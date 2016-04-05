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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:41
otg написав:
Будут смешивать уралс с др. сортами.
А НПЗ вміють переварювати такий борщ?
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Hotab
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:44
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:44
Орки пишут:
«Высокоточным оружием ВКС России и ракетами “Калибр” нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Старичи Львовской области»
в результате была полностью утрачена боеспособность 65-й, 66-й мотопехотных бригад и 46-й аэромобильной бригады из состава стратегических резервов ВСУ, которые завершали подготовку на полигонах.
«Таким образом, планировавшаяся переброска указанных соединений в зону боевых действий сорвана»
Кто то не хило крысячниет в генштабе. Не ужели нельзя выявить крысу?
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otg
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:48
antey1969 написав:
украинскому военнослужащему?)))
Просвети ка нас...
Вас, если не ошибаюсь, военнообязанного (18-60), но, тем не менее, пребывающего за границей в условиях правового режима военного положения в Украине, просвещаю, что Вам сначала нужно вернуться к месту своего воинского учета в Украине, где Hotab Вам пояснит, а кто он собственно сейчас по статусу - военнослужащий или военнообязанный, в чем есть существенная разница.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:48
otg написав:
Орки пишут
Якщо пишуть, то правда.
Щоб знизити одну
бригаду, треба десятки ракет, випущених точно. А не по житловим будинкам та дитсадкам.
otg написав:
Кто то не хило крысячниет в генштабе. Не ужели нельзя выявить крысу?
Тут нема секрету. Самі новобранці всюди розказують, де вони тренуються і в складі яких в/ч.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 чер, 2022 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Hotab
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:48
Hotab написав: otg написав:
Будут смешивать уралс с др. сортами.
А НПЗ вміють переварювати такий борщ?
По видимому. Я не спец. По крайней мере видел кучу статей на эту тему. Еще говорили о появлении нового сорта нефти-"латвийской"
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otg
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:50
Hotab написав:
Якщо пишуть, то правда.
Щоб знизити одну
бригаду, треба десятки ракет, випущених точно. А не по житловим будинкам та дитсадкам.
Я це розумію, діло не в цьому. Подивіться як точно називаються назви підрозділів. Як думаєте орки з космоса іх взнали?
Тут нема секрету. Самі новобранці всюди розказують, де вони тренуються і в складі яких в/ч.
Кому розказують? Сам інколи спілкуюсь. Не мене це не цікавило, не вони не розповідали.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:53
Hotab написав: otg написав:
Орки пишут
Якщо пишуть, то правда.
Щоб знизити одну
бригаду, треба десятки ракет, випущених точно. А не по житловим будинкам та дитсадкам.
otg написав:
Кто то не хило крысячниет в генштабе. Не ужели нельзя выявить крысу?
Тут нема секрету. Самі новобранці всюди розказують, де вони тренуються і в складі яких в/ч.
Не забувайте ділить на 16, це те саме якби наші новини написали що розбомбили всі нпз в ростові.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:54
otg написав:
Кому розказують?
Назви і дислокації зовсім не секрет. Вірніше не складно дізнаватись. Момент переміщення - цінніше. Його дізнатись важче.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 12:59
Народа не хватает. Сейчас будут отправлять на войну сразу после призыва:
в Госдуму внесли предложение о поправках в статью 34 закона «О воинской обязанности и военной службе», касающуюся приема на контрактную службу: норму предлагается дополнить абзацем, что на такую службу могут быть приняты военнослужащие сразу после призыва, имеющие среднее образование. Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.
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