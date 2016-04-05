Ukrainian написав: Що цікаво в Україні за тридцять років незалежності навіть паршивої ракети створити не могли. Тіж північні Кореї та Ірани мають на озброєні ракети з радіусом кілька тисяч км. Томагавки для симетричної відповіді не дадуть. А поки на їх ракету не буде прилітати інша ракета, це не припиниться‘
В Псковской области РФ благодаря партизанам с рельсов сошел грузовой поезд с боеприпасами. Об этом сообщает «Оперативный ВСУ». Место аварии оцепили военные, работает ФСБ и минеры. Железнодорожникам разгребать завалы не дают.
За даними СБУ, одним з учасників групи є народний депутат України Андрій Деркач, роллю якого було координувати створення низки приватних охоронних фірм в різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення влади в Україні.
А чем же известен этот Андрей Деркач
Нардеп Деркач уже не вперше потрапляє в епіцентр політичних скандалів. Найгучнішим з них став скандал з “плівками Деркача” – нібито матеріалами прослуховування розмов Петра Порошенка та Джо Байдена, які Деркач разом з нар
PS. А где сейчас Дубинский ?
а хтозна... але пам'ятаю, у нього журналісти румунське громадянство знайшли (но! це не точно!) Дубінеску ?
Що відомо про «Грім»: комплекс створений конструкторським бюро «Південне» на основі твердопаливної балістичної ракети; максимальний радіус дії – до 500 кілометрів; розробляється з 2013 року; призначений для збиття ворожих ракет; робить непередбачувані «стрибки», ухиляючись від протиракет противника; маса 3 тонни.
Якась маячня. «Грім» - український аналог "Іскандера" (який слуги запороли) - по суті "Точка У" з підвищеною дальністю ураження. Як ним можна збивати ракети?