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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1465146614671468
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:29

  prodigy написав:
  pesikot написав:
Новий генерал Путіна бомбить Україну | Віталій Портников

Дворников не смог или не захотел бомбить Украину

Путин ищет самых людоедских генералов, чтобы уничтожать Украину



По данным Фейгина, Дворникова “подвинули”, потому что он “не справился”. Назначение Суровикина правозащитник комментирует так: “это серьезно”.
Чи надовго йому вистачить ракет з таким щоденним відпуском, як за ці вихідні?
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:31

  pesikot написав:
  Ukrainian написав: Що цікаво в Україні за тридцять років незалежності навіть паршивої ракети створити не могли. Тіж північні Кореї та Ірани мають на озброєні ракети з радіусом кілька тисяч км.
Томагавки для симетричної відповіді не дадуть.
А поки на їх ракету не буде прилітати інша ракета, це не припиниться‘

А коли ти почнешь критикувати РФ ?

У нього інша задача тут ...
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:32

  Visky написав:
  prodigy написав:
  pesikot написав:Новий генерал Путіна бомбить Україну | Віталій Портников

Дворников не смог или не захотел бомбить Украину

Путин ищет самых людоедских генералов, чтобы уничтожать Украину


По данным Фейгина, Дворникова “подвинули”, потому что он “не справился”. Назначение Суровикина правозащитник комментирует так: “это серьезно”.
Чи надовго йому вистачить ракет з таким щоденним відпуском, як за ці вихідні?

20000 шт. х-22 - на роки вистачить, щоб зробити з України решето ...
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  maxprofit написав:20000 шт. х-22 -

Чому х22, якщо стрілчли х-101, і звідки цифра 20 тис?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:51

В Псковской области РФ благодаря партизанам с рельсов сошел грузовой поезд с боеприпасами.
Об этом сообщает «Оперативный ВСУ».
Место аварии оцепили военные, работает ФСБ и минеры. Железнодорожникам разгребать завалы не дают.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 18:57

  Hotab написав:
  maxprofit написав:20000 шт. х-22 -

Чому х22, якщо стрілчли х-101, і звідки цифра 20 тис?

Десь саме сьогодні потрапила ця інфа - треба перелопатити несчісленні чати та канали ... Дуже би хотілося помилятися .
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:12

  pesikot написав:Я такую вкуснятину пропустил

Хто такий нардеп Андрій Деркач, якого СБУ звинуватила в роботі на російську розвідку
За даними СБУ, одним з учасників групи є народний депутат України Андрій Деркач, роллю якого було координувати створення низки приватних охоронних фірм в різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення влади в Україні.

А чем же известен этот Андрей Деркач
Нардеп Деркач уже не вперше потрапляє в епіцентр політичних скандалів. Найгучнішим з них став скандал з “плівками Деркача” – нібито матеріалами прослуховування розмов Петра Порошенка та Джо Байдена, які Деркач разом з нар

PS. А где сейчас Дубинский ?

а хтозна...
але пам'ятаю, у нього журналісти румунське громадянство знайшли (но! це не точно!)
Дубінеску ?

8) Коли ж нейтралізують Гетьманцева , що явно зі схожої банди :
https://delo.ua/politics/ssa-vveli-sank ... ev-391810/
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 26 чер, 2022 19:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 19:24

  prodigy написав:Український ракетний комплекс «Грім» збив російські ракети, націлені на Одесу
https://vgolos.ua/news/ukrayinskiy-rake ... 22668.html

Що відомо про «Грім»:
комплекс створений конструкторським бюро «Південне» на основі твердопаливної балістичної ракети;
максимальний радіус дії – до 500 кілометрів;
розробляється з 2013 року;
призначений для збиття ворожих ракет;
робить непередбачувані «стрибки», ухиляючись від протиракет противника;
маса 3 тонни.

Якась маячня. «Грім» - український аналог "Іскандера" (який слуги запороли) - по суті "Точка У" з підвищеною дальністю ураження. Як ним можна збивати ракети?
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