший раз за війну. Де саме,поки не зрозуміло.
Підозрюю, що південний захід.
Igneus написав:
Отут, з колесами і з довідкою військового комісара?:
Обов'язково!! Щось не так тобі, консерва?))
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 чер, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:31
fler написав:
В ночь с 25 на 26 июня президент страны-агрессора владимир путин срочно прибыл в кремль.
путин прибыл в кремль сразу ж после встречи с александром лукашенко в Санкт-Петербурге.
А зранку в Києві та Мико пролунали вибухи..
Моя версія - відбулося щось неочікуване для них, хтось перетнув їхню червону лінію. Можливо, вчора орки десь добряче відгребли та/або після зустрічі з лукою у пу з'явилось розуміння, що гаплик незабаром
У будь-якому разі ми про це дуже скоро дізнаємось, бо такі новини не проходять непомітними.
Київ - це попередження, а Мико - це чергова відповідь на чергові успіхи у Херсонській обл.
ночной приезд кабаева в логово был связан со скорым введением предельных цен на уралс...
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edvardd
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:34
edvardd написав:
Галикс
Кто такой? Дайте ссылку. Подозреваю что Илларионов не из пальца высасывает свою инфу. Видимо у него есть неплохой инсайд в раше. Просто озвучивает то, о чем др. молчат. Экономист с него не очень, а вот аналитика не плохая.
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otg
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:38
edvardd написав:
ночной приезд кабаева в логово был связан со скорым введением предельных цен на уралс...
Бизнес уже и так с этим жульничает. Будут смешивать уралс с др. сортами. Пишут что кучу танкеров в Атлантике отключают транспондеры.
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