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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1463146414651466
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:02

  Hotab написав:
  lapay написав:В Черкаси прилетіло, перший раз за війну. Де саме,поки не зрозуміло.

Підозрюю, що південний захід.

Таки дістали міст, є жертви і руйнування. Перша спроба була невдалою, ракети збили над Дніпром, а над суходолом збиаати важко.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:то Вам сначала нужно вернуться к месту своего воинского учета в Украине
А если это Донецк или Луганск,или тот же Крым,если крымчанин? :shock:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:02

  Hotab написав:
  otg написав:Кому розказують?

Назви і дислокації зовсім не секрет. Вірніше не складно дізнаватись. Момент переміщення - цінніше. Його дізнатись важче.
Я це розумію. Ще раз, діло не в тому. Просто поражає що Коношенков точно називає назви підрозділів. При чому не одного місця дислокування. Не який контрактник в пʼяних бесідах про це не розповідає. Це 100% злив.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:04

  otg написав:
  Hotab написав:Якщо пишуть, то правда.
Щоб знизити одну бригаду, треба десятки ракет, випущених точно. А не по житловим будинкам та дитсадкам.
Я це розумію, діло не в цьому. Подивіться як точно називаються назви підрозділів. Як думаєте орки з космоса іх взнали?
Тут нема секрету. Самі новобранці всюди розказують, де вони тренуються і в складі яких в/ч.
Кому розказують? Сам інколи спілкуюсь. Не мене це не цікавило, не вони не розповідали.

Не факт, що назви орки не з космосу від інопланетян взнали.
Бо, наприклад, коли влупили по торгівельному центру *Восторг*, то визначили його назвою "Бронетанковий завод".

А тут назву вч вигадати.
Наші ж не будуть їх виправляти?!
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:06

  detroytred написав:Не факт, що назви орки не з космосу від інопланетян взнали.
Бо, наприклад, коли влупили по торгівельному центру *Восторг*, то визначили його назвою "Бронетанковий завод".

А тут назву вч вигадати.
Наші ж не будуть їх виправляти?!
Добре як би було так як Ви припускаєте. Але....
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 13:15

  Investor_K написав:Якого хера останні дні ці ракети розліталися?
Выскажу свое предположение:
    Шойгу посетил командные пункты российских военных на Украине
Видимо вжарили наши. Предположу что это же и ответ на:
    Вночі Путін терміново прибув до Кремля
otg
 
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