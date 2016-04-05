|
|
|
Додано: Нед 26 чер, 2022 15:22
Прилет по Черкассам
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 чер, 2022 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 чер, 2022 15:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чекає в гості нашого закладчика. Пожати руку, потрепати по щічці "гуд, гуд, солоденький" . Відпрацював наш запорізький ватан на мордора знатно.))
Я по замовчуванні на захисті. Це ти від "повєстки" ховаєшся. Мені не потрібно її вручати. А ось випустити мене в повітря згідно цього наказу не можна , поки не відбути відпустку. Як і без медкомісії.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 чер, 2022 15:25, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 26 чер, 2022 15:27
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 чер, 2022 16:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дворников не смог или не захотел бомбить Украину
Путин ищет самых людоедских генералов, чтобы уничтожать Украину
Додано: Нед 26 чер, 2022 17:16
Re: Напад росії і білорусі на Україну
если правильно понял смысл рекплики. есть прокуратура арк и г. севастополь, есть отдел патрульной полиции там же. ну и т.д. территориально структуры находились на подконтролной территории. так что скорее всего есть орган комплектации по донецку или луганску на подконтрольной.
Додано: Нед 26 чер, 2022 17:27
⚡️ В Черном море опять обстреляли вышку "Черноморнефтегаза", — росСМИ
Сообщается, что удар был нанесён сегодня ночью, предположительно ракетой, по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) "Таврида". Снаряд угодил в вертолётную площадку окупантов, оставив дыру диаметром почти пять метров.
Додано: Нед 26 чер, 2022 17:40
А коли ти почнешь критикувати РФ ?
Додано: Нед 26 чер, 2022 18:01
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 26 чер, 2022 18:08
скілько років цьому дебілу з ніком Українець,
звертаюсь до модераторів забанити цього виродка на тиждень
Український ракетний комплекс «Грім» збив російські ракети, націлені на Одесу
Що відомо про «Грім»:
комплекс створений конструкторським бюро «Південне» на основі твердопаливної балістичної ракети;
максимальний радіус дії – до 500 кілометрів;
розробляється з 2013 року;
призначений для збиття ворожих ракет;
робить непередбачувані «стрибки», ухиляючись від протиракет противника;
маса 3 тонни.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 26 чер, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 26 чер, 2022 18:12
По данным Фейгина, Дворникова “подвинули”, потому что он “не справился”. Назначение Суровикина правозащитник комментирует так: “это серьезно”.
“Ведь Суровикин – любимец Путина. Он, кстати, в 90-е годы командовал полком, раздавившим трех человек на Горбатом мосту“, – вспоминает Фейгин, добавляя, что тогда там погибло больше людей, именно трое погибли на мосту в ночь на 22 августа.
“И этот Суровикин, кажется, даже 7 месяцев отсидел по этому делу. А сейчас, видишь ли, он генерал, поднялся. И вот такие – они в фаворите у Путина, потому что они идейные“, – пояснил он.
По словам Фейгина, Суровикин прошел Сирию, Чечню, “весь набор”.
Більше читайте тут:
|