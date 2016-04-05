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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1465146614671468>
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:22

Прилет по Черкассам




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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 26 чер, 2022 15:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:PS. А где сейчас Дубинский


Чекає в гості нашого закладчика. Пожати руку, потрепати по щічці "гуд, гуд, солоденький" . Відпрацював наш запорізький ватан на мордора знатно.))

  Вкладчик1234 написав:Ты эту бумажку показывал, когда тебе хотели выписать повестку?

Я по замовчуванні на захисті. Це ти від "повєстки" ховаєшся. Мені не потрібно її вручати. А ось випустити мене в повітря згідно цього наказу не можна , поки не відбути відпустку. Як і без медкомісії.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 чер, 2022 15:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 15:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Вкладчик1234 написав:Факти в студію, херсонський зраднику

Які ще тобі факти?? Як ти дубіку підмахував і носив сюди зі сранаюа??
Чи може як ти розказував, з ким треба дружити, замість Європи?? У тебе теж там уже деменція, ватан?) Тебе юридло покусало і ти заразився втратою пам'яті?))
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 16:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Новий генерал Путіна бомбить Україну | Віталій Портников


Дворников не смог или не захотел бомбить Украину

Путин ищет самых людоедских генералов, чтобы уничтожать Украину
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 17:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Мизантрóп написав:
  Igneus написав:то Вам сначала нужно вернуться к месту своего воинского учета в Украине
А если это Донецк или Луганск,или тот же Крым,если крымчанин? :shock:

если правильно понял смысл рекплики. есть прокуратура арк и г. севастополь, есть отдел патрульной полиции там же. ну и т.д. территориально структуры находились на подконтролной территории. так что скорее всего есть орган комплектации по донецку или луганску на подконтрольной.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 17:27

⚡️ В Черном море опять обстреляли вышку "Черноморнефтегаза", — росСМИ

Сообщается, что удар был нанесён сегодня ночью, предположительно ракетой, по самоподъемной плавучей буровой установке (СПБУ) "Таврида". Снаряд угодил в вертолётную площадку окупантов, оставив дыру диаметром почти пять метров.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 17:40

  Ukrainian написав: Що цікаво в Україні за тридцять років незалежності навіть паршивої ракети створити не могли. Тіж північні Кореї та Ірани мають на озброєні ракети з радіусом кілька тисяч км.
Томагавки для симетричної відповіді не дадуть.
А поки на їх ракету не буде прилітати інша ракета, це не припиниться‘

А коли ти почнешь критикувати РФ ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Прилет по Черкассам
Видно двох поранених, один з яких впав і "безгальмового" водія, який лише піддав газку і ледь не збив охоронця
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:08

  pesikot написав:
  Ukrainian написав: Що цікаво в Україні за тридцять років незалежності навіть паршивої ракети створити не могли. Тіж північні Кореї та Ірани мають на озброєні ракети з радіусом кілька тисяч км.
Томагавки для симетричної відповіді не дадуть.
А поки на їх ракету не буде прилітати інша ракета, це не припиниться‘

А коли ти почнешь критикувати РФ ?


скілько років цьому дебілу з ніком Українець,
звертаюсь до модераторів забанити цього виродка на тиждень

Український ракетний комплекс «Грім» збив російські ракети, націлені на Одесу
https://vgolos.ua/news/ukrayinskiy-rake ... 22668.html

Що відомо про «Грім»:
комплекс створений конструкторським бюро «Південне» на основі твердопаливної балістичної ракети;
максимальний радіус дії – до 500 кілометрів;
розробляється з 2013 року;
призначений для збиття ворожих ракет;
робить непередбачувані «стрибки», ухиляючись від протиракет противника;
маса 3 тонни.
Востаннє редагувалось prodigy в Нед 26 чер, 2022 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:12

  pesikot написав:
Новий генерал Путіна бомбить Україну | Віталій Портников


Дворников не смог или не захотел бомбить Украину

Путин ищет самых людоедских генералов, чтобы уничтожать Украину



По данным Фейгина, Дворникова “подвинули”, потому что он “не справился”. Назначение Суровикина правозащитник комментирует так: “это серьезно”.

“Ведь Суровикин – любимец Путина. Он, кстати, в 90-е годы командовал полком, раздавившим трех человек на Горбатом мосту“, – вспоминает Фейгин, добавляя, что тогда там погибло больше людей, именно трое погибли на мосту в ночь на 22 августа.

“И этот Суровикин, кажется, даже 7 месяцев отсидел по этому делу. А сейчас, видишь ли, он генерал, поднялся. И вот такие – они в фаворите у Путина, потому что они идейные“, – пояснил он.

По словам Фейгина, Суровикин прошел Сирию, Чечню, “весь набор”.

Більше читайте тут: https://bessarabiainform.com/2022/06/za ... na-fejgin/
https://bessarabiainform.com/2022/06/za ... na-fejgin/
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