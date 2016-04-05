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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 26 чер, 2022 23:54
Ukrainian написав:
Рашка своєму союзнику Білорусі іскандери (можливо навіть ядерні)
Америка своєму союзнику гаубиці та РСЗВ .
Не зовсім рівноцінна підтримка особливо з урахуванням того що Білорусь ніхто не обстрілює ракетами.
іскандер 50-500км
РСЗО Himars 45-300км.
одного порядку цифри.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 23:55
juristkostya написав: Ukrainian написав: juristkostya написав:
Пусть продолжает. Оно ведь как: обычную ракету страна за 30 лет создать не может. Зато должна была все эти 30 лет поддерживать в боевой готовности ядерные силы.
Ну у кого ещё вы такую прелесть прочитаете?
Ломати не строїти. Скажи.
Жодної ракети не поставили на озброєння, зате успішно позбулись третього ядерного арсеналу (бо дорого утримувати. Зараз дешевше?).
Содержание ядерного арсенала несоизмеримо с "обычным". И совсем не только по деньгам
Злиденна Корея може собі дозволити.
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Додано: Нед 26 чер, 2022 23:56
Ukrainian написав: juristkostya написав:
Содержание ядерного арсенала несоизмеримо с "обычным". И совсем не только по деньгам
Злиденна Корея може собі дозволити.
Ещё раз:
"И совсем не только по деньгам"
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Додано: Нед 26 чер, 2022 23:56
sergey_sryvkin написав: Ukrainian написав:
Рашка своєму союзнику Білорусі іскандери (можливо навіть ядерні)
Америка своєму союзнику гаубиці та РСЗВ .
Не зовсім рівноцінна підтримка особливо з урахуванням того що Білорусь ніхто не обстрілює ракетами.
іскандер 50-500км
РСЗО Himars 45-300км.
одного порядку цифри.
Україні дали хімарси 70-80 км
300 км навряд чи дадут
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Додано: Нед 26 чер, 2022 23:58
juristkostya написав: Ukrainian написав: otg написав:
Я вот думаю Вы это все пишете от непонимания или от глупости?
Не просвітите ? Чому фіни в безпеці а українці ні?
Та да, в НАТО с максимальной скоростью - это от ощущения полнейшей безопасности, очевидно же.
Не чекають поки смажений півень в дупу клюне. І 70 ф-35 замовили рік назад.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 00:00
Ukrainian написав: juristkostya написав: Ukrainian написав:
Не просвітите ? Чому фіни в безпеці а українці ні?
Та да, в НАТО с максимальной скоростью - это от ощущения полнейшей безопасности, очевидно же.
Не чекають поки смажений півень в дупу клюне. І 70 ф-35 замовили рік назад.
итак, вывод: фины понимают, что наличие нескольких единиц современных вооружений само по себе не гарантирует безопасность.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 00:05
juristkostya написав:
итак, вывод: фины понимают, что наличие нескольких единиц современных вооружений само по себе не гарантирует безопасность.
Фіни і озброєні і в НАТО колись попадуть. І зараз їх міста в безпеці.
А чому так?
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Додано: Пон 27 чер, 2022 00:07
Ukrainian написав: sergey_sryvkin написав: Ukrainian написав:
Рашка своєму союзнику Білорусі іскандери (можливо навіть ядерні)
Америка своєму союзнику гаубиці та РСЗВ .
Не зовсім рівноцінна підтримка особливо з урахуванням того що Білорусь ніхто не обстрілює ракетами.
іскандер 50-500км
РСЗО Himars 45-300км.
одного порядку цифри.
Україні дали хімарси 70-80 км
300 км навряд чи дадут
а білорусі здається ще взагалі нічого не дали
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Додано: Пон 27 чер, 2022 00:10
Ukrainian написав: juristkostya написав:
итак, вывод: фины понимают, что наличие нескольких единиц современных вооружений само по себе не гарантирует безопасность.
Фіни і озброєні і в НАТО колись попадуть. І зараз їх міста в безпеці.
А чому так?
Вы вбрасывание заведомо ложный тезис и предлагаете его обсудить? Без меня.
На всякий случай повторю:
Те, кто считает свои города в безопасности, не бежит срочно в НАТО.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 00:17
juristkostya написав: Ukrainian написав: juristkostya написав:
итак, вывод: фины понимают, что наличие нескольких единиц современных вооружений само по себе не гарантирует безопасность.
Фіни і озброєні і в НАТО колись попадуть. І зараз їх міста в безпеці.
А чому так?
Вы вбрасывание заведомо ложный тезис и предлагаете его обсудить? Без меня.
На всякий случай повторю:
Те, кто считает свои города в безопасности, не бежит срочно в НАТО.
Фінські міста хтось зараз обстрілює? Чому так?
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