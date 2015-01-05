RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1464146514661467>
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

lapay написав:В Черкаси прилетіло, перший раз за війну. Де саме,поки не зрозуміло.
Можайка
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 31695
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1350 раз.
Подякували: 7540 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:При чому не одного місця дислокування. Не який контрактник в пʼяних бесідах про це не розповідає. Це 100% злив.

Це звичайно закрита інфо. Але вона легко знаходиться. Може і з ГШ витік А може навіть рівень військомату, де всі знають на якому полігоні формується і тренується яка саме бригада. А ще знають волонтери, які допомагають забезпечити ці бригади необхідноим. Ви справді не там шукаєте зраду. Зрада - це коли там на полігонах техніка стоїть в парках,а не в обвалованнях на полігонах. Зрада, це коли сплять в казармі, а не в виритих землянках (ліжко нижче рівня поверхні землі) і т.д.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7838
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:34

  Hotab написав:
  otg написав:При чому не одного місця дислокування. Не який контрактник в пʼяних бесідах про це не розповідає. Це 100% злив.

Це звичайно закрита інфо. Але вона легко знаходиться. Може і з ГШ витік А може навіть рівень військомату, де всі знають на якому полігоні формується і тренується яка саме бригада. А ще знають волонтери, які допомагають забезпечити ці бригади необхідноим. Ви справді не там шукаєте зраду. Зрада - це коли там на полігонах техніка стоїть в парках,а не в обвалованнях на полігонах. Зрада, це коли сплять в казармі, а не в виритих землянках (ліжко нижче рівня поверхні землі) і т.д.
Я не шукаю, а просто аналізую. Волонтери відпадають, тому що вони працюють з одним двома, хай трьома підрозділами, яки знаходяться в тій чи др. місцевості. Хоча я б іх теж не допускав близько до підрозділів. Хай би передавали допомогу на відстані. Тут били конкретно по учбових центрах, які находяться в різних містах по всій Україні. Очевидно щось хтось злив цю інфу. Можливо і не генштаб, но хтось обізнаний.
Ви справді не там шукаєте зраду. Зрада - це коли там на полігонах техніка стоїть в парках,а не в обвалованнях на полігонах. Зрада, це коли сплять в казармі, а не в виритих землянках (ліжко нижче рівня поверхні землі) і т.д.
Це зовсім не зрада. Це елементарне нехтування необхідними елементами безпеки в воєнний стан. Така собі расхлябанність командирів. Хоча чесно кажучи просто не по всім ще прилітало, а наші командири поки не прилетить, не перехрестяться. Це не тільки в армії так.
otg
 
Повідомлень: 2827
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Это не зрада?

Ні дружок мій ватний, це не зрада. Нема законності для виконання польотів. Якщо я минулого року вийшов з відпустки наприклад 15 червня, то 15 червня 2022 року я не маю права виконувати польоти. Маю йти на відпочинок. І війна нічого не мігяю в цьому сенсі. Не дякуй, просто запам'ятовуй.
І, звичайно, якщо я йду у відпустку, то можу хоч на Синевір, хоч в Запоріжжя полохматити ватного закладчика якого-небудь. Щоб не закладав наших. :lol:
Або знайти ватного юридичного 60+річного зрадника і колаборанта. :mrgreen:
Розказати йому, як необхідно любити державу,яка платить йому військову пенсію. Коротше "на власний розсуд" витрачати час та гроші. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 чер, 2022 14:39, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7838
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:39

  Shaman написав:.............
1. под войной я подразумеваю боевые столкновения, как сейчас.
ракетные обстрелы городов- это акт государственного терроризма в чистом виде, на боевые действия влияют слабо.

Это так.
Но Вы думаете, что возможна ситуация, когда боевые столкновения закончатся/прекратятся, а обстрелы городов будут продолжаться? На мой взгляд крайне маловероятный сценарий.
2. все-таки от санкций. когда мы говорим про усталость - вы думаете в Раше нет усталости? одно дело выказывать поддержку, а другое дело, что война в Раше никому нафиг не сдалась, а проблем принесла уже очень много - и как эти настроения выстрелят - мы просто не можем спрогнозировать.

Прогнозировать сложно. Но боюсь, что у нас усталость от войны может наступить гораздо раньше, чем у них от санкций. Возможно ошибаюсь, но мне не кажется, что санкции так уж сильно напрягают россиян. Как-нибудь без макдональдса проживут.
3. мы сейчас точка конфликта в меняющемся миропорядке, и для Запада важны тоже символы. я бы говорил, что больше зависит от нас, как быстро мы способны организовать общество, живущее по европейским правилам. пока у нас формальное членство (что тоже важно) опережает реальное состояние дел.

Вы правы. Организация общества задача не простая, на годы, если не десятилетия.
Но при любой организации для восстановления после войны нужны деньги. По нашим (и не только нашим) меркам просто огромные. Получим ли мы их у меня уверенности нет. Сегодня мы символ, после войны могут появиться другие символы. Как писал - у Запада и человечества проблем и задач много.
4. мы не затрагивали эту тему, но я уже делал прогноз, что окончание войны будет сопровождаться разрушением Раши, и наша роль будет важна. но это уже из относительно далекой области, что мы однако еще увидим. если кто-то с этим не согласиться, даже не буду спорить. :)

Тоже не буду спорить.
Наша роль важна, но приведёт ли эта война к разрушению РФ не убеждён. Может, да, а, может, и нет. На мой взгляд, возможно, послужит толчком к разрушению в будущем, но вряд ли сразу по итогам войны.

и когда я говорю надеяться, то имею ввиду что для этого есть основания ;)
негативные сценарии есть, но они менее вероятны, точнее маловероятны

Опять же не буду спорить, особо твёрдых оснований не вижу.
Но надеяться надо в любом случае. Иначе жить нельзя, только ползти на кладбище.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22608
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:02

  pesikot написав:Господа модераторы, просьба забанить этого "патриота" навечно

У меня та же просьба относительно этого коллаборанта
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Заблокований
Повідомлень: 16179
З нами з: 18.04.15
Подякував: 9329 раз.
Подякували: 4477 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:07

  Visky написав:.........
"РОСІЯ ПЕРЕВАЖАЄ У 10-15 РАЗІВ ЗА КІЛЬКІСТЮ АРТИЛЕРІЇ..." – це офіційна заява ГУР МОУ.

У ГУР МОУ тоже могут быть чисто пропагандистские заявления.

Тобто це середньостатистичні дані, а не на окремих ділянках. Про "на окремих", зокрема в р-ні Сєвєродонецька, то казали і про 50-кратну перевагу раніше, а тепер співвідношення покращилось до тих же 10-15 разів. Я ще про великоракетну (балістичні, крилаті) перевагу промовчав. Яка в них перевага? Можливо 1:100? Сьогодні он більше 50 випустили. А радіус ураження їх і руйнівна сила суттєво більша.

1. "Говорите и вы".
2. "Можливо 1:100", а, можливо, і більше. Якщо у нас якогось типу ракет зовсім немає, то співвідношення 100:0 = безкінечність.
Тож можу припустити, що маємо більше втрат на поточному моменті, нажаль...

Припускати можна, що завгодно. Питання, наскільки припущення обгрунтовані.
Как показывает практика, обстрелы не приводят к чрезмерным потерям в живой силе. За 4 месяца обстрелов в Харькове погибло несколько сотен человек. В миллионном городе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22608
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:15

  Shaman написав:
  otg написав:
  lapay написав:...........
Тому що західних військ не має на нашій території, на відміну від російських на білоруській території.
Щось я не пригадую, щоб хтось виграв війну чужою зброєю, за чужі гроші. Нема снарядів чи куль? То треба згадувати досвід другої світової про розпорошене виробництво, а не клянчити і ображатись на партнерів. Орки беруть наші міста модернізованою зброєю другої світової. Якщо ми хочемо хоча б зупинити ворога, то треба більше зброї, своєї зброї, хай і не високотехнологічної.
Утопия. К войне готовятся десятилетия, а не налаживают производство оружия во время войны.

во время второй мировой Союз именно так и поступал, не так ли? ;)

Во время второй мировой Союз не налаживал производство с 0.
Перевозили на восток уже работавшие производства и налаживали их работу на новом месте. Это очень сложная и тяжёлая задача, тем более, в короткие сроки, но всё же эта задача намного проще, чем освоение производства с 0. Тем более, в условиях, когда это производство может быть достаточно легко разрушено ракетной атакой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22608
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Господа модераторы, просьба забанить этого "патриота" навечно

Хай цей клоун веселить)))
Форум без вкладчика, як село без дурака.
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАІНИ

НАКАЗ

05.01.2015 № 2



Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2015 р.
за № 82/26527

Про затвердження Правил виконання польотів державної авіації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 650 від 30.11.2016
№ 416 від 07.08.2017}



Зображення

Юридло, твій вихід. Наказ діючий? Чи призупинила його війна або мобілізація?))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 чер, 2022 15:21, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7838
З нами з: 15.02.09
Подякував: 527 раз.
Подякували: 1828 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я такую вкуснятину пропустил

Хто такий нардеп Андрій Деркач, якого СБУ звинуватила в роботі на російську розвідку
За даними СБУ, одним з учасників групи є народний депутат України Андрій Деркач, роллю якого було координувати створення низки приватних охоронних фірм в різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення влади в Україні.

А чем же известен этот Андрей Деркач
Нардеп Деркач уже не вперше потрапляє в епіцентр політичних скандалів. Найгучнішим з них став скандал з “плівками Деркача” – нібито матеріалами прослуховування розмов Петра Порошенка та Джо Байдена, які Деркач разом з нардепом від “Слуги народу” Дубінським опублікував в травні 2020 року

Там же и Александр Дубинский, который "будем ебать собачий рот" Смолию

Тогда всякие вкладчики активно это всё разносили, мол "жму руку"

А оказалось, что Деркач - предатель и агент российской разведки
Ну кто бы мог подумать.

"Порохоботы" ещё тогда об этом говорили.

PS. А где сейчас Дубинский ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6891
З нами з: 31.08.09
Подякував: 481 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 1464146514661467>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, pilker і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 97056
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 455382
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3139
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3399)
26.06.2022 15:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.