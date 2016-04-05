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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:02
Hotab написав: lapay написав:
В Черкаси прилетіло, перший раз за війну. Де саме,поки не зрозуміло.
Підозрюю, що південний захід.
Таки дістали міст, є жертви і руйнування. Перша спроба була невдалою, ракети збили над Дніпром, а над суходолом збиаати важко.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:02
Hotab написав: otg написав:
Кому розказують?
Назви і дислокації зовсім не секрет. Вірніше не складно дізнаватись. Момент переміщення - цінніше. Його дізнатись важче.
Я це розумію. Ще раз, діло не в тому. Просто поражає що Коношенков точно називає назви підрозділів. При чому не одного місця дислокування. Не який контрактник в пʼяних бесідах про це не розповідає. Це 100% злив.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:04
otg написав: Hotab написав:
Якщо пишуть, то правда.
Щоб знизити одну
бригаду, треба десятки ракет, випущених точно. А не по житловим будинкам та дитсадкам.
Я це розумію, діло не в цьому. Подивіться як точно називаються назви підрозділів. Як думаєте орки з космоса іх взнали?
Тут нема секрету. Самі новобранці всюди розказують, де вони тренуються і в складі яких в/ч.
Кому розказують? Сам інколи спілкуюсь. Не мене це не цікавило, не вони не розповідали.
Не факт, що назви орки не з космосу від інопланетян взнали.
Бо, наприклад, коли влупили по торгівельному центру *Восторг*, то визначили його назвою "Бронетанковий завод".
А тут назву вч вигадати.
Наші ж не будуть їх виправляти?!
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:06
detroytred написав:
Не факт, що назви орки не з космосу від інопланетян взнали.
Бо, наприклад, коли влупили по торгівельному центру *Восторг*, то визначили його назвою "Бронетанковий завод".
А тут назву вч вигадати.
Наші ж не будуть їх виправляти?!
Добре як би було так як Ви припускаєте. Але....
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otg
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:15
Investor_K написав:
Якого хера останні дні ці ракети розліталися?
Выскажу свое предположение:
Шойгу посетил командные пункты российских военных на Украине
Видимо вжарили наши. Предположу что это же и ответ на:
Вночі Путін терміново прибув до Кремля
С нетерпением жду инфы от нашей и натовских разведок.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:33
Игорь Алексеевич написав:
Попали ракетами в Киеве, значит стрельнули ракетами, которое не смогло наше ПВО обнаружить.
Не обязательно.
Могли обнаружить, но не смогли сбить.
ПВО не всесильна.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:39
не туда
Востаннє редагувалось cohan
в Нед 26 чер, 2022 14:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:47
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Додано: Нед 26 чер, 2022 13:50
otg написав: fler написав:
В ночь с 25 на 26 июня президент страны-агрессора Владимир Путин срочно прибыл в Кремль.
Путин прибыл в Кремль сразу ж после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.
А зранку в Києві та Мико пролунали вибухи..
Моя версія - відбулося щось неочікуване для них, хтось перетнув їхню червону лінію.
По моему пресса слишком много внимания уделяет рядовому событию.Или просто хотят сделать сенсацию из ничего. А города Украины мутузят уж который день. Да ракетные обстрелы активизировались в последнее время, но думаю, это связано с другим.
Связано, по-моему, только с одним - запугать население, вызвать настроения: "Сколько можно? Пора заканчивать! Хрен с ним с Донбассом (Крымом, Херсоном...). Надо соглашаться с Путиным и подписывать какой-нибудь "Минск-3".
И никаких "переходов красных линий". Харьков обстреливали всё время с начала войны. Было 5 дней в мае без обстрелов, когда росс. армию отодвинули от Харькова. Потом подтянули ракеты, сейчас опять и ракеты, и арта.
Если в самом начале ещё можно было сомневаться и думать, что стреляют по военным объектам и иногда просто "промазывают", то уже давно стало очевидно, что насыпают куда попало/куда достали.
Обстрелы ежедневные и явно без всякой военной
цели. Не могу судить о Николаеве, но, думаю, там такая же ситуация.
Для Киева и Черкасс это непривычно, поэтому вызывает такой ажиотаж и попытки найти какие-то причины и "красные линии".
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