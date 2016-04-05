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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 чер, 2022 15:22
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 26 чер, 2022 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 15:22
pesikot написав:
PS. А где сейчас Дубинский
Чекає в гості нашого закладчика. Пожати руку, потрепати по щічці "гуд, гуд, солоденький" . Відпрацював наш запорізький ватан на мордора знатно.))
Вкладчик1234 написав:
Ты эту бумажку показывал, когда тебе хотели выписать повестку?
Я по замовчуванні на захисті. Це ти від "повєстки" ховаєшся. Мені не потрібно її вручати. А ось випустити мене в повітря згідно цього наказу не можна , поки не відбути відпустку. Як і без медкомісії.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 чер, 2022 15:25, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 15:27
Вкладчик1234 написав:
Факти в студію, херсонський зраднику
Які ще тобі факти?? Як ти дубіку підмахував і носив сюди зі сранаюа??
Чи може як ти розказував, з ким треба дружити, замість Європи?? У тебе теж там уже деменція, ватан?) Тебе юридло покусало і ти заразився втратою пам'яті?))
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Додано: Нед 26 чер, 2022 16:47
Новий генерал Путіна бомбить Україну | Віталій Портников
Дворников не смог или не захотел бомбить Украину
Путин ищет самых людоедских генералов, чтобы уничтожать Украину
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