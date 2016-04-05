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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:02
Hotab написав: lapay написав:
В Черкаси прилетіло, перший раз за війну. Де саме,поки не зрозуміло.
Підозрюю, що південний захід.
Таки дістали міст, є жертви і руйнування. Перша спроба була невдалою, ракети збили над Дніпром, а над суходолом збиаати важко.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:02
Hotab написав: otg написав:
Кому розказують?
Назви і дислокації зовсім не секрет. Вірніше не складно дізнаватись. Момент переміщення - цінніше. Його дізнатись важче.
Я це розумію. Ще раз, діло не в тому. Просто поражає що Коношенков точно називає назви підрозділів. При чому не одного місця дислокування. Не який контрактник в пʼяних бесідах про це не розповідає. Це 100% злив.
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otg
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:04
otg написав: Hotab написав:
Якщо пишуть, то правда.
Щоб знизити одну
бригаду, треба десятки ракет, випущених точно. А не по житловим будинкам та дитсадкам.
Я це розумію, діло не в цьому. Подивіться як точно називаються назви підрозділів. Як думаєте орки з космоса іх взнали?
Тут нема секрету. Самі новобранці всюди розказують, де вони тренуються і в складі яких в/ч.
Кому розказують? Сам інколи спілкуюсь. Не мене це не цікавило, не вони не розповідали.
Не факт, що назви орки не з космосу від інопланетян взнали.
Бо, наприклад, коли влупили по торгівельному центру *Восторг*, то визначили його назвою "Бронетанковий завод".
А тут назву вч вигадати.
Наші ж не будуть їх виправляти?!
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:06
detroytred написав:
Не факт, що назви орки не з космосу від інопланетян взнали.
Бо, наприклад, коли влупили по торгівельному центру *Восторг*, то визначили його назвою "Бронетанковий завод".
А тут назву вч вигадати.
Наші ж не будуть їх виправляти?!
Добре як би було так як Ви припускаєте. Але....
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:15
Investor_K написав:
Якого хера останні дні ці ракети розліталися?
Выскажу свое предположение:
Шойгу посетил командные пункты российских военных на Украине
Видимо вжарили наши. Предположу что это же и ответ на:
Вночі Путін терміново прибув до Кремля
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