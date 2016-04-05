Додано: Нед 26 чер, 2022 23:20

Schmit написав:

Головне він сказав, що "все буде Україна добре!"Запевнив в забезпеченні зброєю.Ну і наявне про рашка видихається і т.д.А Україна може 1 млн. з досвідом атовців.Прям класика))І це добре. Й актуально.Але що це було??? --- він фактично прямо впевнено стверджував та відштохувався від критичного значення розміщення-пересування ракет (що з території рашки в Білорусь, що з Західної Європи до Східної!!!).Саме про отой підльотний час на суходолі в Європі, про який співав Волгарик. Про значення цього часу. І по суті ... можливість розгляду перемоги в початку обміну ядерними ударами, ядерній війні.Ну що тут сказати?...Він взагалі розуміє значення отаких тверджень?Не суть (тобто дійсність наближення НАТО до кордону рашки), а отаке озвучення?Взяв і підтвердив оту *стурбованість* рашки наближенням баз НАТО до її кордонів.Бо якщо за його словами пуйло всереться від розміщення ракет у Східній Європі (від часу підльоті 10-12 хв.), то потенційне розміщення в Україні його повинно розірвати вщент))Я вже не кажу про запевнення Швеця про те, що глобальне рішення миттєво станеться, коли кремльмафія побачить розміщення ракет НАТО у Східній Європі у відповідь на постачання Іскандерів Білорусі.Так розмістить їх негайно та вирішить питання.Замість серіалу з санкціями та оцими руйнуваннями України.На яку аудиторію розраховує цей дійсно фахівець-розвідник?Мабуть на дуже широку))