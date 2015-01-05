Можайкаlapay написав:В Черкаси прилетіло, перший раз за війну. Де саме,поки не зрозуміло.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 14:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Можайка
Додано: Нед 26 чер, 2022 14:15
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Це звичайно закрита інфо. Але вона легко знаходиться. Може і з ГШ витік А може навіть рівень військомату, де всі знають на якому полігоні формується і тренується яка саме бригада. А ще знають волонтери, які допомагають забезпечити ці бригади необхідноим. Ви справді не там шукаєте зраду. Зрада - це коли там на полігонах техніка стоїть в парках,а не в обвалованнях на полігонах. Зрада, це коли сплять в казармі, а не в виритих землянках (ліжко нижче рівня поверхні землі) і т.д.
Додано: Нед 26 чер, 2022 14:34
Я не шукаю, а просто аналізую. Волонтери відпадають, тому що вони працюють з одним двома, хай трьома підрозділами, яки знаходяться в тій чи др. місцевості. Хоча я б іх теж не допускав близько до підрозділів. Хай би передавали допомогу на відстані. Тут били конкретно по учбових центрах, які находяться в різних містах по всій Україні. Очевидно щось хтось злив цю інфу. Можливо і не генштаб, но хтось обізнаний.
Це зовсім не зрада. Це елементарне нехтування необхідними елементами безпеки в воєнний стан. Така собі расхлябанність командирів. Хоча чесно кажучи просто не по всім ще прилітало, а наші командири поки не прилетить, не перехрестяться. Це не тільки в армії так.
Додано: Нед 26 чер, 2022 14:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ні дружок мій ватний, це не зрада. Нема законності для виконання польотів. Якщо я минулого року вийшов з відпустки наприклад 15 червня, то 15 червня 2022 року я не маю права виконувати польоти. Маю йти на відпочинок. І війна нічого не мігяю в цьому сенсі. Не дякуй, просто запам'ятовуй.
І, звичайно, якщо я йду у відпустку, то можу хоч на Синевір, хоч в Запоріжжя полохматити ватного закладчика якого-небудь. Щоб не закладав наших.
Або знайти ватного юридичного 60+річного зрадника і колаборанта.
Розказати йому, як необхідно любити державу,яка платить йому військову пенсію. Коротше "на власний розсуд" витрачати час та гроші.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 чер, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 чер, 2022 14:39
Это так.
Но Вы думаете, что возможна ситуация, когда боевые столкновения закончатся/прекратятся, а обстрелы городов будут продолжаться? На мой взгляд крайне маловероятный сценарий.
Прогнозировать сложно. Но боюсь, что у нас усталость от войны может наступить гораздо раньше, чем у них от санкций. Возможно ошибаюсь, но мне не кажется, что санкции так уж сильно напрягают россиян. Как-нибудь без макдональдса проживут.
Вы правы. Организация общества задача не простая, на годы, если не десятилетия.
Но при любой организации для восстановления после войны нужны деньги. По нашим (и не только нашим) меркам просто огромные. Получим ли мы их у меня уверенности нет. Сегодня мы символ, после войны могут появиться другие символы. Как писал - у Запада и человечества проблем и задач много.
Тоже не буду спорить.
Наша роль важна, но приведёт ли эта война к разрушению РФ не убеждён. Может, да, а, может, и нет. На мой взгляд, возможно, послужит толчком к разрушению в будущем, но вряд ли сразу по итогам войны.
Опять же не буду спорить, особо твёрдых оснований не вижу.
Но надеяться надо в любом случае. Иначе жить нельзя, только ползти на кладбище.
Додано: Нед 26 чер, 2022 15:02
Додано: Нед 26 чер, 2022 15:07
У ГУР МОУ тоже могут быть чисто пропагандистские заявления.
1. "Говорите и вы".
2. "Можливо 1:100", а, можливо, і більше. Якщо у нас якогось типу ракет зовсім немає, то співвідношення 100:0 = безкінечність.
Припускати можна, що завгодно. Питання, наскільки припущення обгрунтовані.
Как показывает практика, обстрелы не приводят к чрезмерным потерям в живой силе. За 4 месяца обстрелов в Харькове погибло несколько сотен человек. В миллионном городе.
Додано: Нед 26 чер, 2022 15:15
Во время второй мировой Союз не налаживал производство с 0.
Перевозили на восток уже работавшие производства и налаживали их работу на новом месте. Это очень сложная и тяжёлая задача, тем более, в короткие сроки, но всё же эта задача намного проще, чем освоение производства с 0. Тем более, в условиях, когда это производство может быть достаточно легко разрушено ракетной атакой.
Додано: Нед 26 чер, 2022 15:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Хай цей клоун веселить)))
Форум без вкладчика, як село без дурака.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАІНИ
НАКАЗ
05.01.2015 № 2
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2015 р.
за № 82/26527
Про затвердження Правил виконання польотів державної авіації України
{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 650 від 30.11.2016
№ 416 від 07.08.2017}
Юридло, твій вихід. Наказ діючий? Чи призупинила його війна або мобілізація?))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 чер, 2022 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 чер, 2022 15:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я такую вкуснятину пропустил
А чем же известен этот Андрей Деркач
Там же и Александр Дубинский, который "будем ебать собачий рот" Смолию
Тогда всякие вкладчики активно это всё разносили, мол "жму руку"
А оказалось, что Деркач - предатель и агент российской разведки
Ну кто бы мог подумать.
"Порохоботы" ещё тогда об этом говорили.
PS. А где сейчас Дубинский ?
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