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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 чер, 2022 20:41
Visky написав:
Чи надовго йому вистачить ракет з таким щоденним відпуском, як за ці вихідні?
20000:40=500 днів. Прилічно.
Hotab написав:
Чому х22, якщо стрілчли х-101, і звідки цифра 20 тис?
Як що не помиляюсь, хтось з експертів озвучив.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 21:16
otg написав: Visky написав:
Чи надовго йому вистачить ракет з таким щоденним відпуском, як за ці вихідні?
20000:40=500 днів. Прилічно.
Hotab написав:
Чому х22, якщо стрілчли х-101, і звідки цифра 20 тис?
Як що не помиляюсь, хтось з експертів озвучив.
Якщо і є така кілкькість то скільки з них реально полетять? Середній вік їх років так 50-60. Так, це грізна зброя, але не високоточна - відхилення від цілі до 300 метрів, але компенсується в два рази більшим зарядом - в 1000 кг, більше того, летить з шаленою швидкістю 3-4 МАХа і на кінцевому етапі має на менші ніж 2 МАХа, а вражає ціль майже вертикально під кутом в 60 градусів - всі ці фактори ускладнюють її збиття ППО. Але є у них і декілька мінусів - максимальна дальність 600 км і запустити можна лише зі стратегічних бомбардувальників ТУ-22, тобто запуск цієї дури не дешевий і піджирає ресурс стратегічних бомбардувальників кількість яких не надто велика.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 21:24
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Додано: Нед 26 чер, 2022 21:24
Василь-Рівне написав:
Якщо і є така кілкькість то скільки з них реально полетять? Середній вік їх років так 50-60. Так, це грізна зброя, але не високоточна - відхилення від цілі до 300 метрів, але компенсується в два рази більшим зарядом - в 1000 кг, більше того, летить з шаленою швидкістю 3-4 МАХа і на кінцевому етапі має на менші ніж 2 МАХа, а вражає ціль майже вертикально під кутом в 60 градусів - всі ці фактори ускладнюють її збиття ППО. Але є у них і декілька мінусів - максимальна дальність 600 км і запустити можна лише зі стратегічних бомбардувальників ТУ-22, тобто запуск цієї дури не дешевий і піджирає ресурс стратегічних бомбардувальників кількість яких не надто велика.
Так чи інакше вони теоретично можуть їх всі використати. Можливо ім пришлось би іх утилізувати, а так все скинуть на Україну. На утілізацію потрібні теж гроші, так що все компенсується. Що стосується дальності, то з території раші, белараші та Чорного моря це перекриває практично всю Україну без входу іх авіації в зону наших ПВО.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 21:48
otg написав: Visky написав:
Чи надовго йому вистачить ракет з таким щоденним відпуском, як за ці вихідні?
20000:40=500 днів. Прилічно.
Стоп! maxprofit, що навів цю цифру, не зміг вказати джерело її походження:"Десь саме сьогодні потрапила ця інфа ... несчісленні чати та канали", то не варто приймати її на віру.
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Visky
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Додано: Нед 26 чер, 2022 21:54
otg написав: Visky написав:
Якби був вище, Ви би не писали, що "не знаю", і Цей факт тут обговорювався, депутат був перший, тому ще більше сумнівів у достовірності цієї "інфи"
Якби не якби. Я любу інфу піддаю сумніву будь з якого боку вона би не звучала. Не піддають лише ті кого зомбує той чи інший утюг. Тому і маємо зомбованих россіян з котрих дуже велика доля етнічних українців, хто би що тут не розповідав.
Вибачте, мабуть Ви праві, вважалося, що меланшоніст був перший (так подавалося), але не можна бути певним, що якесь орк-ЗМІ його не випередило.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:04
Visky написав:
Вибачте, мабуть Ви праві, вважалося, що меланшоніст був перший (так подавалося), але не можна бути певним, що якесь орк-ЗМІ його не випередило.
Тут стоіть питання чи француз взяв інфу у орків, чи вони в нього. Я писав орки нічого не говорили про француза. Вони подали цю інфу як фактично відбувшася подія. Але це зараз вже не важливо. Ми знаємо що це фейк. Так чи інакше він походженням з раші. Француз так собі не з того не з сього не ляпає, як заправило. Раша відправила сотні, як не тисячи своїх емісарів по світу, які працюють з потрібними людьми.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:08
Ukrainian написав:
Рік 2010 п’ятий канал
Ракетні комплекси "Скад" продовжують знищувати на військовому арсеналі у Калинівці на Вінниччини. За останні півроку звідси вивезли на утилізацію 7 тисяч тонн боєприпасів, до кінця грудня - планують вивезти ще 2 тисячі тонн.
Як що це відноситься до мене, то я нічого не знищував.
Одне можу сказати. Ви живете в Канаді? Там штати до Вас близько. Задайте це питання ім. Чого вони нас змушували знищувати носії?
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:17
otg написав: Ukrainian написав:
Рік 2010 п’ятий канал
Ракетні комплекси "Скад" продовжують знищувати на військовому арсеналі у Калинівці на Вінниччини. За останні півроку звідси вивезли на утилізацію 7 тисяч тонн боєприпасів, до кінця грудня - планують вивезти ще 2 тисячі тонн.
Як що це відноситься до мене, то я нічого не знищував.
Одне можу сказати. Ви живете в Канаді? Там штати до Вас близько. Задайте це питання ім. Чого вони нас змушували знищувати носії?
Щоб Росії було легше воювати. Інших причин не бачу.
По цій самій причині зараз Україні не дають томагавки та ОТК.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:23
Ukrainian написав:
Щоб Росії було легше воювати. Інших причин не бачу.
По цій самій причині зараз Україні не дають томагавки та ОТК.
Причини є і вони інші, але я не хочу розвивати цю тему. Сьогодні приходиться працювати з тим що є.
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