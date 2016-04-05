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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14691470147114721473>
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:08

  pesikot написав:
  Ukrainian написав: Що цікаво в Україні за тридцять років незалежності навіть паршивої ракети створити не могли. Тіж північні Кореї та Ірани мають на озброєні ракети з радіусом кілька тисяч км.
Томагавки для симетричної відповіді не дадуть.
А поки на їх ракету не буде прилітати інша ракета, це не припиниться‘

А коли ти почнешь критикувати РФ ?

Пусть продолжает. Оно ведь как: обычную ракету страна за 30 лет создать не может. Зато должна была все эти 30 лет поддерживать в боевой готовности ядерные силы.
Ну у кого ещё вы такую прелесть прочитаете?
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:11

  alex_dvornichenko написав:
  Ukrainian написав: Чому ? Щоб раші було легше воювати.

Та что за бред.... до 14 года для США Украина была потенциальным союзником РФ, как РБ. Поэтому они разоружали потенциальных союзников РФ, пока РФ вооружалась. Даже оранжевый майдан, сошёл на нет довольно быстро из за сильного лобби рф и внутреннего политического хаоса. Не было такой цели, ослабить Украину, что бы она не могла сопротивляться РФ, мы и сами прекрасно справлялись с помощью внутренних коллаборантов, ворюг и идиотов. США давала гранты на уничтожение стратегического оружия, которое могло угрожать союзникам в Европе.
Не помню что бы США давала гранты на распил артиллерии или танков.

Допустимо.
Але й зараз Америка вперто не бажає повертати озброєння аналогічне до того що було знищене за їх гранти. Чи наприклад томагавки дати Україні, запускати які можна хоч зі Львову.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:20

  Schmit написав:

Головне він сказав, що "все буде Україна добре!"
Запевнив в забезпеченні зброєю.
Ну і наявне про рашка видихається і т.д.
А Україна може 1 млн. з досвідом атовців.
Прям класика))
І це добре. Й актуально.

Але що це було??? --- він фактично прямо впевнено стверджував та відштохувався від критичного значення розміщення-пересування ракет (що з території рашки в Білорусь, що з Західної Європи до Східної!!!).
Саме про отой підльотний час на суходолі в Європі, про який співав Волгарик. Про значення цього часу. І по суті ... можливість розгляду перемоги в початку обміну ядерними ударами, ядерній війні.

Ну що тут сказати?...
Він взагалі розуміє значення отаких тверджень?
Не суть (тобто дійсність наближення НАТО до кордону рашки), а отаке озвучення?
Взяв і підтвердив оту *стурбованість* рашки наближенням баз НАТО до її кордонів.
Бо якщо за його словами пуйло всереться від розміщення ракет у Східній Європі (від часу підльоті 10-12 хв.), то потенційне розміщення в Україні його повинно розірвати вщент))

Я вже не кажу про запевнення Швеця про те, що глобальне рішення миттєво станеться, коли кремльмафія побачить розміщення ракет НАТО у Східній Європі у відповідь на постачання Іскандерів Білорусі.
Так розмістить їх негайно та вирішить питання.
Замість серіалу з санкціями та оцими руйнуваннями України.

На яку аудиторію розраховує цей дійсно фахівець-розвідник?
Мабуть на дуже широку))
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 26 чер, 2022 23:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:22

  juristkostya написав:
  pesikot написав:
  Ukrainian написав: Що цікаво в Україні за тридцять років незалежності навіть паршивої ракети створити не могли. Тіж північні Кореї та Ірани мають на озброєні ракети з радіусом кілька тисяч км.
Томагавки для симетричної відповіді не дадуть.
А поки на їх ракету не буде прилітати інша ракета, це не припиниться‘

А коли ти почнешь критикувати РФ ?

Пусть продолжает. Оно ведь как: обычную ракету страна за 30 лет создать не может. Зато должна была все эти 30 лет поддерживать в боевой готовности ядерные силы.
Ну у кого ещё вы такую прелесть прочитаете?

Ломати не строїти. Скажи.
Жодної ракети не поставили на озброєння, зате успішно позбулись третього ядерного арсеналу (бо дорого утримувати. Зараз дешевше?).
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:26

  Ukrainian написав:
  otg написав:
  Ukrainian написав: Ну я скидав список ракет з радіусом діі кілька тисяч км (модер видалив) які стоять на озброєнні набагато відсталіших країн світу.
Мені не зрозуміло чому Україна за тридцять років не поставила на озброєння жодної ракети маючи під боком божевільного сусіда.
Я ж Вас відправив до ваших сусідів. В них запитуйте. Ці про кого Ви писали ваших сусідів не слухаються. Це країни ізгої.

Ну я вам відповів. Думайте самі. Коли в фінів (не НАТО) стоять на озброєні ракети та сучасні літаки то і раша сидить рівно на попі. А в Україні за тридцять років утілізували усі ракети (за винятком Точки У з найменшим радіусом дії) але на їх місце не поставили жодної нової.
Чому ? Щоб раші було легше воювати.
Коли у країни стоїять на озброєні ракети (тисяча км радіус дії) то раша подумає три рази, чи варто туди йти.
На фінів раша ж не напала, хоча Фінляндія теж не в НАТО
Але у фінів є ракети якими можна дістати до Москви. Це серйозний стримуючий фактор як показує практика.
Я вот думаю Вы это все пишете от непонимания или от глупости? Вы в Канаде часом не сантехником работаете?
Востаннє редагувалось otg в Нед 26 чер, 2022 23:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:28

Рашка своєму союзнику Білорусі іскандери (можливо навіть ядерні)
Америка своєму союзнику гаубиці та РСЗВ .
Не зовсім рівноцінна підтримка особливо з урахуванням того що Білорусь ніхто не обстрілює ракетами.
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:Я вот думаю Вы это все пишете от непонимания или от глупости?

Не просвітите ? Чому фіни в безпеці а українці ні?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:31

  Ukrainian написав:
  otg написав:Я вот думаю Вы это все пишете от непонимания или от глупости?

Не просвітите ? Чому фіни в безпеці а українці ні?
Я Вам уже 10 раз намекал. Не надо сравнивать Финляндию и Украину. И как думаете чего Финляндия так быстро в НАТО захотело?
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:49

  Ukrainian написав:
  juristkostya написав:Пусть продолжает. Оно ведь как: обычную ракету страна за 30 лет создать не может. Зато должна была все эти 30 лет поддерживать в боевой готовности ядерные силы.
Ну у кого ещё вы такую прелесть прочитаете?

Ломати не строїти. Скажи.
Жодної ракети не поставили на озброєння, зате успішно позбулись третього ядерного арсеналу (бо дорого утримувати. Зараз дешевше?).

Содержание ядерного арсенала несоизмеримо с "обычным". И совсем не только по деньгам
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Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 23:50

  Ukrainian написав:
  otg написав:Я вот думаю Вы это все пишете от непонимания или от глупости?

Не просвітите ? Чому фіни в безпеці а українці ні?

Та да, в НАТО с максимальной скоростью - это от ощущения полнейшей безопасности, очевидно же.
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