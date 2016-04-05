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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:24
Они стреляют из разных точек. Именно поэтому ПВО сложно справиться с ними. Ракеты, которые они запускают, разрабатывались в середине прошлого века и предназначались для уничтожения авианосцев, крейсеров и морских судов. Они имеют до тысячи килограммов заряда взрывчатки и скорость до 3-4 тысяч километров. Поэтому их трудно сбивать", - пояснил Денисенко.
Советник министра МВД добавил, что Россия имеет достаточно запасов старой советской техники.
"Эти ракеты не точны и предназначались для военных боев. Они несут большие разрушения. России не удается восстановить производство калибров и высокоточной техники, но запасов старой советской техники достаточно", - отметил Денисенко.
"Вони стріляють з різних точок. Саме тому ППО складно справитись з ними. Ракети, які вони запускають, розроблялися в середині минулого століття та призначалися для знищення авіаносців, крейсерів та морських суден. Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки та швидкість до 3-4 тисяч кілометрів. Тому їх важко збивати", - пояснив Денисенко.
Радник міністра МВС додав, що Росія має достатньо запасів старої радянської техніки.
"Ці ракети не точні та призначались для військових боїв. Вони несуть великі руйнування. Росії не вдається відновити виробництво калібрів та високоточної техніки, але запасів старої радянської техніки достатньо", - зауважив Денисенко.
Будуть руйнувати міста, з метою залякування населення щоб змусити владу підписати не вигідні мирні умови та здати території України.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:26
Головна інтрига яка мене зараз хвилює. Попав Шойгу під обстріл чи ні?
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otg
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:28
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:28
otg написав: Ukrainian написав:
Щоб Росії було легше воювати. Інших причин не бачу.
По цій самій причині зараз Україні не дають томагавки та ОТК.
Причини є і вони інші, але я не хочу розвивати цю тему. Сьогодні приходиться працювати з тим що є.
Ну я скидав список ракет з радіусом діі кілька тисяч км (модер видалив) які стоять на озброєнні набагато відсталіших країн світу.
Мені не зрозуміло чому Україна за тридцять років не поставила на озброєння жодної ракети маючи під боком божевільного сусіда.
Востаннє редагувалось Ukrainian
в Нед 26 чер, 2022 22:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:35
Во так в раше:
Жителя Кубани оштрафовали за антивоенные разговоры с коллегами
Павловский районный суд Краснодарского края назначил 30 тыс. руб. штрафа по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ бывшему сотруднику производства пластиковых бутылок Александру Шестопалову. Постановление опубликовано в картотеке суда.
Как сказано в документе, «дискредитация» российской армии выразилась в том, что мужчина на рабочем месте, в цехе ООО «Тон», вскоре после ввода войск на территорию Украины вступил в конфликт с коллегой. По словам Александра Шестопалова, в ходе конфликта с одной из сотрудниц он сказал ей, что ее сын, который служит в армии, может погибнуть.
Также он сообщил, что узнал от знакомых в одном из чатов, что российские войска в ходе проведения военной операции на Украине якобы убивают мирных граждан.
Кроме того, мужчина во время смены сообщал коллегам, что в одном из городов Украины у него есть знакомые, которые прячутся в подвале. Они сообщили ему, что российские военные убивают мирных жителей. Александр Шестопалов также высказывался против военной операции.
Вину кубанца письменно подтвердили его коллеги, в частности сотрудница по фамилии Рой и еще четверо человек.
Сегодня прочитываю их паблики обсуждают авто с Китая и Вьетнама, о том что их автопром угроблен и кроме тазов никто ничего не производит, что с Европы комплектующие не завозят и хоть бы один о причинах заикнулся.
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otg
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:36
У Фінляндії теж божевільний сусід
Helsingin Sanomat (Финляндия): крылатые ракеты новых финских истребителей могут долететь до Москвы, и Россия приняла это во внимание
Боевой радиус малозаметного истребителя F-35, выбранного Финляндией, — приблизительно 1200 километров. Эти «электронные монстры» больше похожи на ракетную установку, нежели на орудие воздушного боя. Они способны нанести серьезный урон, как только поднимаются в воздух.
Финляндия около года имеет в пользовании американские крылатые ракеты Jassm, дальность полета которых — по меньшей мере, 370 километров. Кроме Финляндии и США, такие ракеты используют только Австралия и Польша.
США заранее позаботились о том, чтобы Финляндии можно было продать такое вооружение. В октябре прошлого года Пентагон предоставил Конгрессу США разрешения на продажу Финляндии 64 истребителей.
Из текста разрешений также следует, что одновременно госдепартамент США выдает разрешение на продажу Финляндии 200 ракет Jassm-ER. Первым в Финляндии об этом сообщил источник Reserviläinen.
Сокращение ER означает «увеличенная дальность». Ракета способна поразить цель на расстоянии по меньшей мере 925 километров. Такой ракетой можно произвести выстрел, например, из воздушного пространства Эспоо по Красной площади.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:38
Ukrainian написав:
Ну я скидав список ракет з радіусом діі кілька тисяч км (модер видалив) які стоять на озброєнні набагато відсталіших країн світу.
Мені не зрозуміло чому Україна за тридцять років не поставила на озброєння жодної ракети маючи під боком божевільного сусіда.
Я ж Вас відправив до ваших сусідів. В них запитуйте. Ці про кого Ви писали ваших сусідів не слухаються. Це країни ізгої.
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otg
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:44
Ukrainian написав: otg написав: Ukrainian написав:
Щоб Росії було легше воювати. Інших причин не бачу.
По цій самій причині зараз Україні не дають томагавки та ОТК.
Причини є і вони інші, але я не хочу розвивати цю тему. Сьогодні приходиться працювати з тим що є.
Ну я скидав список ракет з радіусом діі кілька тисяч км (модер видалив) які стоять на озброєнні набагато відсталіших країн світу.
Мені не зрозуміло чому Україна за тридцять років не поставила на озброєння жодної ракети маючи під боком божевільного сусіда.
Бо регулярно обирали кравчуків, кучм, яників, юльок, комуняк, заєду, опоблоки, ожпз, слуг...
Як можна не розуміти елементарного.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:47
otg написав: Ukrainian написав:
Ну я скидав список ракет з радіусом діі кілька тисяч км (модер видалив) які стоять на озброєнні набагато відсталіших країн світу.
Мені не зрозуміло чому Україна за тридцять років не поставила на озброєння жодної ракети маючи під боком божевільного сусіда.
Я ж Вас відправив до ваших сусідів. В них запитуйте. Ці про кого Ви писали ваших сусідів не слухаються. Це країни ізгої.
Ну я вам відповів. Думайте самі. Коли в фінів (не НАТО) стоять на озброєні ракети та сучасні літаки то і раша сидить рівно на попі. А в Україні за тридцять років утілізували усі ракети (за винятком Точки У з найменшим радіусом дії) але на їх місце не поставили жодної нової.
Чому ? Щоб раші було легше воювати.
Коли у країни стоїять на озброєні ракети (тисяча км радіус дії) то раша подумає три рази, чи варто туди йти.
На фінів раша ж не напала, хоча Фінляндія теж не в НАТО
Але у фінів є ракети якими можна дістати до Москви. Це серйозний стримуючий фактор як показує практика.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 22:58
Ukrainian написав:
Чому ? Щоб раші було легше воювати.
Та что за бред.... до 14 года для США Украина была потенциальным союзником РФ, как РБ. Поэтому они разоружали потенциальных союзников РФ, пока РФ вооружалась. Даже оранжевый майдан, сошёл на нет довольно быстро из за сильного лобби рф и внутреннего политического хаоса. Не было такой цели, ослабить Украину, что бы она не могла сопротивляться РФ, мы и сами прекрасно справлялись с помощью внутренних коллаборантов, ворюг и идиотов. США давала гранты на уничтожение стратегического оружия, которое могло угрожать союзникам в Европе.
Не помню что бы США давала гранты на распил артиллерии или танков.
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