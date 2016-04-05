RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14621463146414651466>
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:50

Schmit
 
Повідомлень: 2979
З нами з: 08.09.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 274 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:50

  Igneus написав:
  Hotab написав:Північ лівобережної України.

  antey1969 написав:Теперь вот релоцировался сюда...

Отут, з колесами і з довідкою військового комісара?:
Hotab написав:Питання по темі.
В понеділок буду в Києві.
Хочу релакснути кілька днів з баришньою.
Прошу контакт місця, де можна винайняти 1к квартиру на 4+- дні. Можна за містом, колеса будуть зі мною.
Точно все порядно буде, гарантую. Лише секс і Мартіні.
Напишіть в ЛС або тут.

То карточный туризм в Румынии, то "4 дня секса и мартини", то Синевир.
Это точно защита страны? Тебе за это ещё и деньги платят? Неплохо устроился.
Ещё и хватает время устраивать провокации и разборки на форуме
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 16181
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9329 раз.
Подякували: 4477 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Черкаси прилетіло, перший раз за війну. Де саме,поки не зрозуміло.
lapay
 
Повідомлень: 13157
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:04

  Вкладчик1234 написав:
  Igneus написав:
  Hotab написав:Північ лівобережної України.

  antey1969 написав:Теперь вот релоцировался сюда...

Отут, з колесами і з довідкою військового комісара?:
Hotab написав:Питання по темі.
В понеділок буду в Києві.
Хочу релакснути кілька днів з баришньою.
Прошу контакт місця, де можна винайняти 1к квартиру на 4+- дні. Можна за містом, колеса будуть зі мною.
Точно все порядно буде, гарантую. Лише секс і Мартіні.
Напишіть в ЛС або тут.

То карточный туризм в Румынии, то "4 дня секса и мартини", то Синевир.
Это точно защита страны? Тебе за это ещё и деньги платят? Неплохо устроился.
Ещё и хватает время устраивать провокации и разборки на форуме

Яким чином особисте життя відміняє службові справи?
Да ніяким))
А "обліко морале" мало того, що залишилося в СРСРі, так до того ж в теперішньому часі не має меж.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25192
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:17

:( :(
  Igneus написав:
  Hotab написав:Північ лівобережної України.

  antey1969 написав:Теперь вот релоцировался сюда...

Отут, з колесами і з довідкою військового комісара?:
Hotab написав:Питання по темі.
В понеділок буду в Києві.
Хочу релакснути кілька днів з баришньою.
Прошу контакт місця, де можна винайняти 1к квартиру на 4+- дні. Можна за містом, колеса будуть зі мною.
Точно все порядно буде, гарантую. Лише секс і Мартіні.
Напишіть в ЛС або тут.

Рашконсерва шьет аморалку украинскому военнослужащему?)))
Просвети ка нас, какие статьи Гражданского или Уголовного кодекса нарушил Хотаб?
А если нет, тогда с какого такого хрена тебя это так взволновало?
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11259
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1519 раз.
Подякували: 3339 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Яким чином особисте життя відміняє службові справи?
Да ніяким))

То просто юрыст через вік, а вкладчик через примітивність і нецікавість нікому, не розуміють, що як "карточний туризм", так і секас з мартіні можуть бути одночасно з виконанням службових обов'язків))). Просто у них нема ані обов'язків по захисту держави, ані того всього іншого. Їм важко зрозуміти))).
юрыст, тут був приклад вірного! використання частки "ані". А не ото що ти тулиш горбатого
  lapay написав:В Черкаси прилетіло, перший раз за війну. Де саме,поки не зрозуміло.

Підозрюю, що південний захід.


  Igneus написав:Отут, з колесами і з довідкою військового комісара?:

Обов'язково!! Щось не так тобі, консерва?))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 чер, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7833
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:26

  otg написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зайди в ютуб и посмотри видео Илларионова за апрель 21 года

https://youtu.be/oiMAfBEgdMQ с 29 минуты смотреть
Смотрел как то этот эфир. Со временем забылось. На сколько Илларионов был прав. Карта почти точь в точь. Жаль что его никто не слушает. В стране преобладают что то непонячтное в виде скрещеного кота с собакой. :)

Галикс эту карту рисовал ещё в 14 году...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2076 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:31

  fler написав:В ночь с 25 на 26 июня президент страны-агрессора владимир путин срочно прибыл в кремль.
путин прибыл в кремль сразу ж после встречи с александром лукашенко в Санкт-Петербурге.

А зранку в Києві та Мико пролунали вибухи.. :roll:
Моя версія - відбулося щось неочікуване для них, хтось перетнув їхню червону лінію. Можливо, вчора орки десь добряче відгребли та/або після зустрічі з лукою у пу з'явилось розуміння, що гаплик незабаром :roll: У будь-якому разі ми про це дуже скоро дізнаємось, бо такі новини не проходять непомітними.
Київ - це попередження, а Мико - це чергова відповідь на чергові успіхи у Херсонській обл.

ночной приезд кабаева в логово был связан со скорым введением предельных цен на уралс...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7534
З нами з: 20.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 2076 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:Галикс
Кто такой? Дайте ссылку. Подозреваю что Илларионов не из пальца высасывает свою инфу. Видимо у него есть неплохой инсайд в раше. Просто озвучивает то, о чем др. молчат. Экономист с него не очень, а вот аналитика не плохая.
otg
 
Повідомлень: 2825
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 12:38

  edvardd написав:ночной приезд кабаева в логово был связан со скорым введением предельных цен на уралс...
Бизнес уже и так с этим жульничает. Будут смешивать уралс с др. сортами. Пишут что кучу танкеров в Атлантике отключают транспондеры.
otg
 
Повідомлень: 2825
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 14621463146414651466>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97047
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.